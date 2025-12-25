ข่าวดาราบันเทิง

มัดหมี่ พิมดาว สูญเงิน 8 ล้าน เซ่นศรัทธา อาจารย์ ต. โยง ไฮโซ ต. มหากาพย์ 14 ข้อ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ธ.ค. 2568 11:25 น.| อัปเดต: 25 ธ.ค. 2568 11:25 น.
52
มัดหมี่ พิมดาว สูญเงิน 8 ล้าน เซ่นศรัทธา อาจารย์ ต. โยง ไฮโซ ต. มหากาพย์ 14 ข้อ

“มัดหมี่ พิมดาว” เปิดใจหมดเปลือก สูญเงิน 8 ล้าน เซ่นศรัทธา อาจารย์ ต. แฉจุดเปลี่ยนหลัง ไฮโซ ต. เข้ามาเอี่ยว

นักร้อง นักแสดงสาว “มัดหมี่-พิมดาว พานิชสมัย” ได้ออกมาโพสต์ข้อความร่ายยาว 14 ข้อผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2568 เปิดเผยเรื่องราวสุดช็อกที่ตนเองต้องสูญเสียเงินกว่า 8 ล้านบาท ให้กับกลุ่มปฏิบัติธรรมที่มี อาจารย์ ต. เป็นผู้นำจิตวิญญาณ โดยมีตัวละครสำคัญคือ ไฮโซ ต. เข้ามาเกี่ยวข้อง

เรื่องราวเริ่มขึ้นในปี 2560 มัดหมี่เผชิญภาวะซึมเศร้า นอนไม่หลับอย่างรุนแรง ต่อเนื่องประมาณ 2 สัปดาห์ จากผลกระทบการทำงานแสดง จึงได้รับการแนะนำจากรุ่นพี่ให้รู้จักกับ อาจารย์ ต. ซึ่งถูกยกย่องว่าเป็นครูทางจิตวิญญาณ

ภาพลักษณ์แรกเห็น อาจารย์และภรรยาดูสมถะ เรียบง่าย สอนเรื่องกฎแห่งกรรมและหลักพุทธศาสนา ทำให้มัดหมี่เกิดความศรัทธาและเชื่อใจอย่างสนิทใจ ว่านี่คือหนทางพ้นทุกข์

เมื่อเวลาผ่านไป คำสอนเริ่มเปลี่ยนทิศทาง จากการทำบุญทั่วไปเริ่มเน้นเรื่องการลดละกรรม และเจ้ากรรมนายเวร มีการชักชวนให้โอนเงินเข้าสำนักโดยตรง อ้างว่าเพื่อขยายสถานปฏิบัติธรรม ค่าอาหาร และสถานที่

ตลอดระยะเวลา 4 ปี มัดหมี่โอนเงินไปรวมกว่า 8 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินเก็บจากการทำงานสุจริต โดยไม่เคยเอะใจว่าจะกลายเป็นความเสียหาย

มัดหมี่ระบุว่า จุดเปลี่ยนของสำนักนี้เกิดขึ้นในช่วงปีที่ 2 เมื่อ ไฮโซ ต. และภรรยา เข้ามามีบทบาทในกลุ่ม วิถีชีวิตของอาจารย์และคนในกลุ่มเริ่มเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน มีการใช้สินค้าแบรนด์เนม ขับรถหรู ซื้อที่อยู่ใหม่ จากกลุ่มเล็กๆ ไม่ถึง 15 คน กลายเป็นองค์กรเชิงพาณิชย์ มีสมาชิกเพิ่มขึ้นหลายร้อยคน ซึ่งขัดกับเจตนารมณ์เดิมที่เน้นความเรียบง่าย

แม้ครอบครัวจะเคยทักท้วงจนเกิดความขัดแย้ง แต่มัดหมี่ก็ปกป้องสำนักนี้มาตลอด จนกระทั่งได้รับข้อมูลเชิงลึกจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ เกี่ยวกับข้อเท็จจริงบางอย่างที่ขัดแย้งกับภาพลักษณ์ “ครูผู้ทรงศีล” อย่างสิ้นเชิง ทำให้เธอตาสว่างและพบความจริงที่เจ็บปวด

มัดหมี่ตัดสินใจออกมาเล่าเรื่องนี้ ไม่ได้เพื่อฟันธงทางคดี แต่เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจสังคมให้ระมัดระวัง “เมื่อศรัทธาและเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง” ควรมีสติและตรวจสอบให้ดี อย่าปล่อยให้ความเชื่อใจทำร้ายตนเองจนสูญเสียทั้งทรัพย์สินและความรู้สึกเหมือนที่เธอเจอ

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บขส. ย้ายจุดขึ้นรถปีใหม่ 26-30 ธ.ค. 2568 ข่าว

ด่วน บขส. ย้ายจุดขึ้นรถปีใหม่ เหนือ-อีสาน เช็กตั๋วใครโดนบ้าง?

5 นาที ที่แล้ว
มัดหมี่ พิมดาว สูญเงิน 8 ล้าน เซ่นศรัทธา อาจารย์ ต. โยง ไฮโซ ต. มหากาพย์ 14 ข้อ บันเทิง

มัดหมี่ พิมดาว สูญเงิน 8 ล้าน เซ่นศรัทธา อาจารย์ ต. โยง ไฮโซ ต. มหากาพย์ 14 ข้อ

6 นาที ที่แล้ว
ครูพี่แอน ไม่ทน ดาหน้าถามฝรั่งตรงๆ หลังตะโกนลั่นหนีห่าวใส่ เหยียดชาวเอเชีย ข่าว

ครูพี่แอน เจอฝรั่งตะโกน “หนีห่าว” ใส่ ไม่ทน เหยียดชาวเอเชีย เดินไปถามตรงๆ

23 นาที ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา รายงานสดกลางดงระเบิดเพื่อช่วยชาวบ้าน บันเทิง

คลิประทึก “บุ๋ม ปนัดดา” รายงานสดกลางดงระเบิด เสียงดังสนั่น แต่สู้ต่อเพื่อชาวบ้าน

27 นาที ที่แล้ว
ฮวาง ฮานา ถูกรวบแล้ว หลังหนีคดียากบดานกัมพูชา ข่าวต่างประเทศ

ไปไม่รอด! ฮวาง ฮานา ไฮโซเกาหลี ถูกจับคาสนามบิน หลังหนีคดี ใช้ชีวิตหรู-กบดานกัมพูชา

35 นาที ที่แล้ว
ผู้สอบผ่านภาค ก และ ข เตรียมตัวเข้าสอบภาค ค ในเดือนมกราคม 2569 เศรษฐกิจ

สอบ ภาค ค หลังผ่าน สอบท้องถิ่น 68 เตรียมอะไรบ้าง? สัมภาษณ์ 27-29 ม.ค. 69

43 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ชีวิตปัจจุบัน อนางเอก “Sex and Zen 3D” ลุคเซ็กซี่ แต่ตัวจริงรวยมหาเศรษฐี

51 นาที ที่แล้ว
ธรรมนัส ฟาดอภิสิทธิ์ &quot;เวลาเลือกตั้งพูดหล่อ&quot; ผลงานเคยทำอะไรให้ชาติบ้าง ข่าว

ธรรมนัส ฟาดอภิสิทธิ์ “เวลาเลือกตั้งพูดหล่อ” ผลงานเคยทำอะไรให้ชาติบ้าง

52 นาที ที่แล้ว
ลิซ่าอวดหุ่นเป๊ะในคอร์เซ็ตโบว์ยักษ์รับคริสต์มาส บันเทิง

ลิซ่า เสิร์ฟลุคหวานดุจตุ๊กตาหิมะ อ้อนแฟนไทย ‘รักนะคะ’ ฟินจนต้องดูซ้ำ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ๊เอ๋ เดือด ฟาดคนปล่อยข่าวเท็จ อ้างโดนระเบิดเสียชีวิต เจ้าตัวยันเอง ยังมีชีวิตอยู่ ข่าว

“เจ๊เอ๋” เดือด ฟาดคนปล่อยข่าวเท็จ อ้างโดนระเบิดเสียชีวิต เจ้าตัวยันเอง ยังมีชีวิตอยู่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

งดตั้งฉายา รัฐบาลอนุทิน ปี 68 อ้าง ไม่ใช่รัฐบาลปกติ หวั่นถูกใช้ชี้นำช่วงเลือกตั้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไทยโดนด้วย! เกาหลีใต้ประกาศลดโควตาแรงงานต่างชาติเหลือแค่ 80,000 คน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

เผยข้อความสุดท้าย “กาน เวลไฟร์” จนมุมใต้สะพานเกาะช้าง อ้อนวอนตำรวจ ส่งท้ายอิสรภาพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เห็นด้วยไหม? รทสช. งัดนโยบาย แจก 2 แสน ทหารออกรบ-ประหารชีวิต ทุนเทา ข่าว

เห็นด้วยไหม? รทสช. งัดนโยบาย แจก 2 แสน ทหารออกรบ-ประหารชีวิต ทุนเทา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
การเมืองพลิก! วัน อยู่บำรุง ลาออก พปชร. หลัง ลุงป้อม ถอนชื่อแคนดิเดตนายกฯ ข่าวการเมือง

การเมืองพลิก! วัน อยู่บำรุง ลาออก พปชร. หลัง ลุงป้อม ถอนชื่อแคนดิเดตนายกฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณิชาฟาดกลับข่าวรีเทิร์นแฟนเก่า ข่าวดารา

สรุปดราม่า ณิชา ถูกโยงรีเทิร์นรักเก่า ยืนยันโสด ขอหลุดพ้นจากเรื่องนี้ ต้นสังกัดจ่อฟ้อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินเดียไม่ปลื้ม ติงไทยรื้อเทวรูปฮินดู ช่องอานม้า ชี้กระทบจิตใจผู้ศรัทธาทั่วโลก ข่าวต่างประเทศ

อินเดียไม่ปลื้ม ติงไทยรื้อเทวรูปฮินดู ช่องอานม้า ชี้กระทบจิตใจผู้ศรัทธาทั่วโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัส 7 วันสุดท้าย เตือน 13 ล้านคน จ่อถูกตัดสิทธิ เศรษฐกิจ

คนละครึ่งพลัส 7 วันสุดท้าย เตือน 13 ล้านคน จ่อถูกตัดสิทธิ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มวย/MMA

“มงกุฎเพชร” ได้ข่าวดีปลอบใจ หลังถูกโกงจนคว้าแค่เหรียญเงิน ซีเกมส์ 2025

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพการประกาศชัยชนะของกองทัพภาคที่ 2 ที่เนิน 225 ข่าว

ด่วน! กองทัพภาคที่ 2 ประกาศชัยชนะ ยึด เนิน 225 สำเร็จ เดินหน้าภารกิจต่อเนื่อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตอบแทน &quot;จ่าเริง&quot; วีรบุรุษชาติ กองทัพ ให้พี่สาว รับราชการทหารเป็นกรณีพิเศษ ข่าว

ตอบแทน “จ่าเริง” วีรบุรุษชาติ กองทัพ ให้พี่สาว รับราชการทหารเป็นกรณีพิเศษ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

คำอวยพรวันคริสต์มาส 2568 อวยพรภาษาไทย อบอุ่นใจได้เหมือนกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ที่เที่ยวคริสต์มาส 2025 กรุงเทพ ท่องเที่ยว

16 ที่เที่ยวคริสต์มาส 2025 กรุงเทพฯ แสงสีจัดเต็ม แชะภาพสวย รับความสุขข้ามปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาตามนัด! เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 2 ม.ค. 69 ปล่อยชุดใหญ่ลุ้นรวยรับขวัญปีใหม่ เลขเด็ด

มาตามนัด! เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 2 ม.ค. 69 ปล่อยชุดใหญ่ลุ้นรวยรับขวัญปีใหม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด หนุ่มสุพรรณ งวด 2/1/69 งวดแรกของปี ให้มาชัดๆ 9 มาแรง ลุ้นรวยรับศักราชใหม่ Line News

เลขเด็ด หนุ่มสุพรรณ งวด 2/1/69 ให้มาชัดๆ 9 มาแรง ลุ้นรวยรับศักราชใหม่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ธ.ค. 2568 11:25 น.| อัปเดต: 25 ธ.ค. 2568 11:25 น.
52
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บริษัทรับทำ SEO 2026 ที่เน้น AI และ Data เป็นหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ

10 บริษัทรับทำ SEO ชั้นนำปี 2026 เจาะลึกผู้นำตลาดที่ใช้ AI และ Data ขับเคลื่อนธุรกิจ

เผยแพร่: 25 ธันวาคม 2568
บขส. ย้ายจุดขึ้นรถปีใหม่ 26-30 ธ.ค. 2568

ด่วน บขส. ย้ายจุดขึ้นรถปีใหม่ เหนือ-อีสาน เช็กตั๋วใครโดนบ้าง?

เผยแพร่: 25 ธันวาคม 2568
ครูพี่แอน ไม่ทน ดาหน้าถามฝรั่งตรงๆ หลังตะโกนลั่นหนีห่าวใส่ เหยียดชาวเอเชีย

ครูพี่แอน เจอฝรั่งตะโกน “หนีห่าว” ใส่ ไม่ทน เหยียดชาวเอเชีย เดินไปถามตรงๆ

เผยแพร่: 25 ธันวาคม 2568
ฮวาง ฮานา ถูกรวบแล้ว หลังหนีคดียากบดานกัมพูชา

ไปไม่รอด! ฮวาง ฮานา ไฮโซเกาหลี ถูกจับคาสนามบิน หลังหนีคดี ใช้ชีวิตหรู-กบดานกัมพูชา

เผยแพร่: 25 ธันวาคม 2568
Back to top button