ข่าว
ด่วน! กองทัพภาคที่ 2 ประกาศชัยชนะ ยึด เนิน 225 สำเร็จ เดินหน้าภารกิจต่อเนื่อง
ทภ.2 รายงานด่วน เข้าควบคุมพื้นที่ยุทธศาสตร์ เนิน 225 เรียบร้อยแล้ว ย้ำภารกิจยังไม่จบ เดินหน้าปฏิบัติการทางทหารรักษาอธิปไตยต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2568 ทางกองทัพภาคที่ 2 ได้โพสต์ข้อความสั้น ๆ แต่ชัดเจนเพื่อแจ้งสถานการณ์ล่าสุดว่า “ยึด !!! เนิน 225 เรียบร้อย” ซึ่งหมายถึงกองกำลังฝ่ายไทยสามารถเข้าควบคุมพื้นที่เป้าหมายทางยุทธศาสตร์สำคัญบริเวณดังกล่าวได้สำเร็จตามแผนปฏิบัติการ
ทั้งนี้ รายงานยังระบุเพิ่มเติมว่า กองทัพภาคที่ 2 ยังคงอยู่ในระหว่างการปฏิบัติการทางทหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความมั่นคงและตรึงกำลังในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กัมพูชา ยังไม่ยอม ยิง BM-21 หวังยึดเนิน 350-ตาควายคืน ไทยตรึงกำลังเข้ม
- แม่ทัพกุ้ง ฟาดเขมร หลังใช้ AI กล่าวหาไทยจัดฉากในสตูฯ ยึดเนิน 350
- หัวอกแม่สูญเสียลูกทหารกล้า “เนิน350” เคาะเรียกทานข้าว เล่าเก็บมือถือจากแนวหน้าให้ตามสัญญา
ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจ กองทัพภาคที่ 2
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
ท่องเที่ยว
16 ที่เที่ยวคริสต์มาส 2025 กรุงเทพฯ แสงสีจัดเต็ม แชะภาพสวย รับความสุขข้ามปี
59 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด
มาตามนัด! เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 2 ม.ค. 69 ปล่อยชุดใหญ่ลุ้นรวยรับขวัญปีใหม่
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
แปลกแต่จริง มีเซ็กซ์ตอนเช้า ช่วยเพิ่มเงินเดือน-เลื่อนตำแหน่ง วิจัยยืนยัน
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวง
5 ราศี ระวังความลับรั่วกลางห้องประชุม เผลอหลุดปากเรื่องไม่ควรพูด งานเข้าไม่รู้ตัว
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ฮือฮา นักโบราณคดีพบโลงศพหินในโบสถ์ตุรกี คาดอาจเป็นต้นกำเนิด “ซานตาคลอส”
10 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
อดีตนางเอกดัง เสี่ยงคุกยาว! หลักฐานใหม่โผล่ ซิ่งรถเร็ว 185 กม./ชม. ชนท้ายรถพ่วงยับ
11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ชาวเน็ตจวกยับ พ่อยอดดาวโป๊ OnlyFans หลังควงลูกชายแท้ๆ ถ่ายแบบหวิว เผยลูกตัดสินใจถ่ายเอง
11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ดารา AV ไลฟ์สด อาสาใช้มือช่วยคนพิการ คนดูสดนับหมื่น แห่ชื่นชมนางฟ้าตัวจริง
12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
เกือบขิต! ผัวหนุ่มฟิตปั๋ง ฟิตเนสเสร็จ มีเซ็กส์กับแฟนสาวต่อ สุดท้ายหัวใจวายคาเตียง
13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ออสเตรเลียสั่งเนรเทศชายอังกฤษ หลังโพสต์สัญลักษณ์นาซี-ปลุกระดมความรุนแรง
13 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
เบียร์ เดอะวอยซ์ เสิร์ฟลุคคริสต์มาส แหวกลึกโชว์ผิวขาว เซ็กซี่ขยี้ใจ คนไลก์รัว ๆ
14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
บริษัทจีนใจป้ำ แจกห้องชุดสุดหรูให้พนักงานที่ทำงานครบ 5 ปี หวังดึงแรงงานฝีมือดี
14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ภาพหายาก หมออินเดียแพ้เสียงในหัว รัวหมัดใส่คนไข้ เหตุเพียงเพราะคนไข้ขอให้พูดจาดีๆ
15 ชั่วโมง ที่แล้ว