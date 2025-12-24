ชาวเน็ตจวกยับ พ่อยอดดาวโป๊ OnlyFans หลังควงลูกชายแท้ๆ ถ่ายแบบหวิว เผยลูกตัดสินใจถ่ายเอง
ดีน เบิร์น ดาราดัง OnlyFans ตัวท็อปของโลก เจอทัวร์ลงหนัก หลังควงลูกชายวัย 18 ปี เข้าสู่วงการ พร้อมถ่ายแบบคู่กัน ก่อนเจ้าตัวเผยว่าลูกเป็นคนตัดสินใจทำด้วยตัวเอง
ดีน เบิร์น ชายวัย 41 ปี ผู้ทำรายได้มหาศาลจาก OnlyFans กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ หลังเขาเปิดตัว เบรย์ ลูกชายวัย 18 ปี พร้อมประกาศว่าเขากำลังช่วยลูกชายเข้าสู่วงการคอนเทนต์สำหรับผู้ใหญ่ โดยดีนได้โพสต์ภาพกึ่งเปลือยคู่กับลูกชายและถามแฟนๆ ว่า “ใครคือคนที่คุณเลือก? ผมหรือเบรย์?” พร้อมทั้งลงภาพในชุดชั้นในตัวเดียวแล้วถามว่า “เราหน้าเหมือนกันไหม?”
ดีนเล่าว่าตอนแรกเขาพยายามห้ามลูกชายเพราะรู้ว่าวงการนี้มีด้านมืด แต่เมื่อลูกชายยืนยันหนักแน่นว่าอยากทำ เขาจึงตัดสินใจสนับสนุน “โปรดให้กำลังใจเขาและได้โปรดใจดีกับเขาด้วย” ดีนระบุในโพสต์
หลังจากเปิดตัวไม่นาน ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงลบและตั้งคำถามถึงศีลธรรมของคนเป็นพ่อ และนี่คือส่วนหนึ่งของความเห็นของชาวเน็ต
“ใครก็ตามที่ดูแลบัญชีของคุณกำลังทำลายชื่อเสียงตัวเอง การแสร้งว่ามีลูกชายในหนังโป๊มันบ้ามาก”
“คุณต้องเป็นครอบครัวที่น่าเศร้ามากแน่ๆ เงินที่ทำได้อาจจะเยอะ แต่มันไม่มีวันซื้อความเคารพได้หรอก”
“มันดูแปลกๆ และรู้สึกว่ามันผิดบอกไม่ถูก” ขณะที่บางคนก็เสียดสีว่าเป็น “เด็กเส้น (Nepo babies) แห่ง OnlyFans”
เมื่อถูกกล่าวหาว่านี่เป็นเพียงเทคนิคการตลาดเพื่อสร้างกระแส ดีนจึงนำภาพจากอัลบั้มครอบครัวสมัยที่ลูกชายยังเป็นเด็กออกมาโชว์เพื่อยืนยันว่าเป็นพ่อลูกกันจริงๆ เขากล่าวว่า “ผมเก็บเรื่องลูกไว้เป็นความลับมาตลอดเพราะไม่อยากให้เขาต้องมาเกี่ยวข้องกับชีวิตแบบนี้ แต่มันคือการตัดสินใจของเขา และผมจะสนับสนุนเขา 100%”
อย่างไรก็ตาม ยังมีแฟนคลับบางส่วนที่ชื่นชอบและเข้ามาชมว่า “ความเซ็กซี่มันส่งต่อกันผ่านทางพันธุกรรมจริงๆ” และชมว่าทั้งคู่มีหน้าตาและรูปร่างที่ดี
ปัจจุบัน OnlyFans มีผู้ใช้มากกว่า 220 ล้านคนทั่วโลก แม้ว่าแพลตฟอร์มนี้จะถูกใช้เพื่อขายคอนเทนต์ผู้ใหญ่เป็นหลัก แต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านฟิตเนส นักดนตรี และดาราดังอีกหลายคนที่ใช้ช่องทางนี้ในการหารายได้จากการติดตามของแฟนคลับ
อ้างอิง : www.dailystar.co.uk
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ภาพหายาก หมอแพ้เสียงในหัว รัวหมัดใส่คนไข้ เหตุเพียงเพราะคนไข้ขอให้พูดจาดีๆ
- ออสเตรเลียสั่งเนรเทศชายอังกฤษ หลังโพสต์สัญลักษณ์นาซี-ปลุกระดมความรุนแรง
- บริษัทจีนใจป้ำ แจกห้องชุดสุดหรูให้พนักงานที่ทำงานครบ 5 ปี หวังดึงแรงงานฝีมือดี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: