ข่าวต่างประเทศ
สื่อกัมพูชา เปิดภาพ สะพานจัยจุมเนี้ยะ ซ่อมเสร็จแล้ว หลังโดนไข่ F-16
สื่อกัมพูชา เปิดภาพ สะพานจัยจุมเนี้ยะ ซ่อมเสร็จแล้ว เตรียมกลับเปิดให้สัญจรอีกครั้ง หลังจากที่โดน F-16 กองทัพไทยทิ้งไข่ใส่
เพจเฟซบุ๊ก Fresh News ของกัมพูชา ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “สะพานจัยจุมเนี้ยะ หรือสะพานเมเตือก ซ่อมแซมเสร็จแล้ว และเปิดให้สัญจรอีกครั้งในวันที่ 30 ธ.ค. นี้ หลังจากที่สะพานดังกล่าวได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีทางอากาศจากกองทัพไทย”
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เครื่องบิน F-16 ของกองทัพไทยได้เปิดปฏิบัติการ ทิ้งระเบิดใส่สะพานจัยจุมเนี้ยะ เพื่อตัดเส้นทางการขนส่งกำลังบำรุงของกองทัพกัมพูชา ในพื้นที่ ต.ทมอดา อ.เวียลเวง จ.โพธิสัตว์ ในช่วงประมาณกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
ข่าวต่างประเทศ
