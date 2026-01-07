แมนซิตี้ พบ ไบรท์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 7 ม.ค. 69
7 มกราคม 2569 เวลา 02.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เอติฮัด สเตเดี้ยม แมนซิตี้ พบ ไบรท์ตัน The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก แมนซิตี้ VS ไบรท์ตัน ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : แมนซิตี้ VS ไบรท์ตัน
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 7 มกราคม 2569 เวลา 02.30 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : เอติฮัด สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล แมนซิตี้ – ไบรท์ตัน
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
แมนฯ ซิตี้
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพเรือใบสีฟ้า ของกุนซือ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า จะไม่มีชื่อของ มาเตโอ โควาซิช, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล และ รูเบน ดิอาส ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง โอมาร์ มาร์มูช กับ รายาน ไอต์-นูริ ที่ติดภารกิจทีมชาติ
นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ จอห์น สโตนส์ และ ออสการ์ บ็อบบ์
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น จานลุยจิ ดอนนารุมม่า พร้อมกองหลัง 4 คน มาเธอุส นูเนส, อับดูโกดีร์ คูซานอฟ, นาธาน อาเก้, นิโก้ โอไรลี่ย์ แดนกลางเป็น นิโก้ กอนซานเลซ, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส แนวรุกฝากความหวังไว้กับ รายาน แชร์กี, ฟิล โฟเด้น, เจเรมี่ โดกู ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เออร์ลิ่ง ฮาลันด์
ไบรท์ตัน
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพนกนางนวล ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ ฟาเบียน เฮอรเซเลอร์ จะไม่มีชื่อของ ซอลลี่ มาร์ช, อดัม เว็บสเตอร์, สเตฟานอส ซิมาส ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง คาร์ลอส บาเลบ้า ที่ติดภารกิจทีมชาติ นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ ยานคูบ้า มินเตห์
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น บาร์ท แฟร์บรุคเก้น พร้อมแนวรับ 4 คน โจเอล เวลท์มัน, ยาน พอล ฟาน เฮคเก้, ลูอิส ดังค์, เฟอร์ดี้ คาดิโอกลู แดนกลางเป็น ยาซิน อายารี่, ดิโอโก้ โกเมซ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ บรายาน กรูด้า, จอร์จินิโอ รุตแตร์, คาโอรุ มิโตมะ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น แดนนี่ เวลเบ็ค
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แมนซิตี้ VS ไบรท์ตัน
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 31/08/25 ไบรท์ตัน 2-1 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
- 15/03/25 แมนซิตี้ 2-2 ไบรท์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
- 09/11/24 ไบรท์ตัน 2-1 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
- 25/04/24 ไบรท์ตัน 0-4 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
- 21/10/23 แมนซิตี้ 2-1 ไบรท์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
แมนฯ ซิตี้
- 04/01/26 เสมอ เชลซี 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 01/01/26 เสมอ ซันเดอร์แลนด์ 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 27/12/25 ชนะ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 20/12/25 ชนะ เวสต์แฮม 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 17/12/25 ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
ไบรท์ตัน
- 03/01/26 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/12/25 เสมอ เวสต์แฮม 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 27/12/25 แพ้ อาร์เซนอล 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 20/12/25 เสมอ ซันเดอร์แลนด์ 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 13/12/25 แพ้ ลิเวอร์พูล 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
แมนซิตี้ (4-2-3-1) : จานลุยจิ ดอนนารุมม่า (GK) – มาเธอุส นูเนส, อับดูโกดีร์ คูซานอฟ, นาธาน อาเก้, นิโก้ โอไรลี่ย์ – นิโก้ กอนซานเลซ, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส – รายาน แชร์กี, ฟิล โฟเด้น, เจเรมี่ โดกู – เออร์ลิ่ง ฮาลันด์
ไบรท์ตัน (4-2-3-1) : บาร์ท แฟร์บรุคเก้น (GK) – โจเอล เวลท์มัน, ยาน พอล ฟาน เฮคเก้, ลูอิส ดังค์, เฟอร์ดี้ คาดิโอกลู – ยาซิน อายารี่, ดิโอโก้ โกเมซ – บรายาน กรูด้า, จอร์จินิโอ รุตแตร์, คาโอรุ มิโตมะ – แดนนี่ เวลเบ็ค
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
แมนซิตี้ 3-1 ไบรท์ตัน
