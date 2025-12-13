ข่าว

เพจดังยก “สรุปปิดคดีนัทปง” อุทาหรณ์นักสืบโซเชียล ขอเพียงได้พื้นที่-ได้กระแส

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 13 ธ.ค. 2568 16:40 น.| อัปเดต: 13 ธ.ค. 2568 18:48 น.
225
ปิดคดีนัทปง อัตวิบากกรรม
แฟ้มภาพ

เพจท่านเปา ถือโอกาสตำรวจแถลงปิดคคดี ณัฐวุฒิ ปงลังกา ผู้สื่อข่าวช่อง 8 เสียชีวิต สุดท้ายกลายเป็นโหมด “โคนัน” ช่วยกันสืบ ช่วยกันเดา นักข่าวรุ่นเก๋าบางคนออกมาอวดรู้ วิเคราะห์วิธีการทำงาน ขอแค่ได้พื้นที่ ได้กระแส โดยไม่รู้เลยว่าทีมเขารักและซัพพอร์ตกันแค่ไหน

หลังจากวันนี้ (13 ธ.ค.68) พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน หรือ “บิ๊กต๋อง” ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 พร้อมคณะ ร่วมกันแถลงข่าวที่ สถานีตำรวจภูธรบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยเป็นการสรุปปิดคดีการเสียชีวิตของนายณัฐวุฒิ ปงลังกา หรือ “นัทปง” ผู้สื่อข่าว อายุ 35 ปี ซึ่งเสียชีวิตภายในบ้านพักย่านบางกรวย จ.นนทบุรี แล้วต่อมาพบสารไซยาไนด์จนหลายฝ่ายหวั่นคดีอาจมีพิรุธนั้น

ล่าสุด ตำรวจและพิสูจน์หลักฐานร่วมกันแถลงตลอดจนไขข้อสงสัยทั้งหมดเกี่ยวกบัคดี โดยเฉพาะวินาทีสลด 40 วินาที จากกล้องวงจรปิดซึ่งเป็นหลักฐานของตำรวจยืนยันแล้วว่า นัทปงตั้งใจจบชีวิตัวเองลงโดยไม่ได้มีบุคคลใดทำให้เสียขีวิตอย่างแน่นอน

ต่อมาเฟบซบุ๊กแฟนเพจ “ท่านเปา” เปิดโพสต์หลังแถลงผิดคดีของนัทปง โดยยกเป็นเคสอุทาหรณ์อีกคำรบที่บรรดาสื่อโซเชียลและบรรดาผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาพากันเกาะกระแส ช่วงชิงพื้นที่ของข่าวการจากไปนักข่าวช่องดังกันชนิดที่ไปไกลกว่า ข้อมูลต้นสายปลายเหตุหนนี้ ที่ช็อกวงการสื่อมวลชนเอามากๆ ! ด้วย

เนื้อหาจากเพจต้นทางระบุว่า “มีเรื่องอยากเล่าให้ฟัง ความจริงเรื่อง “นัทปง” คือคนสนิทรวมถึงคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันแรก เค้ารู้กันมาตั้งแต่วันแรกแล้วว่าเกิดอะไรขึ้น ซึ่งเพื่อนๆ และพี่ๆ ที่สนิทแทบทุกคนรับรู้หมด แต่ที่เลือกบอกว่านัท “นอนหลับไป” เพราะไม่อยากให้กระทบจิตใจครอบครัว และอีกเหตุผลสำคัญคือ ต้องการปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้เสียชีวิต”

ในวันเกิดเหตุ ทุกคนรู้ว่านัททำอะไร แต่สิ่งที่ยังไม่ชัดคือ มันเป็น “ไซยาไนด์” จริงหรือไม่ เพราะก่อนหน้านี้ แม้คนใกล้ตัวเคยได้ยินแค่นัท พูดเปรยๆ เท่านั้น ส่วน “บิ๊ก-ต้น”ถึงจะเคยเห็นแต่ก็ไม่แน่ จึงได้มีการส่งตรวจเพื่อความแน่ชัด แต่ระหว่างนั้นกลับมีการปั่นข่าว เล่านิทาน เติมเรื่องราวจนหลายคนเคลิ้มคิดไปไกล ยิ่งพอผลพิสูจน์ออกมาว่าเป็นไซยาไนด์จริง ก็เกิดการอายัดศพ แล้วกระแสก็ถูกพาไหลต่อ บางเพจถึงขั้นปั่นเลยเถิด แขวนรูป ”บิ๊ก-ต้น“ ทั้งที่การสืบสวนยังไม่ถึงไหน กล้องวงจรปิดก็ยังไม่ได้ตรวจ แต่กลับบอกว่าพบพิรุธหลายอย่าง

“ยังไม่พอ มีการลากโยงไปถึงพินัยกรรมแบบมั่วๆ ทั้งที่ความจริงแค่เป็นการพูดคุยปรึกษา ว่าตัวนัทเองอยากทำแต่ยังไม่ได้ทำจริงด้วยซ้ำ”

ข่าวนัทปงล่าสุด
แฟ้มภาพ @MGR
แฟ้มภาพ

สุดท้ายก็กลายเป็นโหมด “โคนัน” ช่วยกันสืบ ช่วยกันเดา เคลิ้มตามข่าว ปั่นกันไปเรื่อย ตั้งแต่เรื่องที่คุณพุทธใช้ทำงานหนักบ้าง มีนักข่าวรุ่นเก๋าบางคนออกมาอวดรู้ วิเคราะห์วิธีการทำงานของพุทธ ขอแค่ได้พื้นที่ ได้กระแส โดยไม่รู้เลยว่าทีมเขารักและซัพพอร์ตกันแค่ไหน

เมื่อ “พุทธ -ไอซ์” และอีกหลายคนอยู่ในสภาพน้ำท่วมปาก พูดอะไรมากก็ไม่ได้ ทุกอย่างเลยต้องไหลไปตามกระแส ในเมื่อสังคมให้ความสนใจ และบางเพจก็พยายามปั่นให้เป็นคดีฆาตกรรม เรื่องจึงถูกตามต่อ เพราะข่าวแบบนี้ยัง “ขายได้

ต่อมายังมีการเสริมข้อความใต้โพสต์ชนิดจุกอกไม่น้อย ! ด้วยว่า “นี่เบรกไปหลายรอบแล้ว ลองไปอ่านดูรู้ไหมว่า ญาตินัทออกมาโพสต์ว่า พอได้แล้ว แค่นี้ก็เสียใจมากแล้ว ในเวลานั้นที่คนถามว่า นัท-บิ๊ก เป็นอะไรกัน”.

สรุปคดีณัฐวุฒิปงลังกาเสียชีวิต
แฟ้มภาพ
ณัฐวุฒิปงลังกา รางวัลนักข่าวดีเด่น
ณัฐวุฒิ ปงลังกา รับรางวัลเทพนารายณ์ นาคราช ปี 2568 (แฟ้มภาพ Facebook @nattawut ponglangka

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 14 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

16 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สรุปเหตุปะทะชายแดน ทำลายโดรน 64 ลำ ทหารกัมพูชา เสียชีวิต 181 ราย

27 นาที ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 14/12/68 ดูดวง

เจาะ 4 ราศี ที่กำลังจะ “รวยเงียบ” จับอะไรก็เป็นเงิน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
jasoncollins_98 ข่าวกีฬา

อดีตนักบาสฯ NBA เปิดตัวเป็นเกย์ อัดคลิปเล่าชีวิต สู้ “มะเร็งสมองระยะ 4”

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิเคราะห์แนวทางเลขออกบ่อย สถิติหวยออกวันอังคาร ย้อนหลัง 20 ปี เลขเด็ดงวดนี้ 16 12 68 เลขเด็ด

วิเคราะห์ สถิติหวยออกวันอังคาร เลขออกซ้ำบ่อย ย้อนหลัง 20 ปี หาเลขเด็ด 16/12/68

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึกบนรถเมล์สายสุขุมวิทวันนี้ 13 ธันวา ข่าว

ผู้โดยสารแตกตื่น! สาวคลั่งควักมีดขู่กลางรถเมล์ คนขับตะครุบตัวก่อนรีบนำลงรถ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เม็ตซ์ พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 13 ธ.ค. 68

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดคดีนัทปง อัตวิบากกรรม ข่าว

เพจดังยก “สรุปปิดคดีนัทปง” อุทาหรณ์นักสืบโซเชียล ขอเพียงได้พื้นที่-ได้กระแส

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เลเวอร์คูเซ่น พบ โคโลญจน์ ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 13 ธ.ค. 68

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทหารไทยพลีชีพ 4 นาย ข่าว

ด่วน! เปิดรายชื่อทหารไทยพลีชีพ 4 นาย เหตุปะทะหนัก “เนิน 677” ช่องอานม้า

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาร์เซโลนา พบ โอซาซูน่า ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 13 ธ.ค. 68

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขุมนรกในบ้าน! ด.ญ.14 หนีตาย แฉพ่อแท้ ๆ ล่วงละเมิดต่อเนื่อง 7 ปี ซ้ำเพื่อนพ่อยังร่วมก่อเหตุ ข่าว

ขุมนรกในบ้าน! ด.ญ.14 หนีตาย แฉพ่อแท้ ๆ ล่วงละเมิดต่อเนื่อง 7 ปี ซ้ำเพื่อนพ่อยังร่วมก่อเหตุ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปอุบัติเหตุ! ม้าหลุดวิ่งลงถนน 4 เลนส์ รถเบรกไม่ทันพุ่งชนสนั่น ชาวเน็ตแห่ถามสาเหตุ ข่าว

ระทึก! ม้าหลุดวิ่งลงถนน 4 เลนส์ รถเบรกไม่ทันพุ่งชนสนั่น ชาวเน็ตแห่ถามสาเหตุ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ วูล์ฟแฮมป์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 13 ธ.ค. 68

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา หนี้ทั้งหมด ข่าว

ทนายสายหยุด เปิดยอดหนี้ล่าสุด “นานา ไรบีนา” ผู้เสียหายไม่น้อยกว่า 17 คน

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดคดีนัทปง ข่าว

เปิดผลสรุป “แถลงปิดคดีนัทปง” 40 วินาทีสลด กล้องบันทึกเลือกไปอย่างสงบ

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลิเวอร์พูล พบ ไบรท์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 13 ธ.ค. 68

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮุน มาเนต อวย ทรัมป์-อันวาร์ โทรเจรจาหยุดยิง เสนอเปิดภาพถ่ายดาวเทียม ชี้ขาดใครเริ่มก่อน ข่าว

ฮุน มาเนต อวย ทรัมป์-อันวาร์ โทรเจรจาหยุดยิง เสนอเปิดภาพถ่ายดาวเทียม ชี้ขาดใครเริ่มก่อน

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตารางแข่งวอลเลย์บอลชายซีเกมส์ 2025 ลุ้น ไทย ประเดิม สิงคโปร์

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เชลซี พบ เอฟเวอร์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 13 ธ.ค. 68

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาจารย์แพทย์ 2 ท่าน มธ ข่าว

สรุปดราม่า “2 อาจารย์แพทย์” ถูกหมอประจำบ้านแฉ แพทยศาสตร์ มธ.แจงหลังเอกสารร้องเรียนว่อน

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แอต.มาดริด พบ บาเลนเซีย ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 13 ธ.ค. 68

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อนุทิน โพสต์สวน ทรัมป์ ยัน ทุ่นระเบิดกัมพูชา ไม่ใช่อุบัติเหตุ ลั่นไทยจะตอบโต้จนกว่าจะปลอดภัย

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐีนีถวายรถหรู หลวงปู่ศิลา สิริจันโท คอหวยไม่พลาดส่อง เลขทะเบียนรถป้ายแดง เลขเด็ด

เศรษฐีนีถวายรถหรู หลวงปู่ศิลา สิริจันโท คอหวยไม่พลาดส่อง เลขทะเบียนรถป้ายแดง

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
พอลล่าโอปอล์ บันเทิง

“โอปอล์” เปิดภาพคู่ “พอลล่า” หลังเพื่อนสนิทแก๊งนางฟ้า ออกงานในรอบหลายปี

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 13 ธ.ค. 2568 16:40 น.| อัปเดต: 13 ธ.ค. 2568 18:48 น.
225
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 14 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

เผยแพร่: 14 ธันวาคม 2568
ดูดวงวันนี้ 14/12/68

เจาะ 4 ราศี ที่กำลังจะ “รวยเงียบ” จับอะไรก็เป็นเงิน

เผยแพร่: 14 ธันวาคม 2568
jasoncollins_98

อดีตนักบาสฯ NBA เปิดตัวเป็นเกย์ อัดคลิปเล่าชีวิต สู้ “มะเร็งสมองระยะ 4”

เผยแพร่: 13 ธันวาคม 2568
วิเคราะห์แนวทางเลขออกบ่อย สถิติหวยออกวันอังคาร ย้อนหลัง 20 ปี เลขเด็ดงวดนี้ 16 12 68

วิเคราะห์ สถิติหวยออกวันอังคาร เลขออกซ้ำบ่อย ย้อนหลัง 20 ปี หาเลขเด็ด 16/12/68

เผยแพร่: 13 ธันวาคม 2568
Back to top button