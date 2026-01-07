Tomorrowland ปักหมุด ประเทศไทย พัทยา ปลายปี 2569 ลิงก์ลงทะเบียนล่วงหน้า

ข่าวดาราบันเทิง

Tomorrowland ปักหมุด ประเทศไทย คอนเฟิร์มจัด พัทยา ปลายปี 2569 ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ต้องจารึก

ข่าวใหญ่สร้างความตื่นตัวให้กับวงการดนตรีเทศกาลระดับโลก เพจอย่างเป็นทางการของ Tomorrowland ได้ออกประกาศยืนยันการจัดงาน Tomorrowland Thailand 2026 ในประเทศไทย ถือเป็นครั้งแรกที่จะมีการนำประสบการณ์เทศกาลดนตรีเต็มรูปแบบ มาจัดแสดงในภูมิภาคนี้

งาน Tomorrowland ในไทย มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11–13 ธันวาคม 2569 เลือกสถานที่จัดงาน ณ Wisdom Valley เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ภายใต้แนวคิดการสร้างสรรค์โลกใบใหม่ที่เต็มไปด้วยดนตรี เวทมนตร์ และปาฏิหาริย์ (A new world of music, magic, and miracle) ซึ่งทางผู้จัดระบุว่านี่จะเป็นบ้านหลังใหม่ และบทใหม่ที่จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์

งานได้รับความร่วมมือจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ประสบการณ์ระดับโลกให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน ทางผู้จัดจะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-Registration) เพื่อรับสิทธิ์ในการซื้อบัตรเข้าชม ในวันที่ 8 มกราคม 2569 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://thailand.tomorrowland.com

Tomorrowland เปรียบเสมือนดิสนีย์แลนด์สำหรับผู้ใหญ่ที่รักเสียงเพลงและปาร์ตี้ เพราะความโดดเด่นของงานไม่ได้มีแค่เรื่องดนตรี แต่คือการสร้างประสบการณ์เหนือจริงที่หาไม่ได้จากคอนเสิร์ตทั่วไป

จุดขายหลักของ Tomorrowland คือการเนรมิตพื้นที่จัดงานให้กลายเป็นโลกแห่งเทพนิยาย ทีมงานทุ่มงบประมาณมหาศาลสร้างเวทีขนาดยักษ์ที่มีความวิจิตรบรรจง ตกแต่งด้วยธีมแฟนตาซี พลุ ไฟ แสง สี และเลเซอร์แบบจัดเต็ม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปอยู่อีกโลกหนึ่งทันทีที่ก้าวเข้าไป

งานนี้รวบรวมดีเจ (DJ) และโปรดิวเซอร์เพลงที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกมาไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นแนวเพลงแบบไหนในสาย EDM หากศิลปินคนนั้นมีชื่อเสียงระดับโลก พวกเขาจะมาปรากฏตัวที่นี่ การได้ขึ้นเล่นบนเวทีหลัก ถือเป็นเกียรติยศสูงสุดอย่างหนึ่งของอาชีพดีเจ

ส่วนผู้เข้าร่วมงานเดินทางมาจากเกือบทุกประเทศทั่วโลก ภาพที่เห็นจนชินตาคือธงชาติของประเทศต่างๆ โบกสะบัดอยู่หน้าเวที บรรยากาศภายในงานจึงเต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกันด้วยเสียงดนตรี ไม่มีพรมแดนทางภาษาหรือเชื้อชาติ งานนี้เชื่อว่าจะสร้างเม็ดเงินมหาศาลเข้ามาสู่ประเทศไทย

