ข่าวต่างประเทศ

บริษัทจีนใจป้ำ แจกห้องชุดสุดหรูให้พนักงานที่ทำงานครบ 5 ปี หวังดึงแรงงานฝีมือดี

Photo of Bas Basเผยแพร่: 24 ธ.ค. 2568 19:00 น.| อัปเดต: 24 ธ.ค. 2568 14:20 น.
63

บริษัทแห่งหนึ่งในจีนสร้างเสียงฮือฮา ด้วยการประกาศมอบห้องุชดสุดหรูให้กับพนักงานที่ทำงานครบ 5 ปี หวังแก้ปัญหาการลาออกและดึงดูดพนักงานฝีมือดี

บริษัท Zhejiang Guosheng Automotive Technology ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตชิ้นส่วนยึดในอุตสาหกรรมยานยนต์ กลายเป็นที่อิจฉาของชาวเน็ตจีน หลังจากผู้บริหารเปิดเผยสวัสดิการสุดพิเศษที่มอบห้องชุดพักอาศัยให้พนักงานแบบฟรีๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนเก่งอยู่กับองค์กรในระยะยาว

นายหวัง เจียหยวน ผู้จัดการทั่วไปของบริษัท เปิดเผยว่า เนื่องจากเมืองเวินโจวมีประชากรที่เป็นแรงงานต่างถิ่นจำนวนมาก บริษัทจึงต้องการตอบแทนพนักงานฝ่ายเทคนิคและฝ่ายบริหารที่มีทักษะสูง โดยปีนี้แจกไปแล้ว 5 ห้อง ปีหน้าตั้งเป้าอีก 8 ห้อง และจะแจกให้ครบ 18 ห้องภายในระยะเวลา 3 ปี ห้องชุดดังกล่าวที่บริษัทแจกนี้แจกมีขนาดตั้งแต่ 100 ถึง 150 ตารางเมตร ตั้งอยู่ไม่เกิน 5 กิโลเมตรจากบริษัท เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างย่อมมีเงื่อนไข นั่นก็คือ พนักงานต้องทำงานกับบริษัทครบ 5 ปี จึงจะได้กรรมสิทธิ์ในห้องนั้นอย่างเป็นทางการ โดยบริษัทจะออกค่าซื้อห้องให้ทั้งหมด ส่วนพนักงานเพียงแค่จ่ายคืนเฉพาะค่าตกแต่งภายในให้กับบริษัทเมื่อได้รับโอน

บริษัทใช้เงินลงทุนกว่า 10 ล้านหยวน (ประมาณ 44 ล้านบาท) ในการกว้านซื้อห้องชุดทั้ง 18 ห้องรอไว้แล้ว โดยนายหวังระบุว่า งานที่บริษัททำต้องใช้ทักษะเฉพาะทางสูง ซึ่งพนักงานจบใหม่ไม่สามารถทำได้ทันที แต่ต้องอาศัยประสบการณ์หลายปี

“หากพนักงานเหล่านี้ตั้งใจทำงาน พวกเขาช่วยบริษัทประหยัดงบประมาณหรือสร้างมูลค่าได้มากกว่าปีละ 1 ล้านหยวน (ระมาณ 4.4 ล้านบาท) เสียอีก การแจกบ้านจึงเป็นการลดต้นทุนการดำเนินงานและเพิ่มคุณภาพการจัดการในระยะยาวที่คุ้มค่า” นายหวังกล่าวเสริม

สวัสดิการนี้ได้รับคำชมอย่างมากจากโลกโซเชียล โดยหลายคนมองว่ามีประสิทธิภาพยิ่งกว่าการขึ้นเงินเดือนเสียอีก

เหตุการณ์นี้ถูกเปรียบเทียบกับบริษัทค้าปลีกชื่อดังอย่าง “พังตงไหล” ที่เคยเป็นข่าวโด่งดังจากการให้ “วันลาพักใจ” เมื่อพนักงานไม่มีความสุข และการมอบเงินรางวัลปลอบขวัญหากพนักงานถูกลูกค้าปฏิบัติไม่ดี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มของบริษัทจีนยุคใหม่ที่หันมาใส่ใจคุณภาพชีวิตพนักงานมากขึ้นเพื่อความมั่นคงขององค์กร

อ้างอิง : www.scmp.com

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เกือบขิต! ผัวหนุ่มฟิตปั๋ง ฟิตเนสเสร็จ มีเซ็กส์กับแฟนสาวต่อ สุดท้ายหัวใจวายคาเตียง ข่าวต่างประเทศ

เกือบขิต! ผัวหนุ่มฟิตปั๋ง ฟิตเนสเสร็จ มีเซ็กส์กับแฟนสาวต่อ สุดท้ายหัวใจวายคาเตียง

56 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ออสเตรเลียสั่งเนรเทศชายอังกฤษ หลังโพสต์สัญลักษณ์นาซี-ปลุกระดมความรุนแรง

31 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กัมพูชา ส่งหนังสือขอเจรจาหยุดยิง ตามกลไก GBC ไทยย้ำ 3 เงื่อนไขหลัก

53 นาที ที่แล้ว
บียร์ เดอะวอยซ์ ปล่อยเซตภาพคริสต์มาส บันเทิง

เบียร์ เดอะวอยซ์ เสิร์ฟลุคคริสต์มาส แหวกลึกโชว์ผิวขาว เซ็กซี่ขยี้ใจ คนไลก์รัว ๆ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

บริษัทจีนใจป้ำ แจกห้องชุดสุดหรูให้พนักงานที่ทำงานครบ 5 ปี หวังดึงแรงงานฝีมือดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กวาง รติชา แฟนใหม่จิน โต้ข่าวแย่งสามี ยันฝ่ายชายหย่า &quot;หนิง&quot; 3 ปีแล้ว บันเทิง

กวาง รติชา แฟนใหม่จิน โต้ข่าวแย่งสามี ยันฝ่ายชายหย่า “หนิง” 3 ปีแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด น้องเพชรกล้า งวด 2 ม.ค. 69 เลขเด็ด

ส่องชัด ๆ เลขปิงปองน้องเพชรกล้า งวด 2 ม.ค. 69 ให้โชคประเดิมเริ่มปีใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาววันนี้ 24 ธ.ค. 68 ตรวจผลรางวัลล่าสุด สถิติ 5 งวดย้อนหลัง หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 24 ธ.ค. 68 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ภาพหายาก หมออินเดียแพ้เสียงในหัว รัวหมัดใส่คนไข้ เหตุเพียงเพราะคนไข้ขอให้พูดจาดีๆ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กล้ามาก! หนุ่มเขมร ขอแก้ปัญหาชาติ เสนอตัวแต่งงาน ลูกสาว คิม จองอึน หวังดึงเกาหลีเหนือเป็นพวก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แก้มบุ๋ม ปรียาดา ยกย่อง กองทัพทหารไทย ลั่น เกิดมา 37 ปีเพิ่งเข้าใจคำว่ารักชาติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ด่วน! จับแล้ว คนพา “กาน เวลไฟร์” หนี แฉเส้นทางหลบซ่อน ล่าสุดโผล่บนฝั่งตราด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา พบซากแม่ลูกช้างตาย โบ้ยฝีมือทหารไทย อ้างโดนกระสุน-สะเก็ดระเบิด ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา พบซากแม่ลูกช้างตาย โบ้ยฝีมือทหารไทย อ้างโดนกระสุน-สะเก็ดระเบิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

“สุกี้ตี๋น้อย” จัดโปรแรงรับคริสต์มาส แต่งชุดซานต้า-ซานตี้ กินฟรีทันที 25 ธ.ค. วันเดียวเท่านั้น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชุดแต่งงานคิมเบอร์ลี่ Dior ตัดให้เป็นคนที่ 6 ของโลก บันเทิง

เจาะลึกชุดแต่งงาน ‘คิมเบอร์ลี่’ 14 ล้าน Dior เนรมิตให้ คนที่ 6 ของโลก สวยสง่าดั่งเจ้าหญิง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทหารไทย ยึดรังเขมร พบเสบียงเพียบ ‘มาม่า-ปลากระป๋องไทย’ พร้อมถุงยางวางเกลื่อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอกสารใหม่เผยชื่อ ทรัมป์ ร่วมข่มขืนกับเจฟฟรีย์ เอปสตีน ข่าวต่างประเทศ

แฉเอกสารลับคดี “เจฟฟรีย์ เอปสตีน” FBI พบพยานกล่าวหา “ทรัมป์” ร่วมข่มขืน?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
มุสลิม-คนพุทธ ฉลองคริสต์มาส 2025 ได้ไหม แนวทางปฏิบัติ ไม่ขัดหลักศาสนา ข่าว

มุสลิม-คนพุทธ ฉลองคริสต์มาส ได้ไหม แนวทางปฏิบัติ ไม่ขัดหลักศาสนา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปุ๊กลุ๊ก ฝนทิพย์ ขึ้นศาลพร้อมทนายแก้ว บันเทิง

รู้สาเหตุ ปุ๊กลุ๊ก ฝนทิพย์ ขึ้นศาลพร้อม ‘ทนายแก้ว’ ชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซีเค ชวน 3 หัวหน้าพรรคการเมืองดังพูดคุยกลยุทธ์เศรษฐกิจ ข่าวการเมือง

ซีเค ผุดไอเดีย จับเข่าคุย 3 หัวหน้าพรรคดัง เผย “คุณเชน-คุณเท้ง” รับแล้ว ลุ้นอนุทินส่งท้ายปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอวา ปวรวรรณ ประกาศข่าวดี เตรียมมีบ้าน 13 ชั้นหลังที่ 2 สมฐานะคุณหนูหมื่นล้าน บันเทิง

เอวา ปวรวรรณ ประกาศข่าวดี เตรียมมีบ้าน 13 ชั้นหลังที่ 2 สมฐานะคุณหนูหมื่นล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่า TIIHA แยกทาง &quot;สมาคมฮอกกี้ฯ&quot; สั่งแบนยาว-ถอนตัว 2 นักกีฬาทีมชาติ เกิดอะไรขึ้น ข่าว

เกิดอะไรขึ้น! TIIHA แยกทาง “สมาคมฮอกกี้ฯ” สั่งแบนยาว-ถอนตัว 2 นักกีฬาทีมชาติ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังแฉ “กาน เวลไฟร์” มือยิงบนทางด่วน ตั้งคำถาม ทำไมเลือกเที่ยวกลางคืนที่ชายแดน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 สำหรับผู้มีสิทธิสอบภาค ค ที่กำลังรอคอย เศรษฐกิจ

ประกาศ ผลสอบท้องถิ่น 68 เช็กรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค ที่นี่ ผ่าน ภาค ก-ข รวม 4.7 หมื่นคน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ล่าหัว กานต์ เวลไฟร์ 3 ข้อหาหนัก เพจดังแฉพิรุธ ชอบข้ามแดนพม่า ข่าวอาชญากรรม

ล่าหัว กานต์ เวลไฟร์ 3 ข้อหาหนัก เพจดังแฉพิรุธ ชอบข้ามแดนพม่า

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 24 ธ.ค. 2568 19:00 น.| อัปเดต: 24 ธ.ค. 2568 14:20 น.
63
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กัมพูชา ส่งหนังสือขอเจรจาหยุดยิง ตามกลไก GBC ไทยย้ำ 3 เงื่อนไขหลัก

เผยแพร่: 24 ธันวาคม 2568
บียร์ เดอะวอยซ์ ปล่อยเซตภาพคริสต์มาส

เบียร์ เดอะวอยซ์ เสิร์ฟลุคคริสต์มาส แหวกลึกโชว์ผิวขาว เซ็กซี่ขยี้ใจ คนไลก์รัว ๆ

เผยแพร่: 24 ธันวาคม 2568
กวาง รติชา แฟนใหม่จิน โต้ข่าวแย่งสามี ยันฝ่ายชายหย่า &quot;หนิง&quot; 3 ปีแล้ว

กวาง รติชา แฟนใหม่จิน โต้ข่าวแย่งสามี ยันฝ่ายชายหย่า “หนิง” 3 ปีแล้ว

เผยแพร่: 24 ธันวาคม 2568
เลขเด็ด น้องเพชรกล้า งวด 2 ม.ค. 69

ส่องชัด ๆ เลขปิงปองน้องเพชรกล้า งวด 2 ม.ค. 69 ให้โชคประเดิมเริ่มปีใหม่

เผยแพร่: 24 ธันวาคม 2568
Back to top button