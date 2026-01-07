หวยลาว
หวยลาววันนี้ 7/1/69 ทุกรางวัล เลข 6 ตัว-สลากพัฒนา เทียบสถิติย้อนหลัง 5 งวด
เกาะติดผลหวยลาวพัฒนา งวดวันพุธที่ 7 มกราคม 2569 รวมให้ครบ เลข 6 ตัว และ ผลสลากพัฒนา 5/45 เช็กสถิติย้อนหลัง 5 งวด พร้อมอัตราจ่ายเงินรางวัล
กลับมาหมุนวงล้อแห่งความหวังกันอีกครั้งกับการออกรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาว ประจำงวดวันพุธที่ 7 มกราคม 2569 ถือเป็นงวดที่ 3 ของการออกรางวัลในปีใหม่ ในงวดนี้บรรยากาศการลุ้นรางวัลยังคงคึกคักเช่นเคย ใครที่มีเลขเด็ดในใจเตรียมหยิบสลากขึ้นมาตรวจเช็กผลรางวัลล่าสุดกันได้เลย
หวยลาวพัฒนาวันนี้ 7 มกราคม 2569 (7 1 69)
- เลข 6 ตัว :
- เลข 5 ตัว :
- เลข 4 ตัว :
- เลข 3 ตัว :
- เลข 2 ตัว :
ผลสลากพัฒนา 5/45
- xxx
รวมสถิติผลหวยลาวย้อนหลัง 5 งวด
งวดวันที่ 5 มกราคม 2569
- เลขท้าย 3 ตัว : 845
- เลขท้าย 2 ตัว : 45
งวดวันที่ 2 มกราคม 2569
- เลขท้าย 3 ตัว : 626
- เลขท้าย 2 ตัว : 26
งวดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- เลขท้าย 3 ตัว : 541
- เลขท้าย 2 ตัว : 41
งวดวันที่ 29 ธันวาคม 2568
- เลขท้าย 3 ตัว : 369
- เลขท้าย 2 ตัว : 69
งวดวันที่ 26 ธันวาคม 2568
- เลขท้าย 3 ตัว : 052
- เลขท้าย 2 ตัว : 52
อัตราการจ่ายรางวัลหวยลาว
หากใครที่ถูกรางวัลแล้วอยากคำนวณเงินรางวัลคร่าว ๆ หวยลาวมีรูปแบบการจ่ายเงินรางวัลที่แตกต่างกัน โดยยึดตามมูลค่าที่ซื้อ ดังนี้
- ถูกรางวัลเลข 4 ตัว รับเงินรางวัลมูลค่า 6,000 เท่า ของยอดซื้อ
- ถูกรางวัลเลข 3 ตัว รับเงินรางวัลมูลค่า 500 เท่า ของยอดซื้อ
- ถูกรางวัลเลข 2 ตัว รับเงินรางวัลมูลค่า 60 เท่า ของยอดซื้อ
