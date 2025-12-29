ดูดวง

5 ราศี การงานมีคนจับตา ทำดีได้หน้า ทำพลาดโดนจำ

ดูดวงวันนี้ 30/12/68

เช็ก 5 ราศี ดวงการงานตกอยู่ภายใต้แสงสปอตไลท์ เจ้านายจับตามองพิเศษ ทำดีมีคนเห็นแต่ทำพลาดโดนจำแม่น ระวังดราม่าในที่ประชุม เช็กเลยราศีไหนต้องนิ่งสงบสยบความตื่นเต้น

วันนี้ 30 ธันวาคม 2568 ดาวอาทิตย์และดาวเสาร์ทำมุมเล็งกัน ส่งผลให้บรรยากาศในที่ทำงานเหมือน “ห้องสอบสวน” หรือเวทีประกวดนางงามที่มีกรรมการจ้องจับผิดอยู่ทุกฝีก้าว ไม่ว่าคุณจะขยับตัวทำอะไร จะมีสายตาคู่หนึ่ง (หรือหลายคู่) คอยประเมินผลงานคุณอยู่เสมอ นี่คือ 5 ราศีที่วันนี้ “อยู่เฉยๆ ก็เด่น แต่ถ้าเล่นใหญ่ต้องระวังพัง”

1. ราศีเมถุน

ชาวเมถุนวันนี้กล้องวงจรปิดอยู่ที่ “คำพูด” และ “การสื่อสาร” คุณจะถูกคาดหวังให้เป็นคนนำเสนอ เป็นคนเจรจา หรือต้องตอบคำถามสำคัญในที่ประชุม ทุกคำที่หลุดออกจากปากจะถูกนำไปตีความต่อ

  • ความเสี่ยง: พูดดีคือได้ใจเจ้านายไปเต็มๆ แต่ถ้าข้อมูลผิด หรือเผลอนินทาใครให้กำแพงฟัง กำแพงจะมีหู ประตูจะมีช่องทันที
  • คำแนะนำ: คิดก่อนพูด 3 วินาที และตรวจสอบอีเมลทุกฉบับก่อนกดส่ง วันนี้ห้ามเดามั่วเด็ดขาด

2. ราศีสิงห์

ชาวสิงห์วันนี้แสงลงหัวเต็มๆ คุณจะได้รับมอบหมายงานสำคัญที่เลี่ยงไม่ได้ เหมือนถูกถีบลงไปกลางเวทีที่ไฟส่องหน้า คุณต้องโชว์ศักยภาพภาวะผู้นำ หรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ทุกคนเห็น

  • ความเสี่ยง: ถ้าทำสำเร็จ คุณคือฮีโร่กู้สถานการณ์ แต่ถ้าสติแตก หรือใช้อารมณ์วีนเหวี่ยง ภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพที่คุณสั่งสมมาอาจพังทลายในนาทีเดียว
  • คำแนะนำ: “The Show Must Go On” เก็บอารมณ์ให้มิด ยิ้มสู้กล้อง แม้ข้างในจะเดือดแค่ไหนก็ตาม

3. ราศีกันย์

ชาวกันย์ผู้ละเอียดลออ วันนี้คุณจะถูกตรวจสอบความถูกต้องแบบถี่ยิบ เจ้านายหรือลูกค้าจะกลายร่างเป็นครูฝ่ายปกครอง ตรวจงานคุณทีละบรรทัด ทีละจุดทศนิยม

  • ความเสี่ยง: วันนี้ไม่ใช่แค่วันทำงานปกติ แต่เป็นวัน “วัดมาตรฐาน” หากมีจุดผิดพลาดเล็กน้อย (เช่น พิมพ์ผิด คำนวณพลาด) จะถูกขยายผลเป็นเรื่องใหญ่ว่าคุณไม่ใส่ใจ
  • คำแนะนำ: อย่าเชื่อมั่นในตัวเองเกินไป (Overconfidence) ให้ตรวจทานงานซ้ำ (Double Check) หรือให้เพื่อนช่วยดูอีกแรงก่อนส่ง

4. ราศีพิจิก

ชาวพิจิกวันนี้คนที่จับตาดูคุณอาจไม่ใช่เจ้านาย แต่เป็น “คู่แข่ง” หรือคนที่ไม่หวังดี คุณจะรู้สึกเย็นสันหลังวาบๆ เหมือนมีใครมองอยู่ มีคนจ้องจะเคลมผลงาน หรือรอจังหวะที่คุณพลาดเพื่อเสียบแทน

  • ความเสี่ยง: การแสดงออกที่ดูมั่นหน้า หรือการอวดผลงานเกินงาม จะไปกระตุกต่อมหมั่นไส้คนอื่น จนกลายเป็นเป้านิ่งให้เขาโจมตี
  • คำแนะนำ: “คมในฝัก” ทำงานให้เงียบที่สุด ให้ผลงานตะโกนแทนปาก และอย่าทิ้งร่องรอยความผิดพลาดไว้ในแชทไลน์กลุ่ม

5. ราศีมังกร

ชาวมังกรวันนี้การถูกจับตาคือ “สัญญาณบวก” ที่มาพร้อมความกดดัน ผู้ใหญ่กำลังพิจารณาผลงานคุณเพื่อมอบหมายงานที่ใหญ่ขึ้น หรือเลื่อนตำแหน่ง เขาจึงต้องบี้งานคุณหนักกว่าคนอื่น เพื่อดูความอดทน

  • ความเสี่ยง: ถ้าคุณถอดใจ บ่นเหนื่อย หรือแสดงท่าทีต่อต้าน คุณอาจสอบตกในบททดสอบนี้ และชวดโอกาสทอง
  • คำแนะนำ: มองให้เป็นโอกาส แสดงความกระตือรือร้น รับฟังฟีดแบ็ก (แม้จะเจ็บปวด) แล้วนำไปแก้ทันที ให้เขารู้ว่าคุณคือ “ตัวจริง”

คำแนะนำส่งท้าย

ขอให้ท่องคาถา “นิ่ง สงบ สยบความเคลื่อนไหว” การถูกจับตามองอาจทำให้เกร็งจนทำอะไรไม่ถูก แต่ให้เปลี่ยนความกดดันเป็นพลัง คิดซะว่านี่คือ “โอกาสโชว์ของ” ที่หาไม่ได้ง่ายๆ ถ้าคุณผ่านวันนี้ไปได้แบบสวยๆ เครดิตของคุณจะพุ่งกระฉูดแน่นอนครับ!

