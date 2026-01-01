สนามบินสุวรรณภูมิ แจงภาพต่อคิวยาว ขอเท็จจริงระบายผู้โดยสารเสร็จใน 30 นาที
ตม.สุวรรณภูมิ แจงภาพต่อคิวยาว หลังเพจเฟซบุ๊กด้านการท่องเที่ยวเผยแพร่ข้อความของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ขอเท็จจริงระบายผู้โดยสาร เสร็จใน 30 นาที
จากกรณีที่มีเพจเฟซบุ๊กด้านการท่องเที่ยวเผยแพร่ข้อความของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ซึ่งโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่า “สิ้นปีแล้ว การเข้ากรุงเทพฯ ก็กลับมาติดขัดอีกครั้งที่สุวรรณภูมิ” พร้อมข้อความในภาพว่า “เข้ากรุงเทพฯ มหัศจรรย์มาก” สร้างความสนใจและข้อสงสัยต่อการให้บริการของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่งผลให้มีผู้โดยสารในช่วงเวลานั้นสูงถึงประมาณ 5,700 คน และตั้งแต่เวลา 10.00–17.00 น. ซึ่งเป็นช่วงพีกของเที่ยวบินขาเข้า ไม่มีชั่วโมงใดที่จำนวนผู้โดยสารต่ำกว่า 4,000 คนต่อชั่วโมง โดยตลอดทั้งวันมีผู้โดยสารเดินทางผ่นสนามบินสุวรรณภูมิกว่า 85,000 คน
อย่างไรก็ตามภาพความแออัดที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากลักษณะทางกายภาพของอาคารผู้โดยสาร โดยเฉพาะทางเดินสู่โถงหน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองที่มีลักษณะยาวและค่อนข้างแคบ ทำให้เกิดมุมมองที่ดูหนาแน่นกว่าความเป็นจริง ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติ โดยทั่วไปบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองสนามบินสุวรรณภูมิจะมีผู้โดยสารหนาแน่นเป็นบางช่วงเวลาเท่านั้น มิได้หนาแน่นตลอดเวลา และด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสามารถระบายผู้โดยสารผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองได้ทั้งหมดภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 นาที ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
พ.ต.อ.พงศ์ธร กล่าวเพิ่มเติมว่า การปฏิบัติงาน เป็นไปตามนโยบาย พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช สตม ที่ได้กำหนด “แผนน่านฟ้า” เพื่อรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเต็มอัตรา งดลา งดขาด เพื่อเร่งระบายผู้โดยสาร พร้อมกับยังคงรักษามาตรฐานการคัดกรองด้านความมั่นคงของประเทศอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้จะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ผ่านระบบกล้องวงจรปิดและรายงานผลการระบายผู้โดยสารเป็นรายชั่วโมงตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกำชับให้มีการบริหารจัดการผู้โดยสารและกระจายกำลังเจ้าหน้าที่ในทั้ง 3 โซนของด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า เพื่อให้การให้บริการเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้การเดินทางเข้าประเทศไทยของนักท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความราบรื่นและปลอดภัย
จากประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การรอคิวผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองในหลายประเทศใช้เวลานาน 1–2 ชั่วโมง หรือล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ธ.ค.68 มีนักท่องเที่ยวชาวไทยโพสต์ผ่าน facebook group “เที่ยวยุโรปด้วยตัวเอง” ว่าติดหน้าด่าน ตม.สนามบินแห่งหนึ่งในยุโรปกว่า 8 ชั่วโมง ก็เกิดขึ้นมาแล้ว เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ตม.ทั่วโลกต้องให้ความสำคัญกับการตรวจสอบด้านความมั่นคงเป็นหลัก
ดังนั้น การที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยสามารถรักษาสมดุลระหว่างมาตรฐานความมั่นคงและการให้บริการ โดยใช้เวลาเฉลี่ยไม่เกิน 30 นาที จึงสะท้อนถึงประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ และเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว พร้อมยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะประเทศที่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วโลกอย่างมืออาชีพ.
