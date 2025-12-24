ข่าวต่างประเทศ

ภาพหายาก หมออินเดียแพ้เสียงในหัว รัวหมัดใส่คนไข้ เหตุเพียงเพราะคนไข้ขอให้พูดจาดีๆ

เผยแพร่: 24 ธ.ค. 2568 18:00 น.| อัปเดต: 24 ธ.ค. 2568 16:20 น.
51

ตรงกับคำว่า “แพ้เสียงในหัว” จริงๆ คลิปไวรัล หมออินเดียรัวหมัดใส่คนไข้ ท่ามกลางความตกใจของคนรอบข้าง ต้นเหตุเพียงเพราะคนไข้ขอให้พูดจาดีๆ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเหตุอื้อฉาวที่วิทยาลัยการแพทย์อินทิรา คานธี (IGMC) ในเมืองชิมลา ประเทศอินเดีย เมื่อ ดร. รากอฟ นารูลา แพทย์ประจำบ้านอาวุโส ถูกกล่าวหาว่าลงมือทำร้ายร่างกาย นายอรชุน ปันวาร์ คนไข้ที่มารักษาอาการป่วยทางระบบทางเดินหายใจ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (22 ธันวาคม)

นายปันวาร์เปิดเผยกับสื่อว่า เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นหลังจากที่เขาตรวจร่างกายเสร็จและกำลังนอนพักผ่อนบนเตียงตามคำแนะนำของแพทย์คนก่อนหน้า จากนั้น ดร. รากอฟ ได้เข้ามาสอบถามเรื่องผลการตรวจ แต่กลับใช้สรรพนามเรียกเขาว่า “tu” (ตู) ซึ่งในภาษาฮินดีถือเป็นคำไม่สุภาพสำหรับคนไม่รู้จักกัน (เทียบกับภาษาไทยเป็นคำว่า “แก” หรือ “มึง”)

เมื่อนายปันวาร์ขอให้หมอพูดจาให้เกียรติกันและถามกลับว่า “คุณใช้คำแบบนี้พูดกับคนในครอบครัวหรือเปล่า” หมอกลับฟิวส์ขาดและเริ่มลงมือทำร้ายร่างกายเขาทันที โดยมีคลิปวิดีโอจากผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพขณะหมอรัวหมัดใส่คนไข้ที่พยายามยกมือขึ้นป้องกันตัวไว้ได้อย่างชัดเจน

หลังเกิดเหตุ นายปันวาร์ได้เข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขณะที่กลุ่มเพื่อนและญาติได้รวมตัวกันประท้วงหน้าโรงพยาบาลเพื่อกดดันให้มีการจับกุมหมอรายนี้

นายราหุล เรา ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์สั่งพักงาน ดร. รากอฟ ทันทีหลังผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีความผิดจริง พร้อมส่งรายงานให้รัฐมนตรีสาธารณสุขรับทราบ ขณะที่เจ้าหน้าที่สืบสวนระบุว่าได้รับคำร้องทุกข์แล้ว และกำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบสภาพแวดล้อมในที่เกิดเหตุ รวมถึงจะเรียกตัวแพทย์ผู้ถูกกล่าวหามาบันทึกถ้อยคำ

ด้าน ดร. รากอฟ ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยระบุว่าไม่ได้เจตนาทำร้ายใคร แต่เป็นฝั่งคนไข้ที่แสดงกิริยาหยาบคายใส่เขาก่อน และพร้อมจะไปให้การในมุมของตนเองกับตำรวจ

อ้างอิง : nypost.com

 

เผยแพร่: 24 ธ.ค. 2568 18:00 น.| อัปเดต: 24 ธ.ค. 2568 16:20 น.
51
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

