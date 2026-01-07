หวยลาว

หวยลาววันนี้ 7/1/69 ทุกรางวัล เลข 6 ตัว-สลากพัฒนา เทียบสถิติย้อนหลัง 5 งวด

59
ผลหวยลาววันนี้ 7 ม.ค. 69

เกาะติดผลหวยลาวพัฒนา งวดวันพุธที่ 7 มกราคม 2569 รวมให้ครบ เลข 6 ตัว และ ผลสลากพัฒนา 5/45 เช็กสถิติย้อนหลัง 5 งวด พร้อมอัตราจ่ายเงินรางวัล

กลับมาหมุนวงล้อแห่งความหวังกันอีกครั้งกับการออกรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาว ประจำงวดวันพุธที่ 7 มกราคม 2569 ถือเป็นงวดที่ 3 ของการออกรางวัลในปีใหม่ ในงวดนี้บรรยากาศการลุ้นรางวัลยังคงคึกคักเช่นเคย ใครที่มีเลขเด็ดในใจเตรียมหยิบสลากขึ้นมาตรวจเช็กผลรางวัลล่าสุดกันได้เลย

หวยลาวพัฒนาวันนี้ 7 มกราคม 2569 (7 1 69)

  • เลข 6 ตัว :
  • เลข 5 ตัว :
  • เลข 4 ตัว :
  • เลข 3 ตัว :
  • เลข 2 ตัว :

ผลสลากพัฒนา 5/45

  • xxx

รวมสถิติผลหวยลาวย้อนหลัง 5 งวด

งวดวันที่ 5 มกราคม 2569

  • เลขท้าย 3 ตัว : 845
  • เลขท้าย 2 ตัว : 45

งวดวันที่ 2 มกราคม 2569

  • เลขท้าย 3 ตัว : 626
  • เลขท้าย 2 ตัว : 26

งวดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

  • เลขท้าย 3 ตัว : 541
  • เลขท้าย 2 ตัว : 41

งวดวันที่ 29 ธันวาคม 2568

  • เลขท้าย 3 ตัว : 369
  • เลขท้าย 2 ตัว : 69

งวดวันที่ 26 ธันวาคม 2568

  • เลขท้าย 3 ตัว : 052
  • เลขท้าย 2 ตัว : 52

อัตราการจ่ายรางวัลหวยลาว

หากใครที่ถูกรางวัลแล้วอยากคำนวณเงินรางวัลคร่าว ๆ หวยลาวมีรูปแบบการจ่ายเงินรางวัลที่แตกต่างกัน โดยยึดตามมูลค่าที่ซื้อ ดังนี้

  • ถูกรางวัลเลข 4 ตัว รับเงินรางวัลมูลค่า 6,000 เท่า ของยอดซื้อ
  • ถูกรางวัลเลข 3 ตัว รับเงินรางวัลมูลค่า 500 เท่า ของยอดซื้อ
  • ถูกรางวัลเลข 2 ตัว รับเงินรางวัลมูลค่า 60 เท่า ของยอดซื้อ

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

