เพจดังยก “สรุปปิดคดีนัทปง” อุทาหรณ์นักสืบโซเชียล ขอเพียงได้พื้นที่-ได้กระแส
เพจท่านเปา ถือโอกาสตำรวจแถลงปิดคคดี ณัฐวุฒิ ปงลังกา ผู้สื่อข่าวช่อง 8 เสียชีวิต สุดท้ายกลายเป็นโหมด “โคนัน” ช่วยกันสืบ ช่วยกันเดา นักข่าวรุ่นเก๋าบางคนออกมาอวดรู้ วิเคราะห์วิธีการทำงาน ขอแค่ได้พื้นที่ ได้กระแส โดยไม่รู้เลยว่าทีมเขารักและซัพพอร์ตกันแค่ไหน
หลังจากวันนี้ (13 ธ.ค.68) พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน หรือ “บิ๊กต๋อง” ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 พร้อมคณะ ร่วมกันแถลงข่าวที่ สถานีตำรวจภูธรบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยเป็นการสรุปปิดคดีการเสียชีวิตของนายณัฐวุฒิ ปงลังกา หรือ “นัทปง” ผู้สื่อข่าว อายุ 35 ปี ซึ่งเสียชีวิตภายในบ้านพักย่านบางกรวย จ.นนทบุรี แล้วต่อมาพบสารไซยาไนด์จนหลายฝ่ายหวั่นคดีอาจมีพิรุธนั้น
ล่าสุด ตำรวจและพิสูจน์หลักฐานร่วมกันแถลงตลอดจนไขข้อสงสัยทั้งหมดเกี่ยวกบัคดี โดยเฉพาะวินาทีสลด 40 วินาที จากกล้องวงจรปิดซึ่งเป็นหลักฐานของตำรวจยืนยันแล้วว่า นัทปงตั้งใจจบชีวิตัวเองลงโดยไม่ได้มีบุคคลใดทำให้เสียขีวิตอย่างแน่นอน
ต่อมาเฟบซบุ๊กแฟนเพจ “ท่านเปา” เปิดโพสต์หลังแถลงผิดคดีของนัทปง โดยยกเป็นเคสอุทาหรณ์อีกคำรบที่บรรดาสื่อโซเชียลและบรรดาผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาพากันเกาะกระแส ช่วงชิงพื้นที่ของข่าวการจากไปนักข่าวช่องดังกันชนิดที่ไปไกลกว่า ข้อมูลต้นสายปลายเหตุหนนี้ ที่ช็อกวงการสื่อมวลชนเอามากๆ ! ด้วย
เนื้อหาจากเพจต้นทางระบุว่า “มีเรื่องอยากเล่าให้ฟัง ความจริงเรื่อง “นัทปง” คือคนสนิทรวมถึงคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันแรก เค้ารู้กันมาตั้งแต่วันแรกแล้วว่าเกิดอะไรขึ้น ซึ่งเพื่อนๆ และพี่ๆ ที่สนิทแทบทุกคนรับรู้หมด แต่ที่เลือกบอกว่านัท “นอนหลับไป” เพราะไม่อยากให้กระทบจิตใจครอบครัว และอีกเหตุผลสำคัญคือ ต้องการปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้เสียชีวิต”
ในวันเกิดเหตุ ทุกคนรู้ว่านัททำอะไร แต่สิ่งที่ยังไม่ชัดคือ มันเป็น “ไซยาไนด์” จริงหรือไม่ เพราะก่อนหน้านี้ แม้คนใกล้ตัวเคยได้ยินแค่นัท พูดเปรยๆ เท่านั้น ส่วน “บิ๊ก-ต้น”ถึงจะเคยเห็นแต่ก็ไม่แน่ จึงได้มีการส่งตรวจเพื่อความแน่ชัด แต่ระหว่างนั้นกลับมีการปั่นข่าว เล่านิทาน เติมเรื่องราวจนหลายคนเคลิ้มคิดไปไกล ยิ่งพอผลพิสูจน์ออกมาว่าเป็นไซยาไนด์จริง ก็เกิดการอายัดศพ แล้วกระแสก็ถูกพาไหลต่อ บางเพจถึงขั้นปั่นเลยเถิด แขวนรูป ”บิ๊ก-ต้น“ ทั้งที่การสืบสวนยังไม่ถึงไหน กล้องวงจรปิดก็ยังไม่ได้ตรวจ แต่กลับบอกว่าพบพิรุธหลายอย่าง
“ยังไม่พอ มีการลากโยงไปถึงพินัยกรรมแบบมั่วๆ ทั้งที่ความจริงแค่เป็นการพูดคุยปรึกษา ว่าตัวนัทเองอยากทำแต่ยังไม่ได้ทำจริงด้วยซ้ำ”
สุดท้ายก็กลายเป็นโหมด “โคนัน” ช่วยกันสืบ ช่วยกันเดา เคลิ้มตามข่าว ปั่นกันไปเรื่อย ตั้งแต่เรื่องที่คุณพุทธใช้ทำงานหนักบ้าง มีนักข่าวรุ่นเก๋าบางคนออกมาอวดรู้ วิเคราะห์วิธีการทำงานของพุทธ ขอแค่ได้พื้นที่ ได้กระแส โดยไม่รู้เลยว่าทีมเขารักและซัพพอร์ตกันแค่ไหน
เมื่อ “พุทธ -ไอซ์” และอีกหลายคนอยู่ในสภาพน้ำท่วมปาก พูดอะไรมากก็ไม่ได้ ทุกอย่างเลยต้องไหลไปตามกระแส ในเมื่อสังคมให้ความสนใจ และบางเพจก็พยายามปั่นให้เป็นคดีฆาตกรรม เรื่องจึงถูกตามต่อ เพราะข่าวแบบนี้ยัง “ขายได้
ต่อมายังมีการเสริมข้อความใต้โพสต์ชนิดจุกอกไม่น้อย ! ด้วยว่า “นี่เบรกไปหลายรอบแล้ว ลองไปอ่านดูรู้ไหมว่า ญาตินัทออกมาโพสต์ว่า พอได้แล้ว แค่นี้ก็เสียใจมากแล้ว ในเวลานั้นที่คนถามว่า นัท-บิ๊ก เป็นอะไรกัน”.
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดผลสรุป แถลงปิดคดีนัทปง 40 วินาทีสลด กล้องบันทึกเลือกไปอย่างสงบ
- พุทธอภิวรรณ เผยบทสรุป คดีนัทปง ไม่ใช่ฆาตกรรม ต้องยอมรับความจริง
- ต๊ะ นารากร โพสต์ทวงคืนชีวิตส่วนตัว นัทปง วอนสื่ออย่านำมาเล่นเป็นข่าว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: