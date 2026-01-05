ข่าวต่างประเทศ

แรงดั่งไฟ! อวตาร 3 กวาดรายได้พันล้านใน 15 วัน ผงาดหนังทำเงินเร็วอันดับ 8 ของโลก

Avatar: Fire And Ash กวาดรายได้ทะลุ 1 พันล้านเหรียญทั่วโลก

อวตาร 3 ปล่อยของไม่ยั้ง ‘เจมส์ คาเมรอน’ พาชาวนาวีโกยเงินทั่วโลกทะลุพันล้านใน 15 วัน ขึ้นแท่นหนังทำเงินเร็วสุดอันดับ 8 ของโลก เปิดศึกท้าชนแชมป์แอนิเมชัน Zootopia 2-นาจา 2

ท่ามกลางกระแสข่าวลือหนาหูบนโลกออนไลน์ที่ปั่นกระแสว่าภาค 4 และ 5 อาจส่อแววถูกพับเก็บ แต่ดูเหมือนว่า เจมส์ คาเมรอน จะไม่สะเทือนแม้แต่น้อย เพราะผลงานล่าสุดอย่าง Avatar: Fire and Ash (อวตาร 3) กำลังตอกหน้าขาเม้าท์ด้วยตัวเลขรายได้ที่พุ่งทะยานแบบฉุดไม่อยู่ ล่าสุดหนังฟอร์มยักษ์เรื่องนี้กวาดรายได้ทะลุ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 3.4 หมื่นล้านบาท) ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงกึ่งกลางสัปดาห์ที่ 3 ของการเข้าฉาย โดยรายได้ยังคงทำเงินอย่างต่อเนื่อง

การกลับมาครั้งนี้ของชาวนาวีเผ่าธุลีสร้างปรากฏการณ์ความเร็วในการโกยเงินน่าจับตา โดยหนังทำรายได้ทะลุ 300 ล้านเหรียญในอเมริกาเหนือ (ประมาณ 9.4 พันล้านบาท) และ 700 ล้านเหรียญในตลาดต่างประเทศ รวมเป็น 1 พันล้านเหรียญ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 22 พันล้านบาท ภายในเวลาเพียง 15 วัน สถิตินี้ช้ากว่าภาคก่อนหน้าอย่าง Avatar: The Way of Water (2023) เพียงแค่วันเดียวเท่านั้น

อย่างไรก็ดี Avatar: Fire and Ash ขึ้นแท่นเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้แตะหลักพันล้านเหรียญเร็วที่สุดเป็นอันดับ 8 ของโลก เฉือนชนะ Zootopia 2 ของค่ายดิสนีย์ไปถึง 2 วัน ทั้งที่ Zootopia 2 เปิดตัวแรงที่สุดในปีนี้

avatar fire and ash
ภาพจาก Facebook : Disney

แม้ Avatar 3 จะทำผลงานได้ยอดเยี่ยม แต่สมรภูมิบ็อกซ์ออฟฟิศปี 2025 นี้ดุเดือดไปด้วยภาพยนตร์แนวครอบครัวและเด็ก

สำหรับเป้าหมายต่อไปคาดว่าภายในวันอาทิตย์นี้ Avatar 3 จะขยับตัวเลขไปแตะที่ 1.1 พันล้านเหรียญ แต่สถานการณ์ตอนนี้ Avatar 3 กำลังไล่ตาม Zootopia 2 ที่กวาดไปแล้ว 1.5 พันล้านเหรียญ แม้ Avatar จะทำรายได้รายสัปดาห์ได้มากกว่าถึง 2 เท่า แต่ช่องว่าง 400 ล้านเหรียญก็ยังถือเป็นโจทย์หินที่ต้องรอลุ้นกันยาว ๆ

หากกระแสแผ่วลง หนังน่าจะจบรายได้ที่ราวๆ 1.4 – 1.5 พันล้านเหรียญ ซึ่งก็ยังถือว่าเป็นความสำเร็จมหาศาลในระดับเดียวกับหนัง Marvel และกำไรบานเบอะเมื่อรวมยอดขายของที่ระลึก

ตัวอย่างแรก avatar fire and ash
ภาพจาก Instagram : avatar

สิ่งที่น่าสนใจจากสถิติบ็อกซ์ออฟฟิศปี 2025 คือการครองตลาดของภาพยนตร์สำหรับเด็กและครอบครัว อันดับ 1 ของปีตกเป็นของ นาจา 2 แอนิเมชันจากจีนที่กวาดไปถึง 2.1 พันล้านเหรียญ โดย Avatar 3 ทำเงินในจีนไปได้ 100 ล้านเหรียญและกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

นอกจาก Zootopia 2 แล้ว ยังมี Lilo & Stitch และ A Minecraft Movie จ่อคิวโกยเงินตามมาติด ๆ

ข้อมูลนี้ชี้ชัดว่า หากแฟรนไชส์ Avatar ต้องการยืนหนึ่งในระยะยาว การปรับทิศทางให้เข้าถึงกลุ่มเด็กและครอบครัวมากขึ้น ซึ่งเป็นฐานผู้ชมหลักที่จ่ายเงินตีตั๋วเข้าโรง อาจเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้อวตารภาคต่อไปทำกำไรมหาศาล

ต้องจับตาดูกันต่อไปว่า พลังแห่งไฟและเถ้าถ่านจะร้อนแรงพอที่จะไล่แซงเหล่าสรรพสัตว์ใน Zootopia 2 หรือท้าชิงบัลลังก์แชมป์โลกจากนาจา 2 ได้หรือไม่

ฉากในภาพยนตร์เรื่อง avatar fire and ash
ภาพจาก Instagram : avatar
ตัวละครจาก avatar fire and ash
ภาพจาก Instagram : avatar
ภาพยนตร์เรื่อง Avatar: Fire &amp; Ash กำกับโดย เจมส์ คาเมรอน
ภาพจาก Instagram : avatar
avatar fire and ash เข้าฉายเดือนธันวาคม
ภาพจาก Instagram : avatar

ข้อมูลจาก : forbes

