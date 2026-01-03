ดูดวง

เตือน 4 ราศี ปีใหม่อย่าใจร้อนกับคนรัก-คนในบ้าน คำเดียวพังได้ทั้งเดือน

เผยแพร่: 04 ม.ค. 2569 05:00 น.
51
ดูดวงวันนี้ 4 1 69

เปิดดวงระวังภัยเงียบรับปี 2569! หมอดูชี้เป้า 4 ราศี ปากไวใจร้อนเป็นเหตุ เสี่ยงทำบ้านแตกรับปีใหม่ แค่คำพูดพลั้งปากนิดเดียว อาจทำบรรยากาศมาคุยาวตลอดมกราคม

บรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองปีใหม่ควรจะเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ แต่ดวงดาวไม่ได้เป็นใจให้กับทุกคนเสมอไป ในช่วงรอยต่อปีเก่าข้ามสู่ปี 2569 อิทธิพลของดาวอังคารที่โคจรมาทำมุมตึงเครียด ส่งผลให้ 4 ราศีต่อไปนี้ มีเกณฑ์ “ปรอทแตก” ได้ง่ายผิดปกติ โดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวอย่างคนรักหรือคนในครอบครัว เตือนไว้ก่อนเลยว่า “น้ำผึ้งหยดเดียว” จากคำพูดของคุณ อาจทำให้เดือนมกราคมทั้งเดือนกลายเป็นเดือนแห่งความเงียบงันได้!

1. ราศีเมษ

ชาวราศีเมษผู้ใจร้อนเป็นทุนเดิม ช่วงปีใหม่นี้คุณมักจะรับบทเป็น “The Planner” หรือคนจัดการทริปเที่ยว/งานเลี้ยง พออะไรไม่ได้ดั่งใจ หรือคนในบ้านชักช้าไม่ทันใจ คุณพร้อมจะ “วีน” ทันที คำพูดที่ต้องระวังคือคำบ่นที่ดูเหมือนสั่ง เช่น “ทำไมช้าแบบนี้”, “ไม่ได้เรื่องเลย”

คำเตือน : หายใจลึก ๆ อย่าเอามาตรฐานความเร็วของตัวเองไปตัดสินคนอื่น การไปถึงช้าหน่อยแต่ทุกคนมีความสุข ดีกว่าไปถึงเร็วแต่ไม่มีใครคุยกับคุณเลย

2. ราศีกันย์

ชาวกันย์ผู้รักความสมบูรณ์แบบ ปีใหม่นี้คุณจะหงุดหงิดกับ “ความไม่เรียบร้อย” ภายในบ้าน หรือนิสัยบางอย่างของแฟนที่แก้ไม่หายสักที ความหวังดีของคุณจะถูกถ่ายทอดออกมาเป็น “คำบ่น” ที่จุกจิกไม่จบสิ้น

คำเตือน : ปีใหม่คือเวลาแห่งการพักผ่อน ไม่ใช่เวลาตรวจงานบ้าน ปล่อยวางเรื่องเล็กน้อยไปบ้าง “หลับตาข้างหนึ่ง” แล้วความสัมพันธ์จะราบรื่น

3. ราศีสิงห์

ราศีสิงห์มักคาดหวังให้ช่วงเวลาปีใหม่ “เพอร์เฟกต์” ที่สุด และต้องการการยอมรับจากคนรัก แต่ถ้าอีกฝ่ายเผลอทำอะไรขัดใจ หรือพูดจาไม่เข้าหู อารมณ์น้อยใจของคุณจะพุ่งเป็นความโกรธทันที และด้วยทิฐิที่สูงเสียดฟ้า ทำให้คุณเลือกใช้คำพูด “ประชดประชัน” ที่เจ็บแสบที่สุด

คำเตือน : ลดอีโก้ลงครึ่งหนึ่ง อย่าคาดคั้นเอาคำตอบหรือคำสัญญาในวันที่อีกฝ่ายไม่พร้อม

4. ราศีธนู

ชาวธนูเป็นคนตรงไปตรงมา แต่ช่วงปีใหม่นี้ “ความตรง” ของคุณอาจกลายเป็น “ความหยาบคาย” โดยไม่รู้ตัว คุณอาจเผลอพูดเล่นแรง ๆ หรือวิจารณ์รูปร่างหน้าตา/ฐานะของคนรักหรือญาติฝ่ายแฟนด้วยความสนุกปาก โดยคิดว่า “แค่ล้อเล่น”

คำเตือน : คิดก่อนพูดเสมอ ถ้าไม่แน่ใจว่าเป็นมุกตลกหรือเปล่า “ให้เงียบไว้” ปลอดภัยที่สุด

คำแนะนำส่งท้าย

วิธีแก้เคล็ดที่ง่ายที่สุดคือ “การแยกตัวเมื่อรู้ว่าโกรธ” หากเริ่มรู้สึกร้อนที่หน้า หรือใจเต้นแรง ให้เดินหนีออกจากสถานการณ์นั้นทันที นับ 1-100 หรือไปล้างหน้าให้ใจเย็นลง

ในช่วงปีใหม่นี้ แนะนำให้ชวนคนรักหรือครอบครัวไป “ทำบุญถวายน้ำดื่ม” หรือ “ปล่อยปลา” อานิสงส์แห่งความเย็นจะช่วยดับไฟในใจ และเปลี่ยนจากเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีได้

51
