“นักรบป่วนด่าน” ทิ้งตัวกลางไลฟ์! วงจรปิดแฉหนังคนละม้วน หลังอ้างตำรวจผลักล้ม

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 31 ธ.ค. 2568 11:45 น.| อัปเดต: 31 ธ.ค. 2568 11:48 น.
93
ภาพ @สถานีตำรวจภูธรกำแพงแสน หน่วยงานราชการ

เปิดคลิปหลักฐานสยบดราม่า ชายอ้างเป็นนักตรวจสอบด่านไลฟ์สดด่าทอเจ้าหน้าที่ ก่อนทิ้งตัวลงพื้นร้องโวยวายหาว่าถูกทำร้าย ตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบเจ้าหน้าที่แค่แตะตัวเชิญให้ออกนอกพื้นที่อย่างสุภาพ

กลายเป็นประเด็นขบขันและวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียล เมื่อเพจ “อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7” โพสต์แฉเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2568 เวลาประมาณ 10.30 น. ที่ผ่านมา บริเวณจุดกวดขันวินัยจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ของ สภ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

โดยขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ได้มีนายวินัย (ขอสงวนนามสกุล) เข้ามาทำการไลฟ์สดการทำงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมกล่าวหาและด่าทอด้วยถ้อยคำต่างๆ นานา เมื่อเจ้าหน้าที่เห็นว่าการไลฟ์สดเริ่มรบกวนการทำงานจึงเข้าไปเชิญให้ชายชุดสีกรมท่าขยับไปไลฟ์ในจุดอื่นอย่างสุภาพ แต่ในจังหวะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแตะตัวเพียงเบาๆ นายวินัยกลับทำการ “ทิ้งตัวลงกับพื้น” ทันที !

แถมยังส่งเสียงร้องโวยวายลั่นด่านว่า ถูกตำรวจผลักล้ม โดยในไลฟ์สดของเขามีความพยายามปั่นกระแสให้ผู้ชมเข้าใจผิดว่าถูกเจ้าหน้าที่ใช้กำลังประทุษร้าย

นายวินัยอาจลืมไปว่า ในด่านตรวจมี “กล้องวงจรปิดเคลื่อนที่” ติดตั้งอยู่ ซึ่งบันทึกภาพเหตุการณ์ได้ทุกมุมมอง ภาพหลักฐานปรากฏชัดเจนว่า เจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการผลักหรือใช้ความรุนแรงใดๆ เป็นเพียงการแตะตัวเพื่อเชิญเท่านั้น แต่นายวินัยกลับเลือกที่จะแสดงบทบาทผู้ถูกกระทำเพื่อสร้างคอนเทนต์

ภายหลังเกิดเหตุ นายวินัยประกาศกร้าว ! จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่และขอไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลก่อน อย่างไรก็ตาม ทางพนักงานสอบสวน สภ.กำแพงแสน สแตนด์บายรอรับแจ้งความอยู่ตลอดทั้งวันแต่จนถึงขณะนี้ยังไร้เงาของ “นักรบป่วนด่าน” รายดังกล่าวที่จะกลับมาสู้คดีด้วยความจริง

ภาพ สถานีตำรวจภูธรกำแพงแสน หน่วยงานราชการ

อัปเดตล่าสุด สถานีตํารวจภูธรกําแพงแสน ร่อนแถลงอย่างเป็นทากรแล้ว โดยระบุ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2568 เจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.กําแพงแสน ตั้งจุดสกัด เพื่อกวดขันวินัยจราจร ในช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 69 ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้มีรถแท็กซี่ขับขี่เข้ามาในจุดสกัด เจ้าหน้าที่ตํารวจจึงได้ เรียกให้รถ แท็กซี่ คันดังกล่าวหยุดรถ เมื่อผู้ขับขี่ได้ลดกระจกฝั่งข้างผู้ขับขี่ลง เจ้าหน้าที่ตํารวจ พบว่าผู้ขับขี่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย จึงได้เรียกให้หยุดรถและให้เลี้ยวจอดเข้าข้างทาง

จากนั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจอีกนายเดินมาพบว่าผู้ขับขี่ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยแต่อย่างใด แต่ว่าผู้ขับขี่ได้ลงจากรถและสอบถามผู้ใดพบเห็นว่าตนไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยและ แต่ผู้ขับขี่ปฏิเสธว่าตนเพิ่งปลดเข็มขัดออก เจ้าหน้าที่ตํารวจจึงจะว่ากล่าวตักเตือน
ได้บอกให้ตํารวจออกใบสั่ง และได้ใช้โทรศัพท์มือถือไลฟ์สดผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ในบริเวณจุดตรวจซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ตํารวจเห็นว่า เป็นการกีดขวางการปฏิบัติหน้าที่และการจราจร จึงได้เชิญตัวผู้ขับขี่ ให้ย้ายไปยัง บริเวณอื่นเพื่อไม่ให้กีดขวางการปฏิบัติงาน โดยเมื่อเอื้อมมือไปแตะที่แขนเพื่อเชิญ
ตัว มิได้ใช้กําลังหรือทําร้ายร่างกายแต่อย่างใด แต่ผู้ขับขี่กลับทิ้งตัวลงกับพื้นและตะโกนว่า เจ้าหน้าที่ตํารวจผลักตนล้มและได้เดินทางไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกฎหมาย

สถานีตํารวจภูธรกําแพงแสน ขอเรียนว่า การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เป็น ไปตามอํานาจหน้าที่ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย (ดูคลิป).

ภาพ สถานีตำรวจภูธรกำแพงแสน หน่วยงานราชการ
ภาพ @อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7
ภาพ สถานีตำรวจภูธรกำแพงแสน หน่วยงานราชการ
ภาพ สถานีตำรวจภูธรกำแพงแสน หน่วยงานราชการ
ภาพ สถานีตำรวจภูธรกำแพงแสน หน่วยงานราชการ

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

