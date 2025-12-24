บริษัทจีนใจป้ำ แจกห้องชุดสุดหรูให้พนักงานที่ทำงานครบ 5 ปี หวังดึงแรงงานฝีมือดี
บริษัทแห่งหนึ่งในจีนสร้างเสียงฮือฮา ด้วยการประกาศมอบห้องุชดสุดหรูให้กับพนักงานที่ทำงานครบ 5 ปี หวังแก้ปัญหาการลาออกและดึงดูดพนักงานฝีมือดี
บริษัท Zhejiang Guosheng Automotive Technology ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตชิ้นส่วนยึดในอุตสาหกรรมยานยนต์ กลายเป็นที่อิจฉาของชาวเน็ตจีน หลังจากผู้บริหารเปิดเผยสวัสดิการสุดพิเศษที่มอบห้องชุดพักอาศัยให้พนักงานแบบฟรีๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนเก่งอยู่กับองค์กรในระยะยาว
นายหวัง เจียหยวน ผู้จัดการทั่วไปของบริษัท เปิดเผยว่า เนื่องจากเมืองเวินโจวมีประชากรที่เป็นแรงงานต่างถิ่นจำนวนมาก บริษัทจึงต้องการตอบแทนพนักงานฝ่ายเทคนิคและฝ่ายบริหารที่มีทักษะสูง โดยปีนี้แจกไปแล้ว 5 ห้อง ปีหน้าตั้งเป้าอีก 8 ห้อง และจะแจกให้ครบ 18 ห้องภายในระยะเวลา 3 ปี ห้องชุดดังกล่าวที่บริษัทแจกนี้แจกมีขนาดตั้งแต่ 100 ถึง 150 ตารางเมตร ตั้งอยู่ไม่เกิน 5 กิโลเมตรจากบริษัท เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างย่อมมีเงื่อนไข นั่นก็คือ พนักงานต้องทำงานกับบริษัทครบ 5 ปี จึงจะได้กรรมสิทธิ์ในห้องนั้นอย่างเป็นทางการ โดยบริษัทจะออกค่าซื้อห้องให้ทั้งหมด ส่วนพนักงานเพียงแค่จ่ายคืนเฉพาะค่าตกแต่งภายในให้กับบริษัทเมื่อได้รับโอน
บริษัทใช้เงินลงทุนกว่า 10 ล้านหยวน (ประมาณ 44 ล้านบาท) ในการกว้านซื้อห้องชุดทั้ง 18 ห้องรอไว้แล้ว โดยนายหวังระบุว่า งานที่บริษัททำต้องใช้ทักษะเฉพาะทางสูง ซึ่งพนักงานจบใหม่ไม่สามารถทำได้ทันที แต่ต้องอาศัยประสบการณ์หลายปี
“หากพนักงานเหล่านี้ตั้งใจทำงาน พวกเขาช่วยบริษัทประหยัดงบประมาณหรือสร้างมูลค่าได้มากกว่าปีละ 1 ล้านหยวน (ระมาณ 4.4 ล้านบาท) เสียอีก การแจกบ้านจึงเป็นการลดต้นทุนการดำเนินงานและเพิ่มคุณภาพการจัดการในระยะยาวที่คุ้มค่า” นายหวังกล่าวเสริม
สวัสดิการนี้ได้รับคำชมอย่างมากจากโลกโซเชียล โดยหลายคนมองว่ามีประสิทธิภาพยิ่งกว่าการขึ้นเงินเดือนเสียอีก
เหตุการณ์นี้ถูกเปรียบเทียบกับบริษัทค้าปลีกชื่อดังอย่าง “พังตงไหล” ที่เคยเป็นข่าวโด่งดังจากการให้ “วันลาพักใจ” เมื่อพนักงานไม่มีความสุข และการมอบเงินรางวัลปลอบขวัญหากพนักงานถูกลูกค้าปฏิบัติไม่ดี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มของบริษัทจีนยุคใหม่ที่หันมาใส่ใจคุณภาพชีวิตพนักงานมากขึ้นเพื่อความมั่นคงขององค์กร
อ้างอิง : www.scmp.com
