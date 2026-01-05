สมาร์ทโฟนเทคโนโลยี

วิธีเช็ก LINE Out อยู่ตรงไหน อยากคุยแบบเป็นส่วนตัว ต้องทำยังไง

เผยแพร่: 05 ม.ค. 2569 15:13 น.| อัปเดต: 05 ม.ค. 2569 15:15 น.
51
วิธีเช็ก LINE Out อยู่ตรงไหน ผ่านเมนู Calls ในแอป LINE

วิธีเช็ก “ประวัติการโทร” ใน LINE ย้อนดูรายการโทรเข้า-ออก ที่หลายคนมองข้าม ตรวจสอบได้หมดทั้งสายเข้า-ออก และวิดีโอคอล ผ่านเมนู Calls ที่ซ่อนอยู่ในหน้าบริการ ดูวิธีเช็กง่าย ๆ ได้ที่นี่

ใครที่ต้องการความเป็นส่วนตัว หรืออยากตรวจสอบข้อมูลการใช้งาน LINE ของตัวเอง ต้องรู้ไว้ว่า “ประวัติการแชท” กับ “ประวัติการโทร” นั้นแยกส่วนกัน แม้คุณจะลบข้อความในห้องแชทไปแล้ว แต่ข้อมูลการโทรเข้า-ออก อาจยังค้างอยู่ในระบบ และนี่คือขั้นตอนง่าย ๆ ในการเข้าไปดูประวัติการโทรทั้งหมด ผ่านเมนู Calls (โทร) หรือที่เคยคุ้นกันในชื่อ LINE Out

วิธีเช็กประวัติการโทร LINE ทีละขั้นตอน

1. เปิดแอปพลิเคชัน LINE บนมือถือของคุณ

  • ไปที่หน้า Home (หน้าหลัก)
  • เลื่อนลงมาที่แถบเมนู หรือมองหาหัวข้อ “บริการ (Services)” แล้วกด “ดูทั้งหมด (See All)”
  • ค้นหาไอคอนรูปหูโทรศัพท์ที่ชื่อว่า “Calls” (โทร) หรือในบางเวอร์ชันเก่าอาจยังใช้คำว่า LINE Out
  • หน้านี้คือจุดรวมประวัติการติดต่อทั้งหมด ทั้งการโทรแบบเสียงและวิดีโอคอล

2. เมื่อกดเข้าไป ระบบจะแสดงรายการอย่างละเอียด ได้แก่:

  • รายชื่อผู้ติดต่อ: ใครโทรหาเรา หรือ เราโทรหาใคร
  • ช่วงเวลา: วันและเวลาที่เกิดการติดต่อ
  • รูปแบบการสนทนา: เป็นการโทรด้วยเสียง หรือ วิดีโอคอล

ค้นหาประวัติการโทรใน LINE Out เพื่อความเป็นส่วนตัว

ข้อควรระวัง : หน้าเมนูนี้จะเก็บข้อมูลแยกต่างหากจากการลบแชทในหน้าสนทนา หากคุณไม่อยากให้ใครรู้ว่ามีการโทรคุยกับใคร หลังจากดูประวัติเสร็จแล้ว อย่าลืมจัดการลบรายการในหน้านี้ด้วยเช่นกัน

