5 ราศีมีเกณฑ์ได้ของขวัญ-โชคเล็ก ๆ เปิดปีแบบยิ้มกว้าง
5 ราศีเตรียมตัวยิ้มแก้มปริ ดวงดาวแห่งลาภผลโคจรส่งพลังให้คุณมีเกณฑ์ได้รับของขวัญชิ้นพิเศษ หรือโชคลาภลอยแบบฟลุ๊ก ๆ จากคนใกล้ตัว มาดูกันว่าคุณคือผู้โชคดีคนนั้นหรือไม่
เริ่มต้นปีใหม่ด้วยความสดใส! แม้จะไม่ได้ถูกรางวัลที่ 1 ก้อนโต แต่ดวงดาวแห่งความสุขก็ยังส่องแสงให้กับ 5 ราศีนี้แบบเต็ม ๆ หมอขอพยากรณ์ข่าวดีต้อนรับปี 2569 ว่าพวกคุณมีเกณฑ์จะได้ “ของขวัญ” หรือ “ลาภลอย” ที่แม้ราคาอาจไม่ได้สูงลิบลิ่ว แต่คุณค่าทางจิตใจนั้นมหาศาล จนทำให้คุณเริ่มต้นปีด้วยรอยยิ้มที่กว้างกว่าใคร
1. ราศีพฤษภ
ชาวพฤษภผู้มีความอดทน ปีใหม่นี้คุณจะได้รางวัลแห่งการรอคอย ของชิ้นไหนที่คุณเคยบ่น ๆ ว่าอยากได้ หรือเซฟรูปเก็บไว้นานแล้ว จะมีคนใจดี (หรือแฟน) ซื้อมาเซอร์ไพรส์ให้ถึงมือ หรืออยู่ดี ๆ ก็มีโปรโมชั่นลดราคาจนเหมือนได้เปล่า
2. ราศีตุลย์
ชาวตุลย์ช่วงนี้เนื้อหอมฟุ้ง เพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องที่เดินทางไปเที่ยวไกล ๆ จะนึกถึงคุณเป็นคนแรก คุณจะได้รับของฝาก ของที่ระลึก หรือขนมอร่อย ๆ จากต่างถิ่นกองเต็มโต๊ะ
3. ราศีกุมภ์
ใครที่มีปาร์ตี้จับฉลากปีใหม่ หรือกิจกรรมชิงโชคตามห้างร้าน ชาวกุมภ์ต้องรีบพุ่งตัวเข้าไปร่วมสนุกด่วน! ดวงมือของคุณกำลังขึ้น หยิบจับอะไรก็เป็นโชค มีโอกาสได้รางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านสูงมาก
4. ราศีกรกฎ
ชาวกรกฎเตรียมทำตัวเป็นเด็กดีไว้เลย ปีใหม่นี้ผู้หลักผู้ใหญ่ เจ้านาย หรือญาติผู้ใหญ่ จะรู้สึกเอ็นดูคุณเป็นพิเศษ ท่านอาจจะมอบเงินขวัญถุงเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือเลี้ยงข้าวร้านหรู เพื่อตอบแทนความน่ารักของคุณ
5. ราศีมีน
ชาวมีนจะเจอเรื่อง “บังเอิญโชคดี” บ่อยมากในช่วงต้นปี เช่น ไปซื้อของแล้วร้านแถมให้พิเศษ, ไปทานข้าวแล้วเจอเพื่อนเลี้ยง, หรือเจอเงินตกในกระเป๋าเสื้อเก่าที่ลืมไปแล้ว
คำแนะนำส่งท้าย
สำหรับ 5 ราศีผู้โชคดี เมื่อได้รับความสุขมาแล้ว หมอขอแนะนำให้ “ส่งต่อความสุข” นั้นออกไปทันทีครับ อาจจะไม่ต้องใช้เงินทอง แต่ใช้การ “ให้” ในรูปแบบอื่น เช่น การแบ่งขนมให้เพื่อนร่วมงาน, การบริจาคของเล่นให้เด็กด้อยโอกาส หรือแม้แต่การให้รอยยิ้มและคำพูดดี ๆ แก่คนรอบข้าง
