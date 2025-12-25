“มงกุฎเพชร” ได้ข่าวดีปลอบใจ หลังถูกโกงจนคว้าแค่เหรียญเงิน ซีเกมส์ 2025
มงกุฎเพชร เพชรพราวฟ้า นักชกสาวทีมชาติไทย ได้ข่าวดีปลอบใจ เมื่อประธาน RWS มอบเงินเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ หลังเจ้าตัวเชื่อมีการล็อกผล ทำให้คว้าแค่เหรียญเงิน ซีเกมส์ 2025
วันที่ 25 ธันวาคม 2568 ความคืบหน้ากรณีดราม่าการตัดสินมวยไทยในกีฬาซีเกมส์ 2025 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดย “มงกุฎเพชร เพชรพราวฟ้า” นักกีฬามวยทีมชาติไทย พร้อมด้วย “เสี่ยโบ๊ท” ณัฐเดช วชิรรัตนวงศ์ ได้เดินทางไปยังบ้านอัมพวัน เทเวศร์ เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ
ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคไทยฯ เป็นผู้รับเรื่องด้วยตนเอง เนื่องจากมงกุฎเพชรมองว่าตนเองถูกโกงคะแนนในรอบชิงชนะเลิศ รุ่น 45 กิโลกรัมหญิง จนทำให้พลาดเหรียญทองอย่างน่ากังขา โดยหลังจากนี้ ทางโอลิมปิคไทยฯ เตรียมเชิญ ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ นายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เข้ามาให้ข้อมูลอีกด้านในช่วงสัปดาห์แรกของปีใหม่นี้
ท่ามกลางความเสียใจจากผลการแข่งขัน มงกุฎเพชร ยังได้รับข่าวดี เมื่อนายเธียรชัย พิสิฐวุฒินันท์ หรือ เสี่ยแบงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลเบิล สปอร์ต เวนเจอร์ส จำกัด (GSV) และประธานรายการ RWS ได้มอบเงินอัดฉีดจำนวน 50,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักชกสาว
มงกุฎเพชรได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อขอบคุณ โดยระบุว่า “หนูต้องขอขอบคุณเสี่ยแบงค์เป็นอย่างยิ่งค่ะ ที่มอบเงินอัดฉีดให้หนู ปีหน้าหนูจะกลับไปยิ่งใหญ่อีกครั้งค่ะ แล้วพบกันเร็วๆ นี้” พร้อมติดแฮกแท็กรายการ RWS ซึ่งคาดว่าเธอจะกลับมาสร้างผลงานในรูปแบบมวยไทยอาชีพตามที่เคยตั้งใจไว้
Credit : Facebook มงกุฎเพชร เพชรพราวฟ้า
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ไม่ปล่อยผ่าน! ปธ.โอลิมปิคไทยเตรียมเรียกตัวนายกส.มวยไทย แจงปมล็อกผลซีเกมส์ 2025 ทำไทยชวดเหรียญทอง
- เจออีกหนึ่ง “นักมวยหญิงทีมชาติไทย” ชุดลุยซีเกมส์ โพสต์โอด ไม่ได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงเกือบ 3 เดือน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: