“ก่อเกียรติ” ขอโทษ “ไอซ์ พงศกร” ปมคลิปรื้อป้าย ยันฝีมือบริษัทรับจ้าง พร้อมแจ้งความเอาผิด
“ก่อเกียรติ” พรรคประชาชน แจงดรามารื้อป้ายหาเสียง “พงศกร” เพื่อไทย ยันเป็นฝีมือบริษัทรับจ้าง ไม่ใช่คำสั่งทีมงาน พร้อมแจ้งความเอาผิดคนทำ
นายก่อเกียรติ ก่อสูงศักดิ์ ผู้สมัคร สส.กทม. พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเพื่อชี้แจงต่อกรณีที่ นายพงศกร รัตนเรืองวัฒนา หรือ “ไอซ์” ผู้สมัคร สส. พรรคเพื่อไทย ได้เปิดเผยคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิด ซึ่งปรากฏภาพกลุ่มบุคคลกำลังทำลายป้ายหาเสียงของนายพงศกร แล้วนำป้ายของนายก่อเกียรติมาติดแทนที่ โดยนายก่อเกียรติได้กล่าวขออภัยนายพงศกรอย่างสูงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมยอมรับว่าเป็นข้อผิดพลาดจากการทำงานของผู้รับจ้างติดป้าย
นายก่อเกียรติ ระบุว่า “จากกรณีที่คุณพงศกร รัตนเรืองวัฒนา ผู้สมัคร ส.ส. พรรคเพื่อไทย ได้โพสต์คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดมีภาพปรากฏว่าทีมงานของผมทำลายป้ายของคุณพงศกร และนำป้ายของผมไปติดแทน
ก่อนอื่น ผมต้องขออภัยคุณ พงศกร เป็นอย่างสูงถึงข้อผิดพลาดในการทำงานของผู้รับจ้างติดป้ายหาเสียงที่ผมได้ว่าจ้างจากบริษัทที่รับติดป้ายซึ่งไม่ได้เป็นทีมงานหรือผู้ช่วยหาเสียงแต่อย่างใด เป็นเพียงผู้รับจ้างงานเท่านั้น ผมขอชี้แจงอย่างตรงไปตรงมา ดังต่อไปนี้
จากคลิปวิดีโอที่ปรากฏ บุคคลที่กระทำการดังกล่าว ไม่ใช่ทีมงาน และไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียงของผม แต่เป็นพนักงานของบริษัทที่ผมว่าจ้างให้ดำเนินการติดตั้งป้าย ซึ่งผมไม่ได้รู้จักหรือมีความเกี่ยวข้องเป็นการส่วนตัว โดยมีหลักฐานการว่าจ้างและการวางเงินมัดจำอย่างชัดเจน
ก่อนการติดตั้งป้าย ผมได้กำชับบริษัทผู้รับจ้างอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดว่า ห้ามติดขวางทางเดินประชาชน ห้ามกีดขวางการจราจร และ ห้ามแตะต้องหรือรบกวนป้ายของผู้สมัครรายอื่นโดยเด็ดขาด
แม้จะมีการกำชับอย่างชัดเจน แต่ก็ยังเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมไม่สบายใจและไม่ต้องการให้เกิดขึ้น ผมได้ถอดบทเรียนแล้วว่าทุกครั้งที่มีการจ้างงาน ต้องมีทีมงานของผมเข้าไปควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นอีก
และเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจ ผมได้เข้าลงบันทึกประจำวันที่ สน.ลาดพร้าว แล้วว่าผมและทีมงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวแต่อย่างใด และพร้อมให้ข้อมูลเพื่อดำเนินการตามกฎหมายสำหรับผู้กระทำความผิดในการทำลายป้ายหาเสียง
ผมและพรรคประชาชนมีจุดยืนในการหาเสียงว่าควรเป็นการแข่งขันทางนโยบาย ไม่ใช่การใส่ร้ายกัน และผมขอยืนยันว่า ผมไม่เคยสนับสนุน และไม่เห็นด้วยกับการทำลายป้ายของใครทั้งสิ้นครับ”
