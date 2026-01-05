สาวข้าราชการเซ็ง ตม.ปฏิเสธเข้าเมือง แถมเหวี่ยงใส่ ก่อนส่งกลับไทย แม้เอกสารครบ
ข้าราชการสาวสุดเซ็ง ถูก ตม.เกาหลี ส่งกลับทั้งที่มีเอกสารใบลาและหลักฐานการทำงานครบถ้วน เผยเจ้าหน้าที่เหวี่ยงไร้เหตุผล ลั่นรู้งี้ไปเที่ยวญี่ปุ่นดีกว่า
กลายเป็นประเด็นร้อนต้อนรับปีใหม่ในกลุ่มนักท่องเที่ยว เมื่อพนักงานราชการหญิงรายหนึ่ง วัย 37 ปี ออกมาโพสต์ระบายความอัดอั้นตันใจหลังวางแผนเดินทางไปท่องเที่ยวฉลองปีใหม่ที่ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านกลุ่มเฟซบุ๊ก เที่ยวเกาหลีด้วยตัวเอง แต่กลับถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) สนามบินอินชอน ปฏิเสธการเข้าเมืองและส่งตัวกลับประเทศไทย ทั้งที่ได้เตรียมเอกสารการเดินทางมาอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียน K-ETA หรือหนังสือขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศตามระเบียบราชการ
ผู้โพสต์ได้เล่าเหตุการณ์พร้อมระบุข้อความว่า “เสียความรู้สึกและเสียใจกลับการเดินทางครั้งนี้มากๆ ตม. เกาหลี ไม่มีเหตุผลในการตรวจสอบเลย โดยเฉพาะ ตม. ผู้หญิงโต๊ะกลาง ไม่รู้หงุดหงิดมาจากไหน ถึงได้เหวี่ยงใส่เราแบบไม่มีสาระอะไร
เรามีแพลนเที่ยวชัดเจน มีหน้าที่การงานรับราชการ ทุกอย่างชัดเจน มีหลักฐานให้ตรวจสอบ สรุปไม่ให้เราเข้าเมือง รู้งี้ไปญี่ปุ่นดีกว่า ไม่น่ามาเสียเวลากับที่นี้เลยจริงๆ เสียใจมาก เงินวอนแลกมาไม่ได้ใช้สักใบ ได้ทำการยื่นอุทธรณ์แล้ว และติดต่อสถานทูตไม่ได้เพราะเป็นวันหยุด ทำทุกอย่างแล้วจริงๆ เพราะตั้งใจไปเที่ยวจริงๆ”
หลังจากเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไป มีข้าราชการอีกรายเข้ามาแชร์ประสบการณ์ทำนองเดียวกันว่า “ผมรับราชการ พาสปอร์ตมี 4 ประเทศ มีใบลา โชว์บัตรข้าราชการ รูปเครื่องแบบรับรางวัล ยังโดนเข้าห้องเย็น ถามไปมา 30 นาทีได้ ก็ปล่อยแบบเหมือนไม่เต็มใจ เอาใจยากจริง” ขณะที่บางส่วนสอบถามเรื่องการใช้พาสปอร์ตราชการ (เล่มน้ำเงิน) ซึ่งเจ้าของเรื่องยืนยันว่าตนรับราชการและเพื่อนร่วมทริปเป็นผู้จัดการ มีรูปถ่ายและหลักฐานพร้อมแสดงตัวตน แต่ก็ยังไม่ผ่านการพิจารณา
ปัญหาคนไทยถูกปฏิเสธเข้าเมืองเกาหลีใต้ยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังที่แก้ไม่ตก ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาแรงงานผิดกฎหมายที่ลักลอบเข้าไปทำงานโดยแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยว ทำให้มาตรการตรวจสอบของ ตม.เกาหลีใต้มีความเข้มงวดมาก จนส่งผลกระทบโดยตรงต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต้องการไปเที่ยวจริงๆ ต้องถูกเหมารวมและปฏิเสธเข้าเมืองโดยไม่ได้รับคำอธิบายที่ชัดเจน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “หมอเดว” เตือนดราม่าจับของขวัญปีใหม่เด็ก ป.2 เสี่ยงสร้างปมด้อย-บาดแผลใจ
- แกงหม้อใหญ่ ชาวบ้านแห่รอเก้อดู “พลุปีใหม่ทิพย์” เชื่อข่าวปลอมว่อนเน็ต
- คลิปเจนนี่-แม่เกตุ สลายรอยร้าว สวมกอดคืนดีฉลองปีใหม่ กลางค่าย “ได้หมดถ้าสดชื่น”
ติดตาม The Thaiger บน Google News: