บุกจับ ศาสดาพยากรณ์เก๊ ทำนายวันโลกแตกสิ้นปี 2025 ทำชาวบ้านทิ้งบ้านหนีตาย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ม.ค. 2569 12:45 น.| อัปเดต: 02 ม.ค. 2569 11:05 น.
60
อักกรา, กานา — เจ้าหน้าที่ตำรวจกานาได้ทำการจับกุมตัว เอแวนส์ เอชุน หรือที่รู้จักกันในชื่อ “เอโบ โนอาห์” (Ebo Noah) ศาสดาพยากรณ์ที่ตั้งตนขึ้นมาเอง ในข้อหาหลอกลวงประชาชน หลังก่อเหตุทำนายว่าโลกจะถึงกาลอวสานในวันคริสต์มาสปี 2025 ที่ผ่านมา จนสร้างความตื่นตระหนกไปทั่วประเทศ

เอโบ โนอาห์ เริ่มได้รับความสนใจตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2025 เขาอ้างว่าได้รับบัญชาจากสวรรค์ให้สร้าง “เรืออาร์ก” (Ark) แบบสมัยใหม่จำนวน 10 ลำ เพื่อช่วยมนุษยชาติให้รอดพ้นจากเหตุน้ำท่วมโลกที่จะกินเวลานาน 3 ปี เจาะจงว่าฝนจะเริ่มตกหนักในวันที่ 25 ธันวาคม 2025 เหมือนกับตำนานน้ำท่วมโลกของโนอาห์ในพระคัมภีร์ไบเบิล

ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา เขาได้ใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่าง TikTok และ YouTube เผยแพร่คลิปวิดีโอขณะที่ตนเองสวมชุดผ้ากระสอบเก่าๆ คอยควบคุมการสร้างเรือไม้ โดยอ้างว่าได้สั่งซื้อไม้มาทำเรือกว่า 250,000 ชิ้น และย้ำว่านี่คือที่หลบภัยเดียวสำหรับผู้ศรัทธา

คำทำนายสร้างความวิตกกังวลระดับชาติ มีรายงานว่าผู้คนนับร้อย รวมถึงประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้าน หลงเชื่อและพากันหอบข้าวของสัมภาระ ทิ้งบ้านเรือน ลาออกจากงาน และหยุดเรียน เพื่อเดินทางไปยังจุดสร้างเรือ โดยหวังว่าจะรอดชีวิตจากภัยพิบัติที่ถูกอุปโลกน์ขึ้น

ทว่าเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ผ่านพ้นไปโดยไม่มีเหตุน้ำท่วมโลกตามคำทำนาย แทนที่จะยอมรับความผิดพลาด เอโบ โนอาห์ กลับปล่อยคลิปวิดีโออ้างว่า การอดอาหารประท้วง 3 สัปดาห์ของเขา ทำให้พระเจ้ายอมใจอ่อนและตัดสินใจ “เลื่อน” การทำลายล้างโลกออกไป

ที่ทำคนอึ้งกันหมดคือ หลังจากนั้นเขาไปปรากฏตัวในงานคอนเสิร์ต ‘Rapperholic 2025’ ของแร็ปเปอร์ชื่อดังอย่าง Sarkodie ตะโกนบอกแฟนเพลงนับพันให้ปาร์ตี้กันให้สนุกเพราะวันสิ้นโลกถูกเลื่อนไปแล้ว สร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงบนโลกโซเชียล จนนำไปสู่กระแสเรียกร้องให้จับกุมเขาฐานหลอกลวงประชาชน

ในที่สุด เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าควบคุมตัวเขาเมื่อวันพุธที่ 31 ธันวาคม 2025 ซึ่งสอดคล้องกับประกาศเตือนก่อนหน้านี้ของทางการที่ห้ามมิให้มีการประกาศคำทำนายที่สร้างความตื่นตระหนกต่อสาธารณชนในช่วงเทศกาลปีใหม่

