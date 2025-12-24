ข่าวต่างประเทศ

ชาวเน็ตจวกยับ พ่อยอดดาวโป๊ OnlyFans หลังควงลูกชายแท้ๆ ถ่ายแบบหวิว เผยลูกตัดสินใจถ่ายเอง

Photo of Bas Basเผยแพร่: 24 ธ.ค. 2568 22:00 น.| อัปเดต: 24 ธ.ค. 2568 16:12 น.
51

ดีน เบิร์น ดาราดัง OnlyFans ตัวท็อปของโลก เจอทัวร์ลงหนัก หลังควงลูกชายวัย 18 ปี เข้าสู่วงการ พร้อมถ่ายแบบคู่กัน ก่อนเจ้าตัวเผยว่าลูกเป็นคนตัดสินใจทำด้วยตัวเอง

ดีน เบิร์น ชายวัย 41 ปี ผู้ทำรายได้มหาศาลจาก OnlyFans กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ หลังเขาเปิดตัว เบรย์ ลูกชายวัย 18 ปี พร้อมประกาศว่าเขากำลังช่วยลูกชายเข้าสู่วงการคอนเทนต์สำหรับผู้ใหญ่ โดยดีนได้โพสต์ภาพกึ่งเปลือยคู่กับลูกชายและถามแฟนๆ ว่า “ใครคือคนที่คุณเลือก? ผมหรือเบรย์?” พร้อมทั้งลงภาพในชุดชั้นในตัวเดียวแล้วถามว่า “เราหน้าเหมือนกันไหม?”

ดีนเล่าว่าตอนแรกเขาพยายามห้ามลูกชายเพราะรู้ว่าวงการนี้มีด้านมืด แต่เมื่อลูกชายยืนยันหนักแน่นว่าอยากทำ เขาจึงตัดสินใจสนับสนุน “โปรดให้กำลังใจเขาและได้โปรดใจดีกับเขาด้วย” ดีนระบุในโพสต์

หลังจากเปิดตัวไม่นาน ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงลบและตั้งคำถามถึงศีลธรรมของคนเป็นพ่อ และนี่คือส่วนหนึ่งของความเห็นของชาวเน็ต

“ใครก็ตามที่ดูแลบัญชีของคุณกำลังทำลายชื่อเสียงตัวเอง การแสร้งว่ามีลูกชายในหนังโป๊มันบ้ามาก”

“คุณต้องเป็นครอบครัวที่น่าเศร้ามากแน่ๆ เงินที่ทำได้อาจจะเยอะ แต่มันไม่มีวันซื้อความเคารพได้หรอก”

“มันดูแปลกๆ และรู้สึกว่ามันผิดบอกไม่ถูก” ขณะที่บางคนก็เสียดสีว่าเป็น “เด็กเส้น (Nepo babies) แห่ง OnlyFans”

เมื่อถูกกล่าวหาว่านี่เป็นเพียงเทคนิคการตลาดเพื่อสร้างกระแส ดีนจึงนำภาพจากอัลบั้มครอบครัวสมัยที่ลูกชายยังเป็นเด็กออกมาโชว์เพื่อยืนยันว่าเป็นพ่อลูกกันจริงๆ เขากล่าวว่า “ผมเก็บเรื่องลูกไว้เป็นความลับมาตลอดเพราะไม่อยากให้เขาต้องมาเกี่ยวข้องกับชีวิตแบบนี้ แต่มันคือการตัดสินใจของเขา และผมจะสนับสนุนเขา 100%”

อย่างไรก็ตาม ยังมีแฟนคลับบางส่วนที่ชื่นชอบและเข้ามาชมว่า “ความเซ็กซี่มันส่งต่อกันผ่านทางพันธุกรรมจริงๆ” และชมว่าทั้งคู่มีหน้าตาและรูปร่างที่ดี

ปัจจุบัน OnlyFans มีผู้ใช้มากกว่า 220 ล้านคนทั่วโลก แม้ว่าแพลตฟอร์มนี้จะถูกใช้เพื่อขายคอนเทนต์ผู้ใหญ่เป็นหลัก แต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านฟิตเนส นักดนตรี และดาราดังอีกหลายคนที่ใช้ช่องทางนี้ในการหารายได้จากการติดตามของแฟนคลับ

อ้างอิง : www.dailystar.co.uk

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ชาวเน็ตจวกยับ พ่อยอดดาวโป๊ OnlyFans หลังควงลูกชายแท้ๆ ถ่ายแบบหวิว เผยลูกตัดสินใจถ่ายเอง

28 วินาที ที่แล้ว
จื่อซวน นางเอก AV ไต้หวันใช้มือบำบัดหนุ่มผู้พิการ ข่าวต่างประเทศ

ดารา AV ไลฟ์สด อาสาใช้มือช่วยคนพิการ คนดูสดนับหมื่น แห่ชื่นชมนางฟ้าตัวจริง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกือบขิต! ผัวหนุ่มฟิตปั๋ง ฟิตเนสเสร็จ มีเซ็กส์กับแฟนสาวต่อ สุดท้ายหัวใจวายคาเตียง ข่าวต่างประเทศ

เกือบขิต! ผัวหนุ่มฟิตปั๋ง ฟิตเนสเสร็จ มีเซ็กส์กับแฟนสาวต่อ สุดท้ายหัวใจวายคาเตียง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ออสเตรเลียสั่งเนรเทศชายอังกฤษ หลังโพสต์สัญลักษณ์นาซี-ปลุกระดมความรุนแรง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กัมพูชา ส่งหนังสือขอเจรจาหยุดยิง ตามกลไก GBC ไทยย้ำ 3 เงื่อนไขหลัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บียร์ เดอะวอยซ์ ปล่อยเซตภาพคริสต์มาส บันเทิง

เบียร์ เดอะวอยซ์ เสิร์ฟลุคคริสต์มาส แหวกลึกโชว์ผิวขาว เซ็กซี่ขยี้ใจ คนไลก์รัว ๆ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

บริษัทจีนใจป้ำ แจกห้องชุดสุดหรูให้พนักงานที่ทำงานครบ 5 ปี หวังดึงแรงงานฝีมือดี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กวาง รติชา แฟนใหม่จิน โต้ข่าวแย่งสามี ยันฝ่ายชายหย่า &quot;หนิง&quot; 3 ปีแล้ว บันเทิง

กวาง รติชา แฟนใหม่จิน โต้ข่าวแย่งสามี ยันฝ่ายชายหย่า “หนิง” 3 ปีแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด น้องเพชรกล้า งวด 2 ม.ค. 69 เลขเด็ด

ส่องชัด ๆ เลขปิงปองน้องเพชรกล้า งวด 2 ม.ค. 69 ให้โชคประเดิมเริ่มปีใหม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาววันนี้ 24 ธ.ค. 68 ตรวจผลรางวัลล่าสุด สถิติ 5 งวดย้อนหลัง หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 24 ธ.ค. 68 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ภาพหายาก หมออินเดียแพ้เสียงในหัว รัวหมัดใส่คนไข้ เหตุเพียงเพราะคนไข้ขอให้พูดจาดีๆ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กล้ามาก! หนุ่มเขมร ขอแก้ปัญหาชาติ เสนอตัวแต่งงาน ลูกสาว คิม จองอึน หวังดึงเกาหลีเหนือเป็นพวก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แก้มบุ๋ม ปรียาดา ยกย่อง กองทัพทหารไทย ลั่น เกิดมา 37 ปีเพิ่งเข้าใจคำว่ารักชาติ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ด่วน! จับแล้ว คนพา “กาน เวลไฟร์” หนี แฉเส้นทางหลบซ่อน ล่าสุดโผล่บนฝั่งตราด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา พบซากแม่ลูกช้างตาย โบ้ยฝีมือทหารไทย อ้างโดนกระสุน-สะเก็ดระเบิด ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา พบซากแม่ลูกช้างตาย โบ้ยฝีมือทหารไทย อ้างโดนกระสุน-สะเก็ดระเบิด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

“สุกี้ตี๋น้อย” จัดโปรแรงรับคริสต์มาส แต่งชุดซานต้า-ซานตี้ กินฟรีทันที 25 ธ.ค. วันเดียวเท่านั้น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชุดแต่งงานคิมเบอร์ลี่ Dior ตัดให้เป็นคนที่ 6 ของโลก บันเทิง

เจาะลึกชุดแต่งงาน ‘คิมเบอร์ลี่’ 14 ล้าน Dior เนรมิตให้ คนที่ 6 ของโลก สวยสง่าดั่งเจ้าหญิง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทหารไทย ยึดรังเขมร พบเสบียงเพียบ ‘มาม่า-ปลากระป๋องไทย’ พร้อมถุงยางวางเกลื่อน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอกสารใหม่เผยชื่อ ทรัมป์ ร่วมข่มขืนกับเจฟฟรีย์ เอปสตีน ข่าวต่างประเทศ

แฉเอกสารลับคดี “เจฟฟรีย์ เอปสตีน” FBI พบพยานกล่าวหา “ทรัมป์” ร่วมข่มขืน?

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
มุสลิม-คนพุทธ ฉลองคริสต์มาส 2025 ได้ไหม แนวทางปฏิบัติ ไม่ขัดหลักศาสนา ข่าว

มุสลิม-คนพุทธ ฉลองคริสต์มาส ได้ไหม แนวทางปฏิบัติ ไม่ขัดหลักศาสนา

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปุ๊กลุ๊ก ฝนทิพย์ ขึ้นศาลพร้อมทนายแก้ว บันเทิง

รู้สาเหตุ ปุ๊กลุ๊ก ฝนทิพย์ ขึ้นศาลพร้อม ‘ทนายแก้ว’ ชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซีเค ชวน 3 หัวหน้าพรรคการเมืองดังพูดคุยกลยุทธ์เศรษฐกิจ ข่าวการเมือง

ซีเค ผุดไอเดีย จับเข่าคุย 3 หัวหน้าพรรคดัง เผย “คุณเชน-คุณเท้ง” รับแล้ว ลุ้นอนุทินส่งท้ายปี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอวา ปวรวรรณ ประกาศข่าวดี เตรียมมีบ้าน 13 ชั้นหลังที่ 2 สมฐานะคุณหนูหมื่นล้าน บันเทิง

เอวา ปวรวรรณ ประกาศข่าวดี เตรียมมีบ้าน 13 ชั้นหลังที่ 2 สมฐานะคุณหนูหมื่นล้าน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่า TIIHA แยกทาง &quot;สมาคมฮอกกี้ฯ&quot; สั่งแบนยาว-ถอนตัว 2 นักกีฬาทีมชาติ เกิดอะไรขึ้น ข่าว

เกิดอะไรขึ้น! TIIHA แยกทาง “สมาคมฮอกกี้ฯ” สั่งแบนยาว-ถอนตัว 2 นักกีฬาทีมชาติ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังแฉ “กาน เวลไฟร์” มือยิงบนทางด่วน ตั้งคำถาม ทำไมเลือกเที่ยวกลางคืนที่ชายแดน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 24 ธ.ค. 2568 22:00 น.| อัปเดต: 24 ธ.ค. 2568 16:12 น.
51
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กัมพูชา ส่งหนังสือขอเจรจาหยุดยิง ตามกลไก GBC ไทยย้ำ 3 เงื่อนไขหลัก

เผยแพร่: 24 ธันวาคม 2568
บียร์ เดอะวอยซ์ ปล่อยเซตภาพคริสต์มาส

เบียร์ เดอะวอยซ์ เสิร์ฟลุคคริสต์มาส แหวกลึกโชว์ผิวขาว เซ็กซี่ขยี้ใจ คนไลก์รัว ๆ

เผยแพร่: 24 ธันวาคม 2568
กวาง รติชา แฟนใหม่จิน โต้ข่าวแย่งสามี ยันฝ่ายชายหย่า &quot;หนิง&quot; 3 ปีแล้ว

กวาง รติชา แฟนใหม่จิน โต้ข่าวแย่งสามี ยันฝ่ายชายหย่า “หนิง” 3 ปีแล้ว

เผยแพร่: 24 ธันวาคม 2568
เลขเด็ด น้องเพชรกล้า งวด 2 ม.ค. 69

ส่องชัด ๆ เลขปิงปองน้องเพชรกล้า งวด 2 ม.ค. 69 ให้โชคประเดิมเริ่มปีใหม่

เผยแพร่: 24 ธันวาคม 2568
Back to top button