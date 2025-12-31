อ.ตฤณห์ โพสต์สั้นแต่จุก “ใบปริญญาไม่ได้วัดความสูงต่ำของจิตใจ”
อ.ตฤณห์ อาจารย์อาชญาวิทยาคนดัง โพสต์ ข้อคิดเตือนสติสังคม การศึกษาสูงไม่ได้การันตีความเป็นคน ด้านโซเชียลคอมเมนต์เดือด ยกเคส “จบ ป.4 ใจสูงกว่าดร.” เพียบ
กลายเป็นประเด็นที่ถูกแชร์ว่อนโลกออนไลน์ เมื่อ ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา หรือ อ.ตฤณห์ นักวิชาการด้านอาชญาวิทยาชื่อดัง ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “Aj. Trynh Phoraksa” โดยโพสต์ข้อความสั้น ๆ แต่กินใจความลึกซึ้ง แตะประเด็นเรื่องค่านิยมทางการศึกษากับจริยธรรมของคนในสังคม
“ใบปริญญา ไม่ได้การันตี ความสูงต่ำของจิตใจจริงๆ”
หลังจากข้อความนี้เผยแพร่ออกไป มีผู้ติดตามและชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นในทิศทางเดียวกัน โดยส่วนใหญ่มองว่าระดับการศึกษาไม่ได้แปรผันตรงกับระดับของคุณธรรมในจิตใจ
คอมเมนต์ยอดฮิตที่ได้รับการกดถูกใจจำนวนมาก ระบุว่า “จริงที่สุดค่ะ บางคนจบ ป.4 จิตใจยังสูงส่งกว่าคนจบสูงก็มีค่ะ”
รวมถึงคอมเมนต์สั้น ๆ ที่ยืนยันความเห็นของอาจารย์ว่า “จริงที่สุดครับ อาจารย์”
