ช็อก “ควอน มินอา” อดีตสมาชิกวง AOA ถูกส่งตัวรพ. หลังพยายามจบชีวิตตัวเอง เผยปมถูกบูลลี่-ล่วงละเมิด

ควอน มินอา ศิลปิน K-Pop วัย 32 ปี โพสต์ข้อความสั่งลา ก่อนพยายามจบชีวิตตัวเองในวันปีใหม่ โชคดีที่ช่วยไว้ได้ทัน พร้อมเผยปมถูกบูลลี่ รวมถึงถูกล่วงละเมิด

กลายเป็นข่าวเศร้าที่สร้างความกังวลให้แก่แฟนคลับทั่วโลก เมื่อ ควอน มินอา (Kwon Mina) อดีตสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดัง AOA ได้พยายามจบชีวิตตัวเองอีกครั้งในวันขึ้นปีใหม่ที่ผ่านมา โดยมีการโพสต์ข้อความสั่งลาและภาพที่สร้างความตกใจลงบนโซเชียลมีเดียส่วนตัว

โดย มินอา ในวัย 32 ปี ได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียสั้นๆว่า “ลาก่อนและฉันขอโทษ” ก่อนที่จะตามด้วยอีกโพสต์ในอีก 2 ชั่วโมงต่อมา ซึ่งระบุว่าเธอได้รับการช่วยเหลือไว้ได้ทันเวลา

มินอาเผยว่าในขณะที่สติกำลังเลือนราง เธอได้ยินเสียงดังและมีคนพยายามเขย่าตัวเธออย่างแรงจนกลับมามีสติอีกครั้ง เธอกล่าวอย่างท้อแท้ว่าตนเองกลายเป็นเหมือน “เด็กเลี้ยงแกะ” ที่พยายามจบชีวิตตัวเองหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จ พร้อมระบุว่าจะทำตามสัญญาที่เคยบอกว่าจะหายไปจากสายตาของทุกคน ก่อนจะลบบัญชีอินสตาแกรมทิ้งในเวลาต่อมา

มินอาเผยว่าสภาพจิตใจของเธอไม่ปกติมานานแล้ว โดยมีสาเหตุหลักมาจากเหตุการณ์สะเทือนใจในอดีต เธอเปิดเผยว่าเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศในปี 2008 และต้องต่อสู้คดีมานานถึง 4 ปี แต่สุดท้ายคู่กรณีพ้นผิดเนื่องจากคดีขาดอายุความ เธอระบุว่าในตอนนั้นไม่มีเงินไปโรงพยาบาลและกลัวแม่จะรู้จึงต้องซ่อนความเจ็บปวดไว้ลำพัง

นอกจากนี้ มินอาเคยออกมาเปิดโปงว่าเธอถูก “ชิน จีมิน” อดีตหัวหน้าวง AOA รังแกมาอย่างยาวนาน จนเป็นสาเหตุให้เธอต้องออกจากวงในปี 2019 และพยายามจบชีวิตตัวเองมาแล้วหลายครั้งในปี 2020 และ 2021

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของมินอาในครั้งนี้ ทำให้หลายคนนึกถึงความสูญเสียครั้งก่อนๆ ของไอดอลเกาหลี ทั้ง คิม แซรอน ที่ถูกพบว่าจบชีวิตตัวเองในบ้านพักเมื่อช่วงต้นปีที่แล้ว, มุนบิน Astro ที่จากไปเมื่อ 3 ปีก่อน รวมไปถึง ซอลลี่ f(x) และ คู ฮารา ที่ทั้งคู่เสียชีวิตในปี 2019

โศกนาฏกรรมเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันมหาศาลและการขาดการดูแลสภาพจิตใจที่เพียงพอในวงการบันเทิงเกาหลีใต้ ซึ่งปัจจุบันต้นสังกัดของมินอายังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อเหตุการณ์ล่าสุดนี้

อ้างอิง : www.dailymail.co.uk

 

