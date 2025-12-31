ข่าว

อัปเดตอาการ “ทนายเกิดผล” หลังปลูกถ่ายไต ยังต้องนอนห้องปลอดเชื้อ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 31 ธ.ค. 2568 10:59 น.| อัปเดต: 31 ธ.ค. 2568 11:02 น.
61
ทนายเกิดผลวันนี้ 31 ธ.ค.2568
แฟ้มภาพ

อัปเดตอาการทนายเกิดผล หลังตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัด ปลูกถ่ายไตใหม่ เช้านี้ยังอยู่ในห้องปลอดเชื้อ เผยผลลัพธ์ดี ด้านภรรยาทนายจุ๋ม แอบแซวดูซีรีส์เพลินๆ ได้แล้ว

วันที่ 31 ธ.ค.2568 เฟซบุ๊กแฟนเพจ “ทนายเกิดผล แก้วเกิด” ลงโพสร์ภาพของนักกฎหมายวัย 50 ปี ซึ่งกำลังรักษาตัวอยู่ในห้องปลอดเชื้อของโรงพยาบาลเวชธานี โดยเจ้าตัวยังได้ฝากเนื้อหาผ่านเพจโซเชียลของตัวเองไว้ โดยอัปเดตอาการล่าสุดของตัวเองว่า “อรุณสวัสดิ์ครับ เช้านี้ยังอยู่ในห้องปลอดเชื้อครับ ไตใหม่ทำงานดีมากเลยครับ”

ขณะที่ ทนายจุ๋ม ภรรยา โพสต์ข้อความว่า “ครบ 24 ชั่วโมงหลังผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ ผู้ป่วยฟื้นตัวดี หมอบอกว่าร่างกายฟื้นตัวดี และไตใหม่ทำงานดี รู้สึกตัวดี และดูซีรี่ส์เพลินๆ ได้แล้วจ้า ขอบคุณทุกๆ กำลังใจที่อวยพรมาขอรับ”

ทนายเกิดผล แก้วเกิด ล่าสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ภาพ Facebook @ทนายเกิดผล แก้วเกิด

สำหรับ ทนายเกิดผล แจ้งตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาว่า ตนได้ตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายไต โดยเจ้าตัวแอดมิดที่ รพ.เวชธานี เมื่อเวลาประมาณ 02.00 น. ของวันที่ 30 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยจะต้องอยู่ให้ปลอดเชื้อราว 3 วัน หลังจากนั้นมาพักฟื้นหอผู้ป่วย 7-10 วัน ซึ่งทนายความระบุด้วยว่า ระยะนี้อาจไม่ได้รับโทรศัพท์หรือตอบข้อความ อย่างไรก็ตามขอขอบคุณทุกความห่วงใยจากทุกคนที่ส่งเข้ามาให้อย่างต่อเนื่อง.

ทนายเกิดผลปลูกถ่ายไต
ภาพ Facebook @thnay.keid.phl.k.w.keid
thnay.keid.phl.k.w.keid
แฟ้มภาพ Facebook @thnay.keid.phl.k.w.keid

61
