วางใจไม่ได้! วาสนาเผย ทหารเขมรเสริมกำลัง พื้นที่หลายจุดพร้อมกัน แม้ตกลงหยุดยิง
วาสนา นาน่วม เตือน สมรภูมิชายแดนยังไม่จบ พบกัมพูชาเสริมกำลังทหารหลายจุด ด้านไทยโต้สื่อต่างชาติ มั่วข่าว “ยึดดินแดน” ยัน “บ้านหนองจาน” คือแผ่นดินไทย
2 มกราคม 2569 — แม้จะมีกระแสข่าวเรื่องการหยุดยิง แต่สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ดูเหมือนจะยังไม่สงบลงง่ายๆ ทั้งในมิติทางการทหารและสงครามข่าวสาร ล่าสุด “วาสนา นาน่วม” ผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดัง ได้เปิดเผยข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียว่า ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 2 ยังคงพบความเคลื่อนไหวทางยุทธวิธีของทหารกัมพูชา มีการเสริมกำลังและเตรียมความพร้อมเชิงยุทธการในหลายพื้นที่สำคัญ ได้แก่ บริเวณช่องซำแต, โดนตวล, ภูผี, สัตตะโสม, พนมประสิทธิโส และช่องตาเฒ่า ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงมีความเปราะบาง
นอกจากการเผชิญหน้าทางทหารแล้ว สงครามข่าวสาร หลังการหยุดยิงก็ดุเดือดไม่แพ้กัน วาสนา นาน่วม เปิดเผยว่า มีสื่อต่างประเทศบางสำนักนำเสนอข่าวคลาดเคลื่อน กล่าวหาว่าประเทศไทยใช้กำลังเข้ายึดดินแดนของกัมพูชา กีดกันห้ามชาวกัมพูชากลับบ้านพักที่บ้านหนองจาน จังหวัดสระแก้ว
ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงทันที ยืนยันสถานะทางกฎหมายว่า “บ้านหนองจาน คือ แผ่นดินไทย”
ทางการไทยชี้แจงว่า การปฏิบัติภารกิจของฝ่ายไทยเกิดขึ้นภายในอาณาเขตของประเทศไทย หรือในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีข้ออ้างสิทธิทับซ้อน (ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการเจรจาทวิภาคี) โดยมิใช่การรุกรานหรือยึดครองดินแดนของรัฐอื่นแต่อย่างใด
การดำเนินการของฝ่ายไทยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ
- เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่
- เพื่อป้องกันการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน
- เพื่อควบคุมสถานการณ์และลดระดับความตึงเครียด ไม่ให้ความขัดแย้งขยายตัว
ทั้งนี้ ประเทศไทยยืนยันการยึดมั่นในกฎบัตรสหประชาชาติและการใช้กำลังเท่าที่จำเป็นและได้สัดส่วน โดยพร้อมให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่สื่อมวลชนเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดในประชาคมโลก
