สมัครสอบ ก.พ. ปี 69 e-Exam เปิดพรุ่งนี้ เตรียมอะไรบ้าง ไม่ให้พลาดรอบแรก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 14:04 น.| อัปเดต: 06 ม.ค. 2569 14:04 น.
56
ภาพแสดงการเตรียมเอกสารสำหรับสมัครสอบ ก.พ. ปี 69
สำนักงาน ก.พ

เช็กลิสต์ก่อนกดสมัครสอบภาค ก แบบ e-Exam ตั้งแต่รูปถ่าย รหัสผ่าน ไปจนถึงเดดไลน์ชำระเงิน พร้อมไทม์ไลน์ Paper and Pencil ปี 2569

พรุ่งนี้แล้วสำหรับการชิงชัยที่นั่งสอบข้าราชการ สำนักงาน ก.พ. เตรียมเปิดระบบรับสมัครสอบภาค ก แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2569 ในวันที่ 7 มกราคม 2569 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยปีนี้มีที่นั่งสอบรวม 243,117 ที่นั่ง กระจายตามศูนย์สอบ 26 แห่งทั่วประเทศ

เนื่องจากที่นั่งสอบมีจำกัดและเป็นที่ต้องการสูง ใครที่ตั้งใจจะลงรอบยอดนิยมหรือศูนย์สอบใกล้บ้าน แนะนำให้เตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนระบบเปิดครับ

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลสมัครสอบ ก.พ. ปี 69 แบบ e-Exam
สำนักงาน ก.พ

3 อย่างที่ต้องเตรียมให้พร้อม ก่อนกดสมัคร

เตรียมของเหล่านี้ไว้บนโต๊ะ เพื่อให้กรอกข้อมูลได้ทันทีโดยไม่เสียจังหวะ บัตรประจำตัวประชาชน ขอย้ำว่าต้องตรวจสอบเลขบัตรและข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด เพราะหากกรอกผิดระบบจะไม่สามารถแก้ไขได้

ไฟล์รูปถ่ายที่ถูกต้องตามระเบียบ นี่คือด่านที่หลายคนพลาดบ่อยที่สุด รูปต้องมีลักษณะดังนี้ หน้าตรง เห็นใบหน้าชัดเจน ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังไม่มีลวดลาย (แนะนำสีฟ้าหรือสีขาว) ไฟล์นามสกุล JPG ขนาดไม่น้อยกว่า 40 KB ทริก: เตรียมไฟล์ไว้ 2 เวอร์ชัน คือขนาดปกติและขนาดที่ย่อมาแล้ว เผื่อกรณีระบบอัปโหลดขัดข้อง

ข้อมูลส่วนตัวและรหัสผ่าน ควรคิดรหัสผ่านที่จำได้ง่ายและจดบันทึกไว้ เพราะต้องใช้ในการเข้าสู่ระบบเพื่อเช็กสถานะและพิมพ์บัตรสอบ

บัตรประชาชนที่ต้องใช้ในการสมัครสอบ ก.พ. ปี 69
สำนักงาน ก.พ

ขั้นตอนการสมัคร e-Exam แบบไม่หลงทาง

ลำดับขั้นตอนที่ต้องทำมีดังนี้

1. กรอกข้อมูลสมัครสอบ ระบบเปิดให้เริ่มกรอกได้ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. 69 เวลา 08.30 น.

2. อัปโหลดรูปถ่าย รูปนี้จะถูกนำไปใช้ในเอกสารรับรองผลสอบและบัตรประจำตัวสอบ ควรเลือกรูปที่สุภาพที่สุด

3. ชำระเงินให้ทันเวลา เมื่อยืนยันการสมัครแล้ว ระบบจะออกใบแจ้งการชำระเงิน คุณต้องจ่ายเงินภายในเวลาที่กำหนด หากจ่ายช้าที่นั่งจะถูกยกเลิกทันที ช่องทางชำระเงิน: แอป Krungthai NEXT, แอปเป๋าตัง หรือตู้ ATM กรุงไทย ข้อควรระวัง: ระบบสแกนจ่ายปิดเวลา 22.01 – 00.00 น. ของทุกวัน

4. ตรวจสอบสถานะ หลังชำระเงิน 1 วัน ให้เข้าเว็บไซต์ job3.ocsc.go.th เพื่อเช็กว่าสถานะการสมัครเรียบร้อยแล้วหรือไม่

เดดไลน์สำคัญที่ต้องจด (สำหรับ e-Exam)

  • เช็กที่นั่งว่าง : เริ่มได้ตั้งแต่ 08.00 น. ของทุกวัน
  • กรอกใบสมัคร : เริ่มได้ตั้งแต่ 08.30 น. จนถึงวันที่ 27 ม.ค. 69
  • เปลี่ยนรูปถ่าย : ทำได้ระหว่างวันที่ 28 ม.ค. 69 – 6 ก.พ. 69
  • พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ : ตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. 69 เป็นต้นไป
  • หมายเหตุสำคัญ : เมื่อเลือกศูนย์สอบและรอบสอบแล้ว จะไม่สามารถขอเปลี่ยนได้ในภายหลัง
ไฟล์รูปถ่ายที่ถูกต้องสำหรับการสมัครสอบ ก.พ. ปี 69
สำนักงาน ก.พ

ตารางสอบแบบกระดาษ (Paper and Pencil) ปี 2569

สำหรับใครที่ถนัดสอบแบบฝนกระดาษ หรือสมัครแบบคอมพิวเตอร์ไม่ทัน มีกำหนดการดังนี้

  • เปิดรับสมัคร: 14 ม.ค. 69 (เวลา 08.30 น.) ถึง 3 ก.พ. 69 (หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม)
  • ประกาศรายชื่อผู้สมัคร: ภายใน 20 ก.พ. 69
  • ประกาศสถานที่สอบ: ภายใน 28 พ.ค. 69
  • วันสอบข้อเขียน: 5 ก.ค. 69
  • ประกาศผลสอบ: ภายใน 15 ก.ย. 69

จุดพลาดที่ควรระวังวันแรก

หากรูปไม่ผ่านเกณฑ์หรือไฟล์เสีย จะไม่สามารถไปต่อในขั้นตอนชำระเงินได้ หลายคนจองได้แล้วแต่ลืมจ่ายเงินทันที ทำให้ที่นั่งหลุดไปให้ผู้อื่น

หากศูนย์สอบที่ต้องการเต็มในวันแรก อย่าเพิ่งถอดใจ ให้ลองเข้ามาเช็กใหม่ในวันถัดไป เพราะจะมีที่นั่งว่างคืนกลับมาจากคนที่ไม่ชำระเงินตามกำหนด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก

Photo of Thosapol

Thosapol

