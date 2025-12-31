ข่าวอาชญากรรม

หมอชี้ “แม่บ้านแอน” โทษหนักสารที่ใส่รุนแรง ล่าสุด ตร.ส่งนอนคุก

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 31 ธ.ค. 2568 17:12 น.| อัปเดต: 31 ธ.ค. 2568 17:56 น.
ป้าแอนแม่บ้าน ติดคุก
เพจหมอเวร โพสต์ถึงกรณีถือเป็นเรื่องร้ายแรงและสารที่เติมลงไปในนมนั้น อาจสามารถทำให้เด็กถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนั้น ควรดำเนินคดีร้ายแรงได้

กลายเป็นประเด็นที่คนเป็นพ่อแม่ต้องระวังอย่างหนัก เมื่อป้าแอน แม่บ้านรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์รายวัน ก่อเหตุที่ไม่มีใครคาดคิด เมื่อ 26 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยล่าสุดแม่ของเด็กวัย 2 ขวบ เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับแม่บ้านที่เพิ่งว่าจ้างมาทำงานเป็นวันแรก ด้วยการแอบนำน้ำยาฆ่าเชื้อยี่ห้อดัง (เดทตอล) ผสมลงในขวดนมให้เด็กชายวัยเพียง 2 ขวบดื่มแล้ว

สำหรับเหตุการณ์เกิดขึ้นขณะที่ป้าแอนเข้ามาทำงานทำความสะอาดตามปกติ แต่กลับแอบผสมสารเคมีอันตรายลงในนม ซึ่งน้องดื่มเข้าไปเกือบ 2 นาที โชคดีที่คุณยายของเด็กได้กลิ่นผิดปกติจากตัวหลานและขวดนม จึงรีบพาน้องส่งโรงพยาบาลได้ทันท่วงที ท่ามกลางคำปฏิเสธของผู้ต้องหาที่อ้างว่า “ไม่ได้ตั้งใจ” หรือ “เข้าใจผิดคิดว่าเป็นนม” แต่พฤติการณ์กลับสวนทางกับหลักความเป็นจริง โดยหลังจากไปออกรายการโหนกระแส นางแอนก็ถูกตำรวจ สน.บางโพงพาง บุกจับกลางรายการชื่อดังของช่อง 3 ทันที

ด้านเฟซบุ๊กแฟนเพจ “หมอเวร” โพสต์หลังทราบข่าวจากโหนกระแสโดยระบุว่า “ดูแล้วแทบสะอึก ป้าแม่บ้าน จ้างออนไลน์แบบรายวัน แอบเอา เดทตอลผสมในนมให้เด็กอายุ 2 ขวบกิน น้องซัดไปเกือบ 2 นาที โชคดีที่ยายได้กลิ่นไหวตัวเร็ว จึงรีบพาไปโรงพยาบาลทัน”

นี่ไม่ใช่เรื่องซน ไม่ใช่เรื่องสะเพร่า และไม่ใช่ “เผลอใส่ผิด” ในเดทตอลมีสารกลุ่มฟีนอล (Phenol) สำหรับเด็กเล็ก = พิษตรง ๆ ผลที่เกิดกับเด็ก 2 ขวบอาจเป็นได้ตั้งแต่ แสบปาก แสบคอ ร้องไห้ผิดปกติ , อาเจียน สำลัก หายใจลำบาก , ซึม ไม่ตอบสนอง

  • ชัก หมดสติ
  • ตับ ไต เสียหาย

ร้ายแรงสุดอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้เลย ! โดยประเด็นที่หลายคนยังเข้าใจผิด “นิดเดียวคงไม่เป็นไร” แต่สำหรับเด็กเล็กทางเพจยืนยันว่าไม่มีคำว่านิดเดียว เพราะสารเคมีไม่ใช่ยาและร่างกายเด็กไม่สามารถทนทานต่อสารเคมีได้เท่าผู้ใหญ่ได้

อัปเดตล่าสุด รายงานของช่องข่าวอมรินทร์ ตำรวจ สน.บางโพงพาง ได้คุมตัวป้าแอนส่งศาลแขวงพระนครใต้ เพื่อขอผัดฟ้องฝากขังครั้งที่ 1 เป็นเวลา 6 วัน (31 ธ.ค.68 – 5 ม.ค.69) ข้อหาหนักถูกแจ้งทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและปลอมปนอาหารหรือเครื่องอุปโภคบริโภคที่น่าจะเกิดอันตรายแก่สุขภาพ ตามประมวลกฎหมาอาญา มาตรา 295, 296 และมาตรา 236

ศาลอนุญาตให้ประกันตัวได้หากวางหลักทรัพย์ 30,000 บาท แต่เนื่องจากผู้ต้องหาไม่มีเงินประกัน ศาลจึงออกหมายขังและส่งตัวเข้าทัณฑสถานหญิงกลางทันที.

