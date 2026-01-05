วิธีเช็ก LINE Out อยู่ตรงไหน อยากคุยแบบเป็นส่วนตัว ต้องทำยังไง

วิธีเช็ก “ประวัติการโทร” ใน LINE ย้อนดูรายการโทรเข้า-ออก ที่หลายคนมองข้าม ตรวจสอบได้หมดทั้งสายเข้า-ออก และวิดีโอคอล ผ่านเมนู Calls ที่ซ่อนอยู่ในหน้าบริการ ดูวิธีเช็กง่าย ๆ ได้ที่นี่
ใครที่ต้องการความเป็นส่วนตัว หรืออยากตรวจสอบข้อมูลการใช้งาน LINE ของตัวเอง ต้องรู้ไว้ว่า “ประวัติการแชท” กับ “ประวัติการโทร” นั้นแยกส่วนกัน แม้คุณจะลบข้อความในห้องแชทไปแล้ว แต่ข้อมูลการโทรเข้า-ออก อาจยังค้างอยู่ในระบบ และนี่คือขั้นตอนง่าย ๆ ในการเข้าไปดูประวัติการโทรทั้งหมด ผ่านเมนู Calls (โทร) หรือที่เคยคุ้นกันในชื่อ LINE Out
วิธีเช็กประวัติการโทร LINE ทีละขั้นตอน
1. เปิดแอปพลิเคชัน LINE บนมือถือของคุณ
- ไปที่หน้า Home (หน้าหลัก)
- เลื่อนลงมาที่แถบเมนู หรือมองหาหัวข้อ “บริการ (Services)” แล้วกด “ดูทั้งหมด (See All)”
- ค้นหาไอคอนรูปหูโทรศัพท์ที่ชื่อว่า “Calls” (โทร) หรือในบางเวอร์ชันเก่าอาจยังใช้คำว่า LINE Out
- หน้านี้คือจุดรวมประวัติการติดต่อทั้งหมด ทั้งการโทรแบบเสียงและวิดีโอคอล
2. เมื่อกดเข้าไป ระบบจะแสดงรายการอย่างละเอียด ได้แก่:
- รายชื่อผู้ติดต่อ: ใครโทรหาเรา หรือ เราโทรหาใคร
- ช่วงเวลา: วันและเวลาที่เกิดการติดต่อ
- รูปแบบการสนทนา: เป็นการโทรด้วยเสียง หรือ วิดีโอคอล
ข้อควรระวัง : หน้าเมนูนี้จะเก็บข้อมูลแยกต่างหากจากการลบแชทในหน้าสนทนา หากคุณไม่อยากให้ใครรู้ว่ามีการโทรคุยกับใคร หลังจากดูประวัติเสร็จแล้ว อย่าลืมจัดการลบรายการในหน้านี้ด้วยเช่นกัน
