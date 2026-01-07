ชนสนั่นร้านคาราโอเกะ! เจ็บ 8 ราย คนขับ 56 ปี รับดื่มมาจากสนามกอล์ฟ
กล้องวงจรปิดจับภาพนาทีรถหรูเสียหลัก พุ่งอัดเข้าร้านคาราโอเกะย่านบางพลี พนักงาน-ลูกค้าหนีตายวุ่น เจ็บระนาว 8 ราย เจ้าของร้านช็อกพุ่งเข้ามาขณะกำลังร้องเพลง คนขับอ้าง “ทางโค้ง” แต่รับดื่มมาจริง
เมื่อเวลา เมื่อเวลา 23.55 น.ของวันที่ 6 ม.ค.ที่ผ่านมา ศูนย์กู้ชีพปราการ รับแจ้งเหตุรถยนต์พุ่งเข้าไปภายในร้านคาราโอเกะ ริมถนนสายศรีวารีน้อย ต.บางโฉลง อ.บางพลี โดยมีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลพุ่งชนเข้าไปภายในร้านคาราโอเกะริมทาง ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและข้าวของเสียหายหนัก
ในที่เกิดเหตุซึ่งเป็นร้านคาราโอเกะชั้นเดียว สภาพหน้าร้านพังย่อยยับ ภายในพบรถเก๋ง BMW สีดำ สภาพด้านหน้าพังเสียหายจอดนิ่งอยู่กลางร้าน ท่ามกลางโต๊ะเก้าอี้และอุปกรณ์เครื่องเสียงที่กระจัดกระจายจากการถูกพุ่งชนอย่างรุนแรง ตรวจสอบพบผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งหมด 8 ราย แบ่งเป็นพนักงานหญิง 4 ราย และลูกค้าชาย 3 ราย ส่วนอีกรายคือคนขับรถหรูคันดังกล่าว
พยานในเหตุการณ์เล่านาทีระทึกว่า ขณะที่พนักงานและลูกค้ากำลังนั่งดื่มกินและร้องเพลงกันอย่างสนุกสนาน จู่ๆ รถ BMW คันดังกล่าวก็พุ่งทะลุฝาบ้านเข้ามาอย่างรวดเร็วโดยไม่มีเสียงเบรกเตือนล่วงหน้า แรงปะทะส่งผลให้พนักงานหญิง 2 ราย ถูกชนกระเด็นไปติดอยู่กับหน้ารถอย่างน่าหวาดเสียว เคราะห์ดีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเข้าช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาลได้ทันท่วงที โดยทั้งหมดอาการพ้นขีดอันตรายแล้ว
คนขับเป็นชายอายุ 56 ปี อยู่ในสภาพมึนเมาอย่างเห็นได้ชัด พูดจาอ้อแอ้ไม่เป็นภาษา อ้างตนขับรถมาจากสนามกอล์ฟย่านดังกล่าวและกำลังมุ่งหน้ากลับบ้านที่เทพารักษ์ เมื่อถึงจุดเกิดเหตุ “เจอทางโค้ง” จึงคุมรถไม่อยู่และพุ่งชนเข้าอย่างจัง อย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบพิกัดที่เกิดเหตุพบว่า เป็นทางตรงยาวไม่มีส่วนโค้งแต่อย่างใด
เมื่อจี้ถามประเด็นดื่มสุรา ชายคนดังกล่าวรับสารภาพ “ดื่มเบียร์มาจริง” จากในสนามกอล์ฟ และเมื่อถามถึงความรู้สึกหลังเกิดเหตุ เจ้าตัวกลับตอบเพียงสั้นๆ ว่า “ไม่เป็นไร ก็เป็นไปตามเกมที่เกิดขึ้น”
กล้องวงจรปิดจากฝั่งตรงข้ามบันทึกภาพนาทีรถ BMW พุ่งเข้าหาตัวร้านด้วยความเร็วสูงโดยไม่มีการชะลอ ก่อนจะชนเข้ากับรถกระบะของลูกค้าที่จอดอยู่หน้าร้านจนกระเด็นไป 2 คัน แล้วพุ่งทะลุเข้าไปในตัวร้านจนฝุ่นตลบ
ด้านเจ้าของร้านซึ่งตอนเกิดเหตุนั้นกำลังทำอาหารอยู่ในครัวระบุว่า ความเสียหายครั้งนี้มหาศาลทั้งอุปกรณ์ทำมาหากินและสภาพจิตใจของพนักงาน เบื้องต้นตำรวจได้สั่งอายัดตัวคนขับไว้ที่โรงพยาบาลและเตรียมแจ้งข้อหาหนักทันทีเมื่อผลตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดออกมาอย่างเป็นทางการ เพื่อดำเนินคดีให้ถึงที่สุดตามนโยบายกวาดล้างเมาแล้วขับในช่วงต้นปี.
ที่มา : เดลินิวส์
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- เปิดคลิปเอสยูวีพุ่งชนข้างทาง บาดเจ็บ 6 หนึ่งในนั้นสาหัส คนขับยันไม่ดื่มมา 30 ปี อ้างเกียร์ค้าง
- อาลัย ดร.ต่าย ดำรงชัย ชายหัวเกรียน เมาแล้วขับ ชนขณะวิ่งออกกำลังกาย
- 7 วันอันตรายปีใหม่ 2569 ประเดิมวันแรก เมาแล้วขับ 273 คดี กทม.พุ่ง 3 อันดับแรก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: