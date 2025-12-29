คุกตลอดชีวิต ผัวนางเอกซุปตาร์ โกง 4 พันล้าน ชีวิตดิ่งยับ ต้องหนีไปเล่นละครสั้น

ปิดตำนานผัวรวย(เก๊)! ศาลสั่งคุกตลอดชีวิต “จ้าน ฮ่าวหลี่” อดีตสามี “หวังลี่คุน” เซ่นคดีโกง 4.5 พันล้าน สะเทือนฝ่ายหญิงกราฟชีวิตดิ่ง ต้องหนีไปเล่นละครสั้น
งานนี้บอกเลยว่ากรรมติดจรวด ข่าวใหญ่ท้ายปี ศาลกรุงปักกิ่งฟาดคำพิพากษาเปรี้ยง วันที่ 26 ธันวาคม 2568 สั่งลงดาบ “จ้าน ฮ่าวหลี่” อดีตสามีของนางเอกหน้าสวย “หวังลี่คุน” (Wang Likun) ด้วยโทษหนักที่สุด จำคุกตลอดชีวิต
ย้อนรอยความแสบ “นักธุรกิจเก๊” โกงสะบัด 4,500 ล้าน
ศาลระบุชัดว่าพ่อหนุ่มคนนี้ไม่ได้มาเล่นๆ แต่มาเพื่อโกง ความเสียหายรวมจุกๆ กว่า 1 พันล้านหยวน (ราว 4,500 ล้านบาท) ทั้งฉ้อโกงสัญญาและให้สินบน ที่พีคคือฮีเป็น “อาชญากรซ้ำซาก” เคยนอนคุกคดีการเงินมาแล้ว 6 ปีเมื่อปี 48 พอออกมาแทนที่จะกลับตัว ดันมาทำหนักกว่าเดิม ศาลเลยจัดหนัก ริบทรัพย์เกลี้ยง เพิกถอนสิทธิทางการเมืองตลอดชีพ เรียกว่าหมดอนาคตถาวร แม้เจ้าตัวจะกล่าวขอโทษเหยื่อกลางศาล แต่ก็สายไปเสียแล้ว
ตัดภาพมาที่นางเอกสาว “หวังลี่คุน” ที่เคยหลวมตัวไปจดทะเบียนสมรสเมื่อปี 2562 พอโป๊ะแตกเรื่องผัวโกงเมื่อปี 66 ชีก็สับตีนแตก ฟ้องหย่าทันที จนสถานะโสดสนิทเมื่อปี 67 ทางต้นสังกัดก็ยืนยันเสียงแข็งว่า “ชีไม่เกี่ยว! ไม่รู้ไม่เห็น! และไม่ได้เงินโกงมาใช้แม้แต่แดงเดียว!”
ถึงตัวจะรอดคดี แต่ชื่อเสียงพังยับ ผลงานซีรีส์ฟอร์มยักษ์ที่ถ่ายไว้โดนดองเค็มไม่ได้ออนแอร์ สปอนเซอร์หายวับ จนตอนนี้ต้องยอมกลืนเลือด ลดเกรดจากนางเอกเบอร์ใหญ่ หันมาเล่น “ละครสั้น” บเพื่อความอยู่รอด
วงในเม้าท์ว่า ในวันที่ศาลพิพากษาอดีตผัว หวังลี่คุนก็ยังก้มหน้าก้มตาถ่ายละครอยู่ในกองถ่าย ไม่ได้ไปฟังคำตัดสินใดๆ เรียกว่าขอโฟกัสงานกู้ศรัทธาแฟนคลับด้วยฝีมือการแสดงล้วนๆ
บทเรียนราคาแพงของ “หวังลี่คุน” ครั้งนี้ แฟนๆ คงต้องส่งกำลังใจให้แม่กลับมายืนหนึ่งให้ได้ไวๆ ส่วนอดีตผัว… ก็ไปชดใช้กรรมในคุกยาวๆ จ้า!
