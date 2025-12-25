มัดหมี่ พิมดาว สูญเงิน 8 ล้าน เซ่นศรัทธา อาจารย์ ต. โยง ไฮโซ ต. มหากาพย์ 14 ข้อ

“มัดหมี่ พิมดาว” เปิดใจหมดเปลือก สูญเงิน 8 ล้าน เซ่นศรัทธา อาจารย์ ต. แฉจุดเปลี่ยนหลัง ไฮโซ ต. เข้ามาเอี่ยว
นักร้อง นักแสดงสาว “มัดหมี่-พิมดาว พานิชสมัย” ได้ออกมาโพสต์ข้อความร่ายยาว 14 ข้อผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2568 เปิดเผยเรื่องราวสุดช็อกที่ตนเองต้องสูญเสียเงินกว่า 8 ล้านบาท ให้กับกลุ่มปฏิบัติธรรมที่มี อาจารย์ ต. เป็นผู้นำจิตวิญญาณ โดยมีตัวละครสำคัญคือ ไฮโซ ต. เข้ามาเกี่ยวข้อง
เรื่องราวเริ่มขึ้นในปี 2560 มัดหมี่เผชิญภาวะซึมเศร้า นอนไม่หลับอย่างรุนแรง ต่อเนื่องประมาณ 2 สัปดาห์ จากผลกระทบการทำงานแสดง จึงได้รับการแนะนำจากรุ่นพี่ให้รู้จักกับ อาจารย์ ต. ซึ่งถูกยกย่องว่าเป็นครูทางจิตวิญญาณ
ภาพลักษณ์แรกเห็น อาจารย์และภรรยาดูสมถะ เรียบง่าย สอนเรื่องกฎแห่งกรรมและหลักพุทธศาสนา ทำให้มัดหมี่เกิดความศรัทธาและเชื่อใจอย่างสนิทใจ ว่านี่คือหนทางพ้นทุกข์
เมื่อเวลาผ่านไป คำสอนเริ่มเปลี่ยนทิศทาง จากการทำบุญทั่วไปเริ่มเน้นเรื่องการลดละกรรม และเจ้ากรรมนายเวร มีการชักชวนให้โอนเงินเข้าสำนักโดยตรง อ้างว่าเพื่อขยายสถานปฏิบัติธรรม ค่าอาหาร และสถานที่
ตลอดระยะเวลา 4 ปี มัดหมี่โอนเงินไปรวมกว่า 8 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินเก็บจากการทำงานสุจริต โดยไม่เคยเอะใจว่าจะกลายเป็นความเสียหาย
มัดหมี่ระบุว่า จุดเปลี่ยนของสำนักนี้เกิดขึ้นในช่วงปีที่ 2 เมื่อ ไฮโซ ต. และภรรยา เข้ามามีบทบาทในกลุ่ม วิถีชีวิตของอาจารย์และคนในกลุ่มเริ่มเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน มีการใช้สินค้าแบรนด์เนม ขับรถหรู ซื้อที่อยู่ใหม่ จากกลุ่มเล็กๆ ไม่ถึง 15 คน กลายเป็นองค์กรเชิงพาณิชย์ มีสมาชิกเพิ่มขึ้นหลายร้อยคน ซึ่งขัดกับเจตนารมณ์เดิมที่เน้นความเรียบง่าย
แม้ครอบครัวจะเคยทักท้วงจนเกิดความขัดแย้ง แต่มัดหมี่ก็ปกป้องสำนักนี้มาตลอด จนกระทั่งได้รับข้อมูลเชิงลึกจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ เกี่ยวกับข้อเท็จจริงบางอย่างที่ขัดแย้งกับภาพลักษณ์ “ครูผู้ทรงศีล” อย่างสิ้นเชิง ทำให้เธอตาสว่างและพบความจริงที่เจ็บปวด
มัดหมี่ตัดสินใจออกมาเล่าเรื่องนี้ ไม่ได้เพื่อฟันธงทางคดี แต่เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจสังคมให้ระมัดระวัง “เมื่อศรัทธาและเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง” ควรมีสติและตรวจสอบให้ดี อย่าปล่อยให้ความเชื่อใจทำร้ายตนเองจนสูญเสียทั้งทรัพย์สินและความรู้สึกเหมือนที่เธอเจอ
