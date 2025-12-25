สรุปดราม่า เหมย หมึกเป็น จับได้ผัวเล่นชู้เด็กในร้าน หลุดคลิปคาตา ยืนจกกันนัว

สรุปดราม่าเดือด! “เหมย หมึกเป็น” ไลฟ์เปิดใจ จับได้ผัวนอกใจกับ “แคชเชียร์คู่บุญ” หลักฐานคาตา ยืนจกกันนัวหน้ากล้องวงจรปิด
กลายเป็นประเด็นร้อนที่ชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจกันล้นหลาม “คุณเหมย” เจ้าของร้านอาหารซีฟู้ดชื่อดัง “เหมย หมึกเป็นซาซิมิ” ได้ออกมาไลฟ์สดเปิดเผยเรื่องราวสุดช้ำใจ หลังจับได้ว่าสามีแอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพนักงานในร้านของตัวเอง ทั้งที่ไว้ใจเหมือนคนในครอบครัว
ความเจ็บปวดเกิดจากคนใกล้ตัวที่สุด มือที่สามไม่ใช่คนอื่นคนไกล แต่คือพนักงานตำแหน่งแคชเชียร์ วัย 40 ปี ที่ทำงานร่วมทุกข์ร่วมสุขกับทางร้านมานานถึง 4 ปีเต็ม เรียกว่ากินอยู่ด้วยกันจนคุณเหมยไว้ใจ แต่สุดท้ายกลับมาแทงข้างหลัง แถมมีกระแสข่าววงในระบุว่า ตัวพนักงานหญิงรายนี้ จริงๆ ก็มีสามีตัวจริงอยู่แล้วด้วย
เรื่องแดงขึ้นมาได้เพราะหลักฐานที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ นั่นคือภาพจาก กล้องวงจรปิดภายในร้าน ที่จับพฤติกรรมของทั้งคู่ได้อย่างชัดเจน คุณเหมยระบุว่าเห็นภาพทั้งสองคนถึงเนื้อถึงตัวกันแบบไม่อายฟ้าดิน มีลักษณะยืนจกกันไปมา แบบสู้มือสุดๆ ซึ่งเป็นภาพบาดตาที่เมียหลวงคนไหนเห็นก็รับไม่ได้
หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเปิดโปง ก็มีการขุดประวัติของพนักงานหญิงรายนี้ พบว่าวีรกรรมเรื่องชู้สาวไม่ใช่ครั้งแรก เพราะในอดีตเธอเคยถูกร้านเก่าที่เคยทำงานด้วยไล่ออก มาแล้ว ก็ด้วยสาเหตุลักษณะเดียวกัน คือการไปมีความสัมพันธ์กับคนในร้าน
หลังจับได้คาหนังคาเขา คุณเหมยตัดสินใจจัดการปัญหาอย่างเด็ดขาด สั่งไล่ออกทันที พ้นสภาพพนักงาน ไม่ขอเลี้ยงคนทรยศไว้ คุณเหมยยอมใจอ่อนสามี “ให้โอกาสอีกครั้ง” เพื่อเห็นแก่ครอบครัว แต่ได้ยื่นคำขาดและประกาศชัดเจนว่า หากมีเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นอีก จะไม่มีการให้อภัยเป็นครั้งที่สองแน่นอน
ในไลฟ์สด คุณเหมยยังได้ประกาศจุดยืนเพื่อความชัดเจนทางธุรกิจว่า ร้านเหมย หมึกเป็นซาซิมิ เป็นกิจการในชื่อของเธอแต่เพียงผู้เดียว เพื่อป้องกันความสับสนในอนาคต
ท่ามกลางดราม่าที่เกิดขึ้น บรรดาแฟนคลับและลูกค้าต่างแห่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจคุณเหมยอย่างล้นหลาม โดยส่วนใหญ่ชื่นชมในความเข้มแข็งและการตัดสินใจที่เด็ดขาด พร้อมติดแฮชแท็ก #ทีมคุณเหมย กันสนั่นโซเชียล
