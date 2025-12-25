ข่าว

ด่วน! กองทัพภาคที่ 2 ประกาศชัยชนะ ยึด เนิน 225 สำเร็จ เดินหน้าภารกิจต่อเนื่อง

เผยแพร่: 25 ธ.ค. 2568 09:17 น.| อัปเดต: 25 ธ.ค. 2568 09:19 น.
ภาพการประกาศชัยชนะของกองทัพภาคที่ 2 ที่เนิน 225

ทภ.2 รายงานด่วน เข้าควบคุมพื้นที่ยุทธศาสตร์ เนิน 225 เรียบร้อยแล้ว ย้ำภารกิจยังไม่จบ เดินหน้าปฏิบัติการทางทหารรักษาอธิปไตยต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2568 ทางกองทัพภาคที่ 2 ได้โพสต์ข้อความสั้น ๆ แต่ชัดเจนเพื่อแจ้งสถานการณ์ล่าสุดว่า “ยึด !!! เนิน 225 เรียบร้อย” ซึ่งหมายถึงกองกำลังฝ่ายไทยสามารถเข้าควบคุมพื้นที่เป้าหมายทางยุทธศาสตร์สำคัญบริเวณดังกล่าวได้สำเร็จตามแผนปฏิบัติการ

ทั้งนี้ รายงานยังระบุเพิ่มเติมว่า กองทัพภาคที่ 2 ยังคงอยู่ในระหว่างการปฏิบัติการทางทหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความมั่นคงและตรึงกำลังในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ธ.ค. 2568 09:17 น.| อัปเดต: 25 ธ.ค. 2568 09:19 น.
