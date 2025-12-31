ข่าว

อ.ตฤณห์ โพสต์สั้นแต่จุก “ใบปริญญาไม่ได้วัดความสูงต่ำของจิตใจ”

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 31 ธ.ค. 2568 11:15 น.| อัปเดต: 31 ธ.ค. 2568 11:59 น.
104
อ.ตฤณห์ แสดงความเห็นเกี่ยวกับคุณค่าของใบปริญญาในสังคมไทย
ภาพ : FB/Aj. Trynh Phoraksa

อ.ตฤณห์ อาจารย์อาชญาวิทยาคนดัง โพสต์ ข้อคิดเตือนสติสังคม การศึกษาสูงไม่ได้การันตีความเป็นคน ด้านโซเชียลคอมเมนต์เดือด ยกเคส “จบ ป.4 ใจสูงกว่าดร.” เพียบ

กลายเป็นประเด็นที่ถูกแชร์ว่อนโลกออนไลน์ เมื่อ ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา หรือ อ.ตฤณห์ นักวิชาการด้านอาชญาวิทยาชื่อดัง ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “Aj. Trynh Phoraksa” โดยโพสต์ข้อความสั้น ๆ แต่กินใจความลึกซึ้ง แตะประเด็นเรื่องค่านิยมทางการศึกษากับจริยธรรมของคนในสังคม

“ใบปริญญา ไม่ได้การันตี ความสูงต่ำของจิตใจจริงๆ”

หลายคนเห็นด้วยกับอ.ตฤณห์ ว่าจบการศึกษาไม่สำคัญเท่าจิตใจ
ภาพ : FB/Aj. Trynh Phoraksa

หลังจากข้อความนี้เผยแพร่ออกไป มีผู้ติดตามและชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นในทิศทางเดียวกัน โดยส่วนใหญ่มองว่าระดับการศึกษาไม่ได้แปรผันตรงกับระดับของคุณธรรมในจิตใจ

คอมเมนต์ยอดฮิตที่ได้รับการกดถูกใจจำนวนมาก ระบุว่า “จริงที่สุดค่ะ บางคนจบ ป.4 จิตใจยังสูงส่งกว่าคนจบสูงก็มีค่ะ”

อ.ตฤณห์ กระตุ้นให้ผู้คนมองคุณค่าของคนจากจิตใจมากกว่าการศึกษา
ภาพ : FB/Aj. Trynh Phoraksa

รวมถึงคอมเมนต์สั้น ๆ ที่ยืนยันความเห็นของอาจารย์ว่า “จริงที่สุดครับ อาจารย์”

Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

