ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

แมนซิตี้ พบ ไบรท์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 7 ม.ค. 69

Photo of Bas Basเผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 16:30 น.| อัปเดต: 07 ม.ค. 2569 10:31 น.
59

7 มกราคม 2569 เวลา 02.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เอติฮัด สเตเดี้ยม แมนซิตี้ พบ ไบรท์ตัน The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก แมนซิตี้ VS ไบรท์ตัน ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : แมนซิตี้ VS ไบรท์ตัน
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 7 มกราคม 2569 เวลา 02.30 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
  • สนาม : เอติฮัด สเตเดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Manchester City

วิเคราะห์บอล แมนซิตี้ – ไบรท์ตัน

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

แมนฯ ซิตี้

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพเรือใบสีฟ้า ของกุนซือ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า จะไม่มีชื่อของ มาเตโอ โควาซิช, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล และ รูเบน ดิอาส ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง โอมาร์ มาร์มูช กับ รายาน ไอต์-นูริ ที่ติดภารกิจทีมชาติ

นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ จอห์น สโตนส์ และ ออสการ์ บ็อบบ์

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น จานลุยจิ ดอนนารุมม่า พร้อมกองหลัง 4 คน มาเธอุส นูเนส, อับดูโกดีร์ คูซานอฟ, นาธาน อาเก้, นิโก้ โอไรลี่ย์ แดนกลางเป็น นิโก้ กอนซานเลซ, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส แนวรุกฝากความหวังไว้กับ รายาน แชร์กี, ฟิล โฟเด้น, เจเรมี่ โดกู ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เออร์ลิ่ง ฮาลันด์

Credit : Manchester City

ไบรท์ตัน

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพนกนางนวล ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ ฟาเบียน เฮอรเซเลอร์ จะไม่มีชื่อของ ซอลลี่ มาร์ช, อดัม เว็บสเตอร์, สเตฟานอส ซิมาส ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง คาร์ลอส บาเลบ้า ที่ติดภารกิจทีมชาติ นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ ยานคูบ้า มินเตห์

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น บาร์ท แฟร์บรุคเก้น พร้อมแนวรับ 4 คน โจเอล เวลท์มัน, ยาน พอล ฟาน เฮคเก้, ลูอิส ดังค์, เฟอร์ดี้ คาดิโอกลู แดนกลางเป็น ยาซิน อายารี่, ดิโอโก้ โกเมซ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ บรายาน กรูด้า, จอร์จินิโอ รุตแตร์, คาโอรุ มิโตมะ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น แดนนี่ เวลเบ็ค

Credit : Brighton & Hove Albion FC

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แมนซิตี้ VS ไบรท์ตัน

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 31/08/25 ไบรท์ตัน 2-1 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
  • 15/03/25 แมนซิตี้ 2-2 ไบรท์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
  • 09/11/24 ไบรท์ตัน 2-1 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
  • 25/04/24 ไบรท์ตัน 0-4 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
  • 21/10/23 แมนซิตี้ 2-1 ไบรท์ตัน (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

แมนฯ ซิตี้

  • 04/01/26 เสมอ เชลซี 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/01/26 เสมอ ซันเดอร์แลนด์ 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 27/12/25 ชนะ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 20/12/25 ชนะ เวสต์แฮม 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 17/12/25 ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 2-0 (พรีเมียร์ลีก)

ไบรท์ตัน

  • 03/01/26 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/12/25 เสมอ เวสต์แฮม 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 27/12/25 แพ้ อาร์เซนอล 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 20/12/25 เสมอ ซันเดอร์แลนด์ 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 13/12/25 แพ้ ลิเวอร์พูล 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Manchester City

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

แมนซิตี้ (4-2-3-1) : จานลุยจิ ดอนนารุมม่า (GK) – มาเธอุส นูเนส, อับดูโกดีร์ คูซานอฟ, นาธาน อาเก้, นิโก้ โอไรลี่ย์ – นิโก้ กอนซานเลซ, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส – รายาน แชร์กี, ฟิล โฟเด้น, เจเรมี่ โดกู – เออร์ลิ่ง ฮาลันด์

ไบรท์ตัน (4-2-3-1) : บาร์ท แฟร์บรุคเก้น (GK) – โจเอล เวลท์มัน, ยาน พอล ฟาน เฮคเก้, ลูอิส ดังค์, เฟอร์ดี้ คาดิโอกลู – ยาซิน อายารี่, ดิโอโก้ โกเมซ – บรายาน กรูด้า, จอร์จินิโอ รุตแตร์, คาโอรุ มิโตมะ – แดนนี่ เวลเบ็ค

Credit : Brighton & Hove Albion FC

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

แมนซิตี้ 3-1 ไบรท์ตัน

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

เด็กจีนวัย 17 ถูกหลอกทำงานบังหน้า โดนขังในฐานสแกมกัมพูชา

3 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

รวบแล้ว! ฝรั่งพิเรนทร์กินบวบกลางเมืองภูเก็ต ปรับ 5 พัน พ่วงโทษหนักกว่าที่คิด

9 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เบิร์นลี่ย์ พบ แมนยู ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 7 ม.ค. 69

13 นาที ที่แล้ว
&quot;ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง&quot; ถามแรง พลทหารรบ 2 รอบ ทำไมไม่ได้นายสิบ แต่นักกีฬาโอลิมปิกกลับได้ยศ ข่าว

“ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง” ถามแรง พลทหารรบ 2 รอบ ทำไมไม่ได้นายสิบ แต่นักกีฬาโอลิมปิกกลับได้ยศ

22 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สุพรรณฯ เดือด ป้ายหาเสียง พรรคส้ม โดนทำลายเละ ชาวบ้านให้กำลังใจ ไม่มีป้ายก็เลือกอยู่ดี

22 นาที ที่แล้ว
ผลหวยลาววันนี้ 7 ม.ค. 69 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 7/1/69 ทุกรางวัล เลข 6 ตัว-สลากพัฒนา เทียบสถิติย้อนหลัง 5 งวด

25 นาที ที่แล้ว
หลังร่วมเฟรม &quot;นายกฯ หนู-เป๊ก&quot; บันเทิง

อึ้งอายุจริง “บอลลูน พินทุ์สุดา” หลังร่วมเฟรม “นายกฯ หนู-เป๊ก” หน้าเด็กมาก ตำนานเน็ตไอดอล Y2K

27 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ปาร์ม่า พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 7 ม.ค. 69

43 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

“โอ๋ ภัคจีรา” แอบเศร้า ยุคสมัยเปลี่ยน คนตั้งตาคอดูละครไทยน้อย

49 นาที ที่แล้ว
น็อต วรฤทธิ์ ยืนหยัดปกป้องสถาบันฯ แม้ตกอับไร้งาน เชื่อมีสมองสองมือไม่อดตาย ข่าว

น็อต วรฤทธิ์ ยืนหยัดปกป้องสถาบันฯ แม้ตกอับไร้งาน เชื่อมีสมองสองมือไม่อดตาย

53 นาที ที่แล้ว
เอ ศุภชัย เตรียมเปิดร้านข้าวแกง ลงทุนปลูกข้าวเอง บันเทิง

ทำถึง! เอ ศุภชัย เปิดร้านข้าวแกง ลงทุนปลูกเอง ดูแลทุกขั้นตอน การันตีความอร่อย

60 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“คุณน้ำตาล” จ่อบุก กระทรวงศึกษาฯ พรุ่งนี้ จี้สอบวินัย “ครูบี๋” หวั่นเรื่องเงียบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนาย เห็นเองกับตา สภาพ &quot;ทนายตั้ม&quot; ในคุก หลังลือสะพัด ซูบผอม-จิตป่วย ข่าว

ทนาย เห็นเองกับตา สภาพ “ทนายตั้ม” ในคุก หลังลือสะพัด ซูบผอม-จิตป่วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพของนายสิบทหารที่ถูกปลดจากตำแหน่งเนื่องจากคบชู้กับครูบี๋ ข่าว

ปลดแล้ว “นายสิบ” ผัวทหารคบชู้ “ครูบี๋” เมียหลวงเตรียมบุกกระทรวงศึกษาฯ จี้ฟันวินัยฝ่ายหญิงต่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนซิตี้ พบ ไบรท์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 7 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุตุฯ เผยแล้ว อากาศหนาวต่อเนื่องรับปีใหม่อีกกี่วัน ?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทรัมป์&quot; โชว์ท่าเย้ย นักยกน้ำหนักข้ามเพศ แซะ &quot;อิมาน เคลิฟ&quot; ไม่ใช่หญิงแท้ ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” โชว์ท่าเย้ย นักยกน้ำหนักข้ามเพศ แซะ “อิมาน เคลิฟ” นักมวยโอลิมปิก ไม่ใช่หญิงแท้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้นแล้ว หนุ่มป่วยสมองเสื่อม อายุน้อยสุดในโลก &quot;โรคโหดร้ายกว่ามะเร็ง เพราะไม่มีโอกาสหาย&quot; ข่าวต่างประเทศ

สิ้นแล้ว หนุ่มป่วยสมองเสื่อม อายุน้อยสุดในโลก “โรคโหดร้ายกว่ามะเร็ง เพราะไม่มีโอกาสหาย”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จนท.ญี่ปุ่นทำโทรศัพท์มือถือหายที่จีน หวั่นข้อมูลนิวเคลียร์สำคัญรั่วไหล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อนครูบี๋ออกมาปกป้องว่าเธอเป็นคนดีที่ถูกเข้าใจผิด ข่าว

ดราม่า “ครูบี๋” ระอุ เพื่อนออกโรงป้องเป็นคนดี ซัดเมียหลวง ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ฟังคลิป เดชอิศม์ แจงสนามกีฬาลู่วิ่งหักศอก ปัญหาเกิดเพราะแบบนี้!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฟูแล่ม พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 7 ม.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เทศกิจพิษณุโลก เก็บป้ายโจมตีพรรคการเมือง เร่งตรวจสอบหาที่มาป้าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วัยรุ่นอินโดฯดับสลด ถูกจระเข้ขย้ำก่อนลากลงน้ำ ขณะนั่งซักผ้าริมแม่น้ำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย.เตือนภัย ปากกาฉีดลดน้ำหนัก ระบาดทั่วโซเชียล ใช้ผิดวิธีเสี่ยงไตวาย-โยโย่ ข่าว

อย่าหาทำ! อย.เตือนภัย ปากกาลดน้ำหนัก ระบาดทั่วโซเชียล ใช้ผิดวิธีเสี่ยงไตวาย-โยโย่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 16:30 น.| อัปเดต: 07 ม.ค. 2569 10:31 น.
59
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เด็กจีนวัย 17 ถูกหลอกทำงานบังหน้า โดนขังในฐานสแกมกัมพูชา

เผยแพร่: 7 มกราคม 2569

รวบแล้ว! ฝรั่งพิเรนทร์กินบวบกลางเมืองภูเก็ต ปรับ 5 พัน พ่วงโทษหนักกว่าที่คิด

เผยแพร่: 7 มกราคม 2569
&quot;ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง&quot; ถามแรง พลทหารรบ 2 รอบ ทำไมไม่ได้นายสิบ แต่นักกีฬาโอลิมปิกกลับได้ยศ

“ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง” ถามแรง พลทหารรบ 2 รอบ ทำไมไม่ได้นายสิบ แต่นักกีฬาโอลิมปิกกลับได้ยศ

เผยแพร่: 7 มกราคม 2569

สุพรรณฯ เดือด ป้ายหาเสียง พรรคส้ม โดนทำลายเละ ชาวบ้านให้กำลังใจ ไม่มีป้ายก็เลือกอยู่ดี

เผยแพร่: 7 มกราคม 2569
Back to top button