ภาพหายาก หมออินเดียแพ้เสียงในหัว รัวหมัดใส่คนไข้ เหตุเพียงเพราะคนไข้ขอให้พูดจาดีๆ
ตรงกับคำว่า “แพ้เสียงในหัว” จริงๆ คลิปไวรัล หมออินเดียรัวหมัดใส่คนไข้ ท่ามกลางความตกใจของคนรอบข้าง ต้นเหตุเพียงเพราะคนไข้ขอให้พูดจาดีๆ
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเหตุอื้อฉาวที่วิทยาลัยการแพทย์อินทิรา คานธี (IGMC) ในเมืองชิมลา ประเทศอินเดีย เมื่อ ดร. รากอฟ นารูลา แพทย์ประจำบ้านอาวุโส ถูกกล่าวหาว่าลงมือทำร้ายร่างกาย นายอรชุน ปันวาร์ คนไข้ที่มารักษาอาการป่วยทางระบบทางเดินหายใจ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (22 ธันวาคม)
นายปันวาร์เปิดเผยกับสื่อว่า เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นหลังจากที่เขาตรวจร่างกายเสร็จและกำลังนอนพักผ่อนบนเตียงตามคำแนะนำของแพทย์คนก่อนหน้า จากนั้น ดร. รากอฟ ได้เข้ามาสอบถามเรื่องผลการตรวจ แต่กลับใช้สรรพนามเรียกเขาว่า “tu” (ตู) ซึ่งในภาษาฮินดีถือเป็นคำไม่สุภาพสำหรับคนไม่รู้จักกัน (เทียบกับภาษาไทยเป็นคำว่า “แก” หรือ “มึง”)
เมื่อนายปันวาร์ขอให้หมอพูดจาให้เกียรติกันและถามกลับว่า “คุณใช้คำแบบนี้พูดกับคนในครอบครัวหรือเปล่า” หมอกลับฟิวส์ขาดและเริ่มลงมือทำร้ายร่างกายเขาทันที โดยมีคลิปวิดีโอจากผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพขณะหมอรัวหมัดใส่คนไข้ที่พยายามยกมือขึ้นป้องกันตัวไว้ได้อย่างชัดเจน
หลังเกิดเหตุ นายปันวาร์ได้เข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขณะที่กลุ่มเพื่อนและญาติได้รวมตัวกันประท้วงหน้าโรงพยาบาลเพื่อกดดันให้มีการจับกุมหมอรายนี้
शिमला, प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल IGMC में डॉक्टर द्वारा मरीज के साथ मारपीट, मरीज़ ने भी डाक्टर को मारी लातें।
बताया जा रहा है कि शिमला के कुपवी से संबंध रखने वाले अर्जुन पंवार जो कि हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध इंस्टिट्यूट एस्पायर शिमला में एक शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे… pic.twitter.com/49UnsmZogd
— ममता राजगढ़ (@rajgarh_mamta1) December 22, 2025
นายราหุล เรา ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์สั่งพักงาน ดร. รากอฟ ทันทีหลังผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีความผิดจริง พร้อมส่งรายงานให้รัฐมนตรีสาธารณสุขรับทราบ ขณะที่เจ้าหน้าที่สืบสวนระบุว่าได้รับคำร้องทุกข์แล้ว และกำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบสภาพแวดล้อมในที่เกิดเหตุ รวมถึงจะเรียกตัวแพทย์ผู้ถูกกล่าวหามาบันทึกถ้อยคำ
ด้าน ดร. รากอฟ ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยระบุว่าไม่ได้เจตนาทำร้ายใคร แต่เป็นฝั่งคนไข้ที่แสดงกิริยาหยาบคายใส่เขาก่อน และพร้อมจะไปให้การในมุมของตนเองกับตำรวจ
