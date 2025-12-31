อัปเดตอาการ “ทนายเกิดผล” หลังปลูกถ่ายไต ยังต้องนอนห้องปลอดเชื้อ
อัปเดตอาการทนายเกิดผล หลังตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัด ปลูกถ่ายไตใหม่ เช้านี้ยังอยู่ในห้องปลอดเชื้อ เผยผลลัพธ์ดี ด้านภรรยาทนายจุ๋ม แอบแซวดูซีรีส์เพลินๆ ได้แล้ว
วันที่ 31 ธ.ค.2568 เฟซบุ๊กแฟนเพจ “ทนายเกิดผล แก้วเกิด” ลงโพสร์ภาพของนักกฎหมายวัย 50 ปี ซึ่งกำลังรักษาตัวอยู่ในห้องปลอดเชื้อของโรงพยาบาลเวชธานี โดยเจ้าตัวยังได้ฝากเนื้อหาผ่านเพจโซเชียลของตัวเองไว้ โดยอัปเดตอาการล่าสุดของตัวเองว่า “อรุณสวัสดิ์ครับ เช้านี้ยังอยู่ในห้องปลอดเชื้อครับ ไตใหม่ทำงานดีมากเลยครับ”
ขณะที่ ทนายจุ๋ม ภรรยา โพสต์ข้อความว่า “ครบ 24 ชั่วโมงหลังผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ ผู้ป่วยฟื้นตัวดี หมอบอกว่าร่างกายฟื้นตัวดี และไตใหม่ทำงานดี รู้สึกตัวดี และดูซีรี่ส์เพลินๆ ได้แล้วจ้า ขอบคุณทุกๆ กำลังใจที่อวยพรมาขอรับ”
สำหรับ ทนายเกิดผล แจ้งตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาว่า ตนได้ตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายไต โดยเจ้าตัวแอดมิดที่ รพ.เวชธานี เมื่อเวลาประมาณ 02.00 น. ของวันที่ 30 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยจะต้องอยู่ให้ปลอดเชื้อราว 3 วัน หลังจากนั้นมาพักฟื้นหอผู้ป่วย 7-10 วัน ซึ่งทนายความระบุด้วยว่า ระยะนี้อาจไม่ได้รับโทรศัพท์หรือตอบข้อความ อย่างไรก็ตามขอขอบคุณทุกความห่วงใยจากทุกคนที่ส่งเข้ามาให้อย่างต่อเนื่อง.
