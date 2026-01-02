ข่าว

วางใจไม่ได้! วาสนาเผย ทหารเขมรเสริมกำลัง พื้นที่หลายจุดพร้อมกัน แม้ตกลงหยุดยิง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ม.ค. 2569 15:01 น.| อัปเดต: 02 ม.ค. 2569 15:01 น.
169

วาสนา นาน่วม เตือน สมรภูมิชายแดนยังไม่จบ พบกัมพูชาเสริมกำลังทหารหลายจุด ด้านไทยโต้สื่อต่างชาติ มั่วข่าว “ยึดดินแดน” ยัน “บ้านหนองจาน” คือแผ่นดินไทย

2 มกราคม 2569 — แม้จะมีกระแสข่าวเรื่องการหยุดยิง แต่สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ดูเหมือนจะยังไม่สงบลงง่ายๆ ทั้งในมิติทางการทหารและสงครามข่าวสาร ล่าสุด “วาสนา นาน่วม” ผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดัง ได้เปิดเผยข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียว่า ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 2 ยังคงพบความเคลื่อนไหวทางยุทธวิธีของทหารกัมพูชา มีการเสริมกำลังและเตรียมความพร้อมเชิงยุทธการในหลายพื้นที่สำคัญ ได้แก่ บริเวณช่องซำแต, โดนตวล, ภูผี, สัตตะโสม, พนมประสิทธิโส และช่องตาเฒ่า ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงมีความเปราะบาง

กัมพูชาเสริมกำลังทหารหลายจุด

นอกจากการเผชิญหน้าทางทหารแล้ว สงครามข่าวสาร หลังการหยุดยิงก็ดุเดือดไม่แพ้กัน วาสนา นาน่วม เปิดเผยว่า มีสื่อต่างประเทศบางสำนักนำเสนอข่าวคลาดเคลื่อน กล่าวหาว่าประเทศไทยใช้กำลังเข้ายึดดินแดนของกัมพูชา กีดกันห้ามชาวกัมพูชากลับบ้านพักที่บ้านหนองจาน จังหวัดสระแก้ว

ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงทันที ยืนยันสถานะทางกฎหมายว่า “บ้านหนองจาน คือ แผ่นดินไทย”

ทางการไทยชี้แจงว่า การปฏิบัติภารกิจของฝ่ายไทยเกิดขึ้นภายในอาณาเขตของประเทศไทย หรือในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีข้ออ้างสิทธิทับซ้อน (ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการเจรจาทวิภาคี) โดยมิใช่การรุกรานหรือยึดครองดินแดนของรัฐอื่นแต่อย่างใด

การดำเนินการของฝ่ายไทยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ

  1. เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่
  2. เพื่อป้องกันการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน
  3. เพื่อควบคุมสถานการณ์และลดระดับความตึงเครียด ไม่ให้ความขัดแย้งขยายตัว

ทั้งนี้ ประเทศไทยยืนยันการยึดมั่นในกฎบัตรสหประชาชาติและการใช้กำลังเท่าที่จำเป็นและได้สัดส่วน โดยพร้อมให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่สื่อมวลชนเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดในประชาคมโลก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
วิกตอเรีย คาฟก้า โจนส์ ลูกสาว ทอมมี่ ลี โจนส์ Men in Black เสียชีวิตปริศนาในโรงแรมหรูซานฟรานซิสโก ด้วยวัยเพียง 34 ป บันเทิง

ช็อก ลูกสาว ตำนานพระเอก เสียชีวิตปริศนาในโรงแรมหรู วันปีใหม่

22 วินาที ที่แล้ว
ขั้นตอน ลงประชามติ เปิดลงทะเบียนนอกเขต ถึง 5 ม.ค. 69 ไม่มีออกเสียงล่วงหน้า ข่าว

ขั้นตอน ลงประชามติ เปิดลงทะเบียนนอกเขต ถึง 5 ม.ค. 69 ไม่มีออกเสียงล่วงหน้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยินดีด้วย เศรษฐีใหม่ 54 ล้านบาท ถูกหวยรางวัลที่ 1 งวด 2 มกราคม 69 ข่าว

ยินดีด้วย เศรษฐีใหม่ 54 ล้านบาท ถูกหวยรางวัลที่ 1 งวด 2 มกราคม 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย N3 งวดวันที่ 2 มกราคม 2569 พร้อมผลรางวัลที่อัปเดตสด ตรวจหวย

ตรวจผลสลาก N3 งวดวันที่ 2 มกราคม 2569 อัปเดตสดทุกรางวัล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วางใจไม่ได้! วาสนาเผย ทหารเขมรเสริมกำลัง พื้นที่หลายจุดพร้อมกัน แม้ตกลงหยุดยิง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 2 มกราคม 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลงทะเบียนประชามตินอกเขต 3-5 ม.ค. 69 ห้ามลืม ลงแยกกับ เลือกตั้งล่วงหน้า ข่าวการเมือง

ลงทะเบียนประชามตินอกเขต 3-5 ม.ค. 69 ห้ามลืม ลงแยกกับ เลือกตั้งล่วงหน้า

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 2 มกราคม 2569 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 69 หมดเขต 5 ม.ค. รีบลงด่วน หวั่นเว็บล่ม ข่าวการเมือง

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 69 หมดเขต 5 ม.ค. รีบลงด่วน หวั่นเว็บล่ม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ ประกาศ ทำประชามติ &quot;แก้รัฐธรรมนูญ&quot; 8 ก.พ. 69 วันเดียวกับ เลือกตั้งใหญ่ 69A ข่าวการเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศ ทำประชามติ “แก้รัฐธรรมนูญ” 8 ก.พ. 69 วันเดียวกับ เลือกตั้ง 69

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยออก 2 มกราคม 69 ตรวจสถิติหวยออก ย้อนหลัง 10 ปี เลขเด็ดออกบ่อย Line News

หวยออก 2 มกราคม 69 ตรวจสถิติหวยออก ย้อนหลัง 10 ปี เลขเด็ดออกบ่อย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุกจับ ศาสดาพยากรณ์เก๊ ทำนายวันโลกแตกสิ้นปี 2025 ทำชาวบ้านตื่นตูมทิ้งบ้านหนีตาย ข่าวต่างประเทศ

บุกจับ ศาสดาพยากรณ์เก๊ ทำนายวันโลกแตกสิ้นปี 2025 ทำชาวบ้านทิ้งบ้านหนีตาย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
แกงหม้อใหญ่ ชาวบ้านแห่รอเก้อดู พลุปีใหม่ทิพย์ เชื่อข่าวปลอมว่อนเน็ต ข่าวต่างประเทศ

แกงหม้อใหญ่ ชาวบ้านแห่รอเก้อดู “พลุปีใหม่ทิพย์” เชื่อข่าวปลอมว่อนเน็ต

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย ดร.ต่าย ดำรงชัย ชายหัวเกรียน เมาแล้วขับ ชนขณะวิ่งออกกำลังกาย ข่าว

อาลัย ดร.ต่าย ดำรงชัย ชายหัวเกรียน เมาแล้วขับ ชนขณะวิ่งออกกำลังกาย

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ใครผิด? แม่โวย ลูกจับได้ของขวัญ 20 บาท กติกาตั้ง 100 อีกแม่ขอโทษ ไม่มีเงิน เจอซัดกลับ “ไม่มีอย่าใส่”

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถกไม่เถียง ย้ายซบช่องวัน 7HD เดินเกม ส่งรายการใหม่ &quot;มีเรื่องต้องคุย&quot; เสียบแทน บันเทิง

ถกไม่เถียง ย้ายซบช่องวัน 7HD เดินเกม ส่งรายการใหม่ “มีเรื่องต้องคุย” เสียบแทน

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดจากแม่น้ำหนึ่ง งวด 2 มกราคม 2569 มีเลขชุด 3068 ที่น่าสนใจ เลขเด็ด

เลขเด็ด “แม่น้ำหนึ่ง” หวยงวดปีใหม่ 2 ม.ค. 69 เคาะ 4 ตัวเน้น ระวังเลขกลับหัว

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง ฟันเลขเด็ด 2/1/69 ชี้เป้าตัวเดียวเน้นๆ โค้งสุดท้ายก่อนหวยออก Line News

เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง ฟันเลขเด็ด 2/1/69 ชี้เป้าตัวเดียวเน้นๆ โค้งสุดท้ายก่อนหวยออก

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านจิ้มจุ่มดังป่าตอง เชือดพนง.ปากแจ๋ว ไล่ออกทันที เซ่นลูกค้า &quot;อยากกินให้ไปล้างหม้อเอง&quot; ข่าว

ร้านจิ้มจุ่มดังป่าตอง เชือดพนง.ปากแจ๋ว ไล่ออกทันที เซ่นลูกค้า “อยากกินให้ไปล้างหม้อเอง”

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เลขทะเบียนรถ ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ทรงเปิด สะพานมิตรภาพไทย-ลาว Line News

เลขเด็ด เลขทะเบียนรถ ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ทรงเปิด สะพานมิตรภาพไทย-ลาว

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดแนวทางวิเคราะห์ เลขเด็ด ปฏิทินจีน 5 ตัวเน้น ๆ รับศักราชใหม่ 2 มกราคม 2569 หลังสร้างตำนานงวดที่แล้วพาเฮยกใหญ่ รีบจดก่อนเกลี้ยงแผง เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินจีน งวดปีใหม่ 2 ม.ค. 69 ให้ครบ 2 ตัว 3 ตัว ย้ำงวดก่อนเข้าเต็มๆ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ตรวจหวย 2 มกราคม 2569 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดเจ๊ฟองเบียร์ งวด 2 ม.ค. 69 เลขเด็ด

เจ๊ฟองเบียร์ แจกเลขเด็ดงวด 2/1/69 ปล่อยโชคงวดแรกปีใหม่ ฟันธงเลขปีม้าทอง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 2 1 69 ดูดวง

4 ราศีรักรีเซ็ตได้! ปีใหม่คนเก่าทัก คนใหม่ก็มา เลือกให้ดี

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่! ขี้ยา ชีวิตเฉียดตาย กลายเป็นคนทรงดัง สื่อวิญญาณคิวทอง ข่าวต่างประเทศ

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่! ขี้ยา ชีวิตเฉียดตาย กลายเป็นคนทรงดัง สื่อวิญญาณคิวทอง

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ม.ค. 2569 15:01 น.| อัปเดต: 02 ม.ค. 2569 15:01 น.
169
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิกตอเรีย คาฟก้า โจนส์ ลูกสาว ทอมมี่ ลี โจนส์ Men in Black เสียชีวิตปริศนาในโรงแรมหรูซานฟรานซิสโก ด้วยวัยเพียง 34 ป

ช็อก ลูกสาว ตำนานพระเอก เสียชีวิตปริศนาในโรงแรมหรู วันปีใหม่

เผยแพร่: 2 มกราคม 2569
ตรวจหวย N3 งวดวันที่ 2 มกราคม 2569 พร้อมผลรางวัลที่อัปเดตสด

ตรวจผลสลาก N3 งวดวันที่ 2 มกราคม 2569 อัปเดตสดทุกรางวัล

เผยแพร่: 2 มกราคม 2569

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 2 มกราคม 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

เผยแพร่: 2 มกราคม 2569
ลงทะเบียนประชามตินอกเขต 3-5 ม.ค. 69 ห้ามลืม ลงแยกกับ เลือกตั้งล่วงหน้า

ลงทะเบียนประชามตินอกเขต 3-5 ม.ค. 69 ห้ามลืม ลงแยกกับ เลือกตั้งล่วงหน้า

เผยแพร่: 2 มกราคม 2569
Back to top button