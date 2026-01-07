ดูดวง

5 ราศีมีเกณฑ์ได้ของขวัญ-โชคเล็ก ๆ เปิดปีแบบยิ้มกว้าง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ม.ค. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 14:25 น.
51
ดูดวงวันนี้ 8 1 69

5 ราศีเตรียมตัวยิ้มแก้มปริ ดวงดาวแห่งลาภผลโคจรส่งพลังให้คุณมีเกณฑ์ได้รับของขวัญชิ้นพิเศษ หรือโชคลาภลอยแบบฟลุ๊ก ๆ จากคนใกล้ตัว มาดูกันว่าคุณคือผู้โชคดีคนนั้นหรือไม่

เริ่มต้นปีใหม่ด้วยความสดใส! แม้จะไม่ได้ถูกรางวัลที่ 1 ก้อนโต แต่ดวงดาวแห่งความสุขก็ยังส่องแสงให้กับ 5 ราศีนี้แบบเต็ม ๆ หมอขอพยากรณ์ข่าวดีต้อนรับปี 2569 ว่าพวกคุณมีเกณฑ์จะได้ “ของขวัญ” หรือ “ลาภลอย” ที่แม้ราคาอาจไม่ได้สูงลิบลิ่ว แต่คุณค่าทางจิตใจนั้นมหาศาล จนทำให้คุณเริ่มต้นปีด้วยรอยยิ้มที่กว้างกว่าใคร

1. ราศีพฤษภ

ชาวพฤษภผู้มีความอดทน ปีใหม่นี้คุณจะได้รางวัลแห่งการรอคอย ของชิ้นไหนที่คุณเคยบ่น ๆ ว่าอยากได้ หรือเซฟรูปเก็บไว้นานแล้ว จะมีคนใจดี (หรือแฟน) ซื้อมาเซอร์ไพรส์ให้ถึงมือ หรืออยู่ดี ๆ ก็มีโปรโมชั่นลดราคาจนเหมือนได้เปล่า

2. ราศีตุลย์

ชาวตุลย์ช่วงนี้เนื้อหอมฟุ้ง เพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องที่เดินทางไปเที่ยวไกล ๆ จะนึกถึงคุณเป็นคนแรก คุณจะได้รับของฝาก ของที่ระลึก หรือขนมอร่อย ๆ จากต่างถิ่นกองเต็มโต๊ะ

3. ราศีกุมภ์

ใครที่มีปาร์ตี้จับฉลากปีใหม่ หรือกิจกรรมชิงโชคตามห้างร้าน ชาวกุมภ์ต้องรีบพุ่งตัวเข้าไปร่วมสนุกด่วน! ดวงมือของคุณกำลังขึ้น หยิบจับอะไรก็เป็นโชค มีโอกาสได้รางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านสูงมาก

4. ราศีกรกฎ

ชาวกรกฎเตรียมทำตัวเป็นเด็กดีไว้เลย ปีใหม่นี้ผู้หลักผู้ใหญ่ เจ้านาย หรือญาติผู้ใหญ่ จะรู้สึกเอ็นดูคุณเป็นพิเศษ ท่านอาจจะมอบเงินขวัญถุงเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือเลี้ยงข้าวร้านหรู เพื่อตอบแทนความน่ารักของคุณ

5. ราศีมีน

ชาวมีนจะเจอเรื่อง “บังเอิญโชคดี” บ่อยมากในช่วงต้นปี เช่น ไปซื้อของแล้วร้านแถมให้พิเศษ, ไปทานข้าวแล้วเจอเพื่อนเลี้ยง, หรือเจอเงินตกในกระเป๋าเสื้อเก่าที่ลืมไปแล้ว

คำแนะนำส่งท้าย

สำหรับ 5 ราศีผู้โชคดี เมื่อได้รับความสุขมาแล้ว หมอขอแนะนำให้ “ส่งต่อความสุข” นั้นออกไปทันทีครับ อาจจะไม่ต้องใช้เงินทอง แต่ใช้การ “ให้” ในรูปแบบอื่น เช่น การแบ่งขนมให้เพื่อนร่วมงาน, การบริจาคของเล่นให้เด็กด้อยโอกาส หรือแม้แต่การให้รอยยิ้มและคำพูดดี ๆ แก่คนรอบข้าง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ดูดวงวันนี้ 8 1 69 ดูดวง

5 ราศีมีเกณฑ์ได้ของขวัญ-โชคเล็ก ๆ เปิดปีแบบยิ้มกว้าง

1 นาที ที่แล้ว
เมกาเพี้ยนหนัก! คลิป &quot;สาวข้ามเพศ&quot; ช่วยตัวเองในห้องน้ำหญิง ไม่กล้าแจ้งจับ กลัวโดนตราหน้า &quot;เหยียดเพศ&quot; ข่าวต่างประเทศ

เมกาเพี้ยนหนัก! คลิป “สาวข้ามเพศ” ช่วยตัวเองในห้องน้ำหญิง ไม่กล้าแจ้งจับ กลัวโดนตราหน้า “เหยียดเพศ”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุงวัย 68 ขับเก๋งลากสุนัข 2 ตัววิ่งตามรถกลางนิวยอร์ก ข่าวต่างประเทศ

ลุงใจเหี้ยม ขับเก๋งลากสุนัข 2 ตัว ทารุณจนเจ็บหนัก แก้วหูแตก-เท้าพัง เสี่ยงนอนคุก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทรนเนอร์หนุ่มวัย 27 ช็อก ตรวจเจอ อสุจิผิดรูป เกิน 90% แพทย์แนะปรับ 4 พฤติกรรมเสี่ยงก่อนสาย ไลฟ์สไตล์

เทรนเนอร์หนุ่มวัย 27 ช็อก ตรวจเจอ อสุจิผิดรูป แพทย์แนะปรับ 4 พฤติกรรมเสี่ยงก่อนสาย

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

โซเชียลญี่ปุ่นเดือด คลิปฉาวเด็กม.ปลายทำร้ายเพื่อนในโรงเรียน ตำรวจสั่งสอบด่วน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบรนด์ดังไล่พนักงานทำคลิปใช้มือเปล่าชงชา-โกยของตกพื้นใส่แก้ว ข่าวต่างประเทศ

ทัวร์ลงยับ! พนง.ใช้มือเปล่าชงชา อ้างทำคอนเทนต์ เลียนแบบอินเดีย สั่งเด้งแล้ว

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
อังกฤษเข้ม! ออกกฎห้าม จำหน่ายบุหรี่ ให้กับเด็กเกิดหลังปี 2009 ตลอดชีวิต ข่าวต่างประเทศ

อังกฤษเข้ม! ออกกฎห้าม จำหน่ายบุหรี่ ให้กับเด็กเกิดหลังปี 2009 ตลอดชีวิต

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กองทัพสหรัฐฯ ส่งจดหมายถึงร้านเซ็กซ์ทอย วอนหยุดส่งของไปให้ทหารในบาห์เรน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดฉากรัก 19 ปี นางเอกดัง หย่าสามีร็อกเกอร์ เปิดเอกสาร สิทธิเลี้ยงลูกอยู่ที่ใคร บันเทิง

ปิดฉากรัก 19 ปี นางเอกดัง หย่าสามีร็อกเกอร์ เปิดเอกสาร สิทธิเลี้ยงลูกอยู่ที่ใคร

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชายอิตาลีฟ้องร้านอาหาร หลังคลิปโปรโมททำโป๊ะแตกว่าแอบคบชู้ จนเมียไล่ออกจากบ้าน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ตำนานนักว่ายน้ำ” ประกาศขายเหรียญทองโอลิมปิก 3 เหรียญ รับทรัพย์ 12 ล้าน

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เด็กจีนวัย 17 ถูกหลอกทำงานบังหน้า โดนขังในฐานสแกมกัมพูชา

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

รวบแล้ว! ฝรั่งพิเรนทร์กินบวบกลางเมืองภูเก็ต ปรับ 5 พัน พ่วงโทษหนักกว่าที่คิด

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เบิร์นลี่ย์ พบ แมนยู ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 7 ม.ค. 69

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง&quot; ถามแรง พลทหารรบ 2 รอบ ทำไมไม่ได้นายสิบ แต่นักกีฬาโอลิมปิกกลับได้ยศ ข่าว

“ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง” ถามแรง พลทหารรบ 2 รอบ ทำไมไม่ได้นายสิบ แต่นักกีฬาโอลิมปิกกลับได้ยศ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สุพรรณฯ เดือด ป้ายหาเสียง พรรคส้ม โดนทำลายเละ ชาวบ้านให้กำลังใจ ไม่มีป้ายก็เลือกอยู่ดี

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาววันนี้ 7 ม.ค. 69 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 7/1/69 ทุกรางวัล เลข 6 ตัว-สลากพัฒนา เทียบสถิติย้อนหลัง 5 งวด

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลังร่วมเฟรม &quot;นายกฯ หนู-เป๊ก&quot; บันเทิง

อึ้งอายุจริง “บอลลูน พินทุ์สุดา” หลังร่วมเฟรม “นายกฯ หนู-เป๊ก” หน้าเด็กมาก ตำนานเน็ตไอดอล Y2K

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ปาร์ม่า พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 7 ม.ค. 69

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“โอ๋ ภัคจีรา” แอบเศร้า ยุคสมัยเปลี่ยน คนตั้งตาคอดูละครไทยน้อย

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
น็อต วรฤทธิ์ ยืนหยัดปกป้องสถาบันฯ แม้ตกอับไร้งาน เชื่อมีสมองสองมือไม่อดตาย ข่าว

น็อต วรฤทธิ์ ยืนหยัดปกป้องสถาบันฯ แม้ตกอับไร้งาน เชื่อมีสมองสองมือไม่อดตาย

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอ ศุภชัย เตรียมเปิดร้านข้าวแกง ลงทุนปลูกข้าวเอง บันเทิง

ทำถึง! เอ ศุภชัย เปิดร้านข้าวแกง ลงทุนปลูกเอง ดูแลทุกขั้นตอน การันตีความอร่อย

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“คุณน้ำตาล” จ่อบุก กระทรวงศึกษาฯ พรุ่งนี้ จี้สอบวินัย “ครูบี๋” หวั่นเรื่องเงียบ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนาย เห็นเองกับตา สภาพ &quot;ทนายตั้ม&quot; ในคุก หลังลือสะพัด ซูบผอม-จิตป่วย ข่าว

ทนาย เห็นเองกับตา สภาพ “ทนายตั้ม” ในคุก หลังลือสะพัด ซูบผอม-จิตป่วย

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพของนายสิบทหารที่ถูกปลดจากตำแหน่งเนื่องจากคบชู้กับครูบี๋ ข่าว

ปลดแล้ว “นายสิบ” ผัวทหารคบชู้ “ครูบี๋” เมียหลวงเตรียมบุกกระทรวงศึกษาฯ จี้ฟันวินัยฝ่ายหญิงต่อ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ม.ค. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 14:25 น.
51
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เมกาเพี้ยนหนัก! คลิป &quot;สาวข้ามเพศ&quot; ช่วยตัวเองในห้องน้ำหญิง ไม่กล้าแจ้งจับ กลัวโดนตราหน้า &quot;เหยียดเพศ&quot;

เมกาเพี้ยนหนัก! คลิป “สาวข้ามเพศ” ช่วยตัวเองในห้องน้ำหญิง ไม่กล้าแจ้งจับ กลัวโดนตราหน้า “เหยียดเพศ”

เผยแพร่: 7 มกราคม 2569
ลุงวัย 68 ขับเก๋งลากสุนัข 2 ตัววิ่งตามรถกลางนิวยอร์ก

ลุงใจเหี้ยม ขับเก๋งลากสุนัข 2 ตัว ทารุณจนเจ็บหนัก แก้วหูแตก-เท้าพัง เสี่ยงนอนคุก

เผยแพร่: 7 มกราคม 2569
เทรนเนอร์หนุ่มวัย 27 ช็อก ตรวจเจอ อสุจิผิดรูป เกิน 90% แพทย์แนะปรับ 4 พฤติกรรมเสี่ยงก่อนสาย

เทรนเนอร์หนุ่มวัย 27 ช็อก ตรวจเจอ อสุจิผิดรูป แพทย์แนะปรับ 4 พฤติกรรมเสี่ยงก่อนสาย

เผยแพร่: 7 มกราคม 2569

โซเชียลญี่ปุ่นเดือด คลิปฉาวเด็กม.ปลายทำร้ายเพื่อนในโรงเรียน ตำรวจสั่งสอบด่วน

เผยแพร่: 7 มกราคม 2569
Back to top button