ข่าวอาชญากรรม

ชนสนั่นร้านคาราโอเกะ! เจ็บ 8 ราย คนขับ 56 ปี รับดื่มมาจากสนามกอล์ฟ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 11:37 น.| อัปเดต: 07 ม.ค. 2569 11:38 น.
57

กล้องวงจรปิดจับภาพนาทีรถหรูเสียหลัก พุ่งอัดเข้าร้านคาราโอเกะย่านบางพลี พนักงาน-ลูกค้าหนีตายวุ่น เจ็บระนาว 8 ราย เจ้าของร้านช็อกพุ่งเข้ามาขณะกำลังร้องเพลง คนขับอ้าง “ทางโค้ง” แต่รับดื่มมาจริง

เมื่อเวลา เมื่อเวลา 23.55 น.ของวันที่ 6 ม.ค.ที่ผ่านมา ศูนย์กู้ชีพปราการ รับแจ้งเหตุรถยนต์พุ่งเข้าไปภายในร้านคาราโอเกะ ริมถนนสายศรีวารีน้อย ต.บางโฉลง อ.บางพลี โดยมีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลพุ่งชนเข้าไปภายในร้านคาราโอเกะริมทาง ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและข้าวของเสียหายหนัก

ในที่เกิดเหตุซึ่งเป็นร้านคาราโอเกะชั้นเดียว สภาพหน้าร้านพังย่อยยับ ภายในพบรถเก๋ง BMW สีดำ สภาพด้านหน้าพังเสียหายจอดนิ่งอยู่กลางร้าน ท่ามกลางโต๊ะเก้าอี้และอุปกรณ์เครื่องเสียงที่กระจัดกระจายจากการถูกพุ่งชนอย่างรุนแรง ตรวจสอบพบผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งหมด 8 ราย แบ่งเป็นพนักงานหญิง 4 ราย และลูกค้าชาย 3 ราย ส่วนอีกรายคือคนขับรถหรูคันดังกล่าว

พยานในเหตุการณ์เล่านาทีระทึกว่า ขณะที่พนักงานและลูกค้ากำลังนั่งดื่มกินและร้องเพลงกันอย่างสนุกสนาน จู่ๆ รถ BMW คันดังกล่าวก็พุ่งทะลุฝาบ้านเข้ามาอย่างรวดเร็วโดยไม่มีเสียงเบรกเตือนล่วงหน้า แรงปะทะส่งผลให้พนักงานหญิง 2 ราย ถูกชนกระเด็นไปติดอยู่กับหน้ารถอย่างน่าหวาดเสียว เคราะห์ดีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเข้าช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาลได้ทันท่วงที โดยทั้งหมดอาการพ้นขีดอันตรายแล้ว

ร้านคาราโอเกะ บางพลี
แฟ้มภาพ

คนขับเป็นชายอายุ 56 ปี อยู่ในสภาพมึนเมาอย่างเห็นได้ชัด พูดจาอ้อแอ้ไม่เป็นภาษา อ้างตนขับรถมาจากสนามกอล์ฟย่านดังกล่าวและกำลังมุ่งหน้ากลับบ้านที่เทพารักษ์ เมื่อถึงจุดเกิดเหตุ “เจอทางโค้ง” จึงคุมรถไม่อยู่และพุ่งชนเข้าอย่างจัง อย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบพิกัดที่เกิดเหตุพบว่า เป็นทางตรงยาวไม่มีส่วนโค้งแต่อย่างใด

เมื่อจี้ถามประเด็นดื่มสุรา ชายคนดังกล่าวรับสารภาพ “ดื่มเบียร์มาจริง” จากในสนามกอล์ฟ และเมื่อถามถึงความรู้สึกหลังเกิดเหตุ เจ้าตัวกลับตอบเพียงสั้นๆ ว่า “ไม่เป็นไร ก็เป็นไปตามเกมที่เกิดขึ้น”

กล้องวงจรปิดจากฝั่งตรงข้ามบันทึกภาพนาทีรถ BMW พุ่งเข้าหาตัวร้านด้วยความเร็วสูงโดยไม่มีการชะลอ ก่อนจะชนเข้ากับรถกระบะของลูกค้าที่จอดอยู่หน้าร้านจนกระเด็นไป 2 คัน แล้วพุ่งทะลุเข้าไปในตัวร้านจนฝุ่นตลบ

ด้านเจ้าของร้านซึ่งตอนเกิดเหตุนั้นกำลังทำอาหารอยู่ในครัวระบุว่า ความเสียหายครั้งนี้มหาศาลทั้งอุปกรณ์ทำมาหากินและสภาพจิตใจของพนักงาน เบื้องต้นตำรวจได้สั่งอายัดตัวคนขับไว้ที่โรงพยาบาลและเตรียมแจ้งข้อหาหนักทันทีเมื่อผลตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดออกมาอย่างเป็นทางการ เพื่อดำเนินคดีให้ถึงที่สุดตามนโยบายกวาดล้างเมาแล้วขับในช่วงต้นปี.

แฟ้มภาพ

ที่มา : เดลินิวส์

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สมัครงาน กรมชลประทาน 2569 ข้าราชการ 24 อัตรา เงินเดือน ช่องทางสมัครงาน เศรษฐกิจ

สมัครงาน กรมชลประทาน 2569 ข้าราชการ 24 อัตรา เงินเดือน ช่องทางสมัครงาน

3 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ลูกน้องคนสนิท เปิดความจริง 10 ประการ ยืนยันไม่เคยให้ร้าย “บิ๊กโจ๊ก”

13 นาที ที่แล้ว
วิโรจน์ โต้ปมถูกไล่ด่าที่ตาก ยันคนในพื้นที่ต้อนรับดี ซัดนักข่าว จงใจทำให้คนเกลียด ข่าวการเมือง

วิโรจน์ โต้ปมถูกไล่ด่าที่ตาก ยันคนในพื้นที่ต้อนรับดี ซัดนักข่าว จงใจทำให้คนเกลียด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ก.พ. สั่งปิดระบบสมัครสอบ e-Exam ชั่วคราว เปิดใหม่อีกครั้ง 13.00 น. วันนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรูปล่าสุด โฟกัส จีระกุล ผอมลงกว่าเดิมเยอะมาก ชาวเน็ตแห่ชม เปลี่ยนไปเกือบจำไม่ได้ บันเทิง

จึ้งมาก! ภาพล่าสุด โฟกัส จีระกุล ผอมลงกว่าเดิม 20 กก. ชาวเน็ตแห่ชมสวยเต็มสิบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัลดริช เอมส์ หนอนบ่อนไส้ CIA เสียชีวิตในวัย 84 ปี ข่าวต่างประเทศ

อัลดริช เอมส์ หนอนบ่อนไส้ CIA ขายความลับให้โซเวียต ชีวิตดิ่งเหว ตายคาคุกวัย 84

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิศาล” เคลื่อนไหวแล้ว โดน “ปวิน” จี้สอบจริยธรรม ยันไม่สนับสนุนรัฐประหาร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของร้าน แฉพฤติกรรมไรเดอร์ แอบกินอาหารแล้วส่งให้ลูกค้า โทรตามปิดเครื่องหนี ข่าว

เจ้าของร้านสุดทน แฉไรเดอร์ แอบกินอาหารแล้วส่งให้ลูกค้า โทรตามปิดเครื่องหนี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รู้จัก สาธารณรัฐกอทูเล ประกาศเอกราช ตั้ง เนอดา เมียะ นั่งประธานาธิบดีคนแรก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ชนสนั่นร้านคาราโอเกะ! เจ็บ 8 ราย คนขับ 56 ปี รับดื่มมาจากสนามกอล์ฟ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรุษจีน 2569 วันไหน เปิดตำรา ปีม้าไฟ เช็กฤกษ์ไหว้ ของไหว้ วิธีแก้ชงฉบับสมบูรณ์ ดูดวง

ตรุษจีน 2569 วันไหน เปิดตำรา ปีม้าไฟ เช็กฤกษ์ไหว้ ของไหว้ วิธีแก้ชงฉบับสมบูรณ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อั๋น ภูวนาท สกีแหกโค้งตกเขาที่นิเซโกะ ญี่ปุ่น บันเทิง

น่ากลัวมาก อั๋น ภูวนาท เล่นสกีไถลตกเขา ขยับตัวไม่ได้หวิดจมหิมะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สวยสยอง! สาวเตือนภัย ฉีดฟิลเลอร์คลินิกดัง ทำหน้าเบี้ยว-บวมผิดรูป จี้แพทยสภาสอบด่วน ข่าว

สวยสยอง! สาวเตือนภัย ฉีดฟิลเลอร์คลินิกดัง ทำหน้าเบี้ยว-บวมผิดรูป จี้แพทยสภาสอบด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ภูมิใจไทย” ถาม “เพื่อไทย” นโยบายรถไฟ 20 บาท ทำไมไม่ทำตอนเป็นรัฐบาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวเวียดนามหายตัว สีหนุวิลล์ กัมพูชา ข่าวอาชญากรรม

เหยื่ออีกรายโผล่ สีหนุวิลล์! สาวเวียดนามถูกอุ้มเรียกค่าไถ่ 1 ล้าน ก่อนทุบดับทิ้งศพหน้ารพ.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักแปลชื่อดัง วิจารณ์ยับ ปมคำขวัญวันเด็ก &quot;หูบ้วนคำขวัญ&quot; วอนพ่อแม่อย่าให้เด็กจำ ข่าว

นักแปลชื่อดัง วิจารณ์ คำขวัญวันเด็ก ผู้ว่าชัชชาติ วอนพ่อแม่อย่าให้เด็กจำ เสียมากกว่าดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์ รักชนก” เคลื่อนไหวแล้ว หลัง “ปวิน” จี้สอบจริยธรรม “พิศาล”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทำเนียบขาว ฮึ่ม “ทรัมป์” หารือแนวทางครอบครอง “กรีนแลนด์” รวมถึงใช้กำลังทหาร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพลู่วิ่งหักศอกที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์แสดงให้เห็นถึงการออกแบบที่ไม่เป็นมาตรฐาน ข่าวกีฬา

เปิดราคากลาง “ลู่วิ่งหักศอก” งบเฉียด 7 ล้าน ใช้แข่งไม่ได้-ผิดมาตรฐาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หญิง รฐา ประกาศขายที่ดินปากช่อง 8 ไร่ 25 ล้าน บันเทิง

หญิง รฐา ประกาศขายที่ดินปากช่อง 8 ไร่ 25 ล้าน ทิ้งแคปชั่นพ้อ แฟน ๆ ส่งกำลังใจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต้มงคลกิตติ์ไปญี่ปุ่น ข่าว

ยังไม่เลิก! เต้ มงคลกิตติ์ เตรียมไปฮิโรชิม่า-นางาซากิ 2 เมื่องที่ถูกทิ้งระเบิดนิวเคลียร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;ครูบี๋&quot; หรือ &quot;แพรน้อย&quot; ครูสาวพราวเสน่ห์ ของทหารยศสิบเอก ฉายาซ้อสายเปย์ ข่าว

ประวัติ “ครูบี๋” หรือ “แพรน้อย” ครูสาวพราวเสน่ห์ ของทหารยศสิบเอก ฉายาซ้อสายเปย์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จวกยับ! ผู้ใช้ทวิตเตอร์ขอให้ AI เปลี่ยนภาพเจ้าหญิงญี่ปุ่นฉลองพระองค์ไม่เหมาะสม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วนที่สุด! ชาวอุดรฯ โปรดเปิดทางวันนี้ ภารกิจส่ง &quot;หัวใจ&quot; ขึ้นเครื่อง ต่อลมหายใจผู้ป่วย ข่าว

ด่วนที่สุด! ชาวอุดรฯ โปรดเปิดทาง ภารกิจส่ง “หัวใจ” ขึ้นเครื่อง ต่อลมหายใจผู้ป่วย วันนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของห้องแฉ พิธีกรช่องน้อยสี หมดสัญญาเช่าไม่ย้ายออก ทิ้งขยะ-ขี้แมวให้ดูต่างหน้า ข่าว

เจ้าของห้องแฉ พิธีกรช่องน้อยสี หมดสัญญาเช่าไม่ย้ายออก ทิ้งขยะ-ขี้แมวให้ดูต่างหน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 11:37 น.| อัปเดต: 07 ม.ค. 2569 11:38 น.
57
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครงาน กรมชลประทาน 2569 ข้าราชการ 24 อัตรา เงินเดือน ช่องทางสมัครงาน

สมัครงาน กรมชลประทาน 2569 ข้าราชการ 24 อัตรา เงินเดือน ช่องทางสมัครงาน

เผยแพร่: 7 มกราคม 2569

ลูกน้องคนสนิท เปิดความจริง 10 ประการ ยืนยันไม่เคยให้ร้าย “บิ๊กโจ๊ก”

เผยแพร่: 7 มกราคม 2569
วิโรจน์ โต้ปมถูกไล่ด่าที่ตาก ยันคนในพื้นที่ต้อนรับดี ซัดนักข่าว จงใจทำให้คนเกลียด

วิโรจน์ โต้ปมถูกไล่ด่าที่ตาก ยันคนในพื้นที่ต้อนรับดี ซัดนักข่าว จงใจทำให้คนเกลียด

เผยแพร่: 7 มกราคม 2569

ด่วน! ก.พ. สั่งปิดระบบสมัครสอบ e-Exam ชั่วคราว เปิดใหม่อีกครั้ง 13.00 น. วันนี้

เผยแพร่: 7 มกราคม 2569
Back to top button