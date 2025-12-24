ข่าว

ด่วน! ครม. อนุมัติ 2.3 พันล้าน เยียวยาชาวบ้านชายแดนไทย-กัมพูชา เช็กเงื่อนไขรับเงินสูงสุด 5,000 บาท

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 ธ.ค. 2568 14:18 น.| อัปเดต: 24 ธ.ค. 2568 14:18 น.
62
ด่วน! ครม. เคาะงบ 2.3 พันล้าน เยียวยาชาวบ้านชายแดนไทย-กัมพูชา เช็กเงื่อนไขรับเงินสูงสุด 5,000 บาท

เช็กเงื่อนไขรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัย สูงสุดครอบครัวละ 5,000 บาท ครม.ไฟเขียวอนุมัติงบ 2,300 ล้านบาท ช่วยเหลือประชาชนที่อพยพจากเหตุปะทะไทย-กัมพูชา

วันที่ 23 ธันวาคม 2568 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังจากนอกประเทศ ปี 2568 เพื่อเป็นค่าเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ 2,335,640,000 บาท โดยให้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นหน่วยรับงบประมาณและจ่ายเงินแก่ผู้ประสบภัยผ่านธนาคารออมสิน

เดิมมติ ครม. เมื่อ 26 ส.ค.68 เห็นชอบวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือไว้ ดังนี้

  1. อพยพ 8 วันขึ้นไป ครัวเรือนละ 5,000 บาท
  2. อพยพไม่เกิน 7 วัน ครัวเรือนละ 2,000 บาท

เพื่อให้การช่วยเหลือทั่วถึงเป็นธรรม ก.มหาดไทย จึงขอทบทวนหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงิน โดยต้องเป็นประชาชนที่อาศัยประจำในพื้นที่ที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว หรือ พื้นที่ปลอดภัย โดยกำหนดให้มีเงื่อนไขในการได้รับเงินเยียวยาเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ดังนี้

1. มีหนังสือรับรองผู้ประสบภัยที่ อปท. ออกให้ (ตาม พ.ร.บ.ปภ.2550 ม.30) และ
2. ได้รับการรับรองว่าเป็นผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จากผู้นำชุมชน หรือ ผู้ใหญ่บ้าน หรือ กำนัน คนใดคนหนึ่ง และ
3. ผ่านการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจาก คกก.ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทั้งระดับอำเภอและจังหวัด

โดยมีคำสั่งให้ทางจังหวัดที่ประสบภัยเร่งตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณ์และช่วยเหลือให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ตั้งแต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB ไทยคู่ฟ้า

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เอกสารใหม่เผยชื่อ ทรัมป์ ร่วมข่มขืนกับเจฟฟรีย์ เอปสตีน ข่าวต่างประเทศ

แฉเอกสารลับคดี “เจฟฟรีย์ เอปสตีน” FBI พบพยานกล่าวหา “ทรัมป์” ร่วมข่มขืน?

5 นาที ที่แล้ว
มุสลิม-คนพุทธ ฉลองคริสต์มาส 2025 ได้ไหม แนวทางปฏิบัติ ไม่ขัดหลักศาสนา ข่าว

มุสลิม-คนพุทธ ฉลองคริสต์มาส ได้ไหม แนวทางปฏิบัติ ไม่ขัดหลักศาสนา

5 นาที ที่แล้ว
ปุ๊กลุ๊ก ฝนทิพย์ ขึ้นศาลพร้อมทนายแก้ว บันเทิง

รู้สาเหตุ ปุ๊กลุ๊ก ฝนทิพย์ ขึ้นศาลพร้อม ‘ทนายแก้ว’ ชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจ

26 นาที ที่แล้ว
ซีเค ชวน 3 หัวหน้าพรรคการเมืองดังพูดคุยกลยุทธ์เศรษฐกิจ ข่าวการเมือง

ซีเค ผุดไอเดีย จับเข่าคุย 3 หัวหน้าพรรคดัง เผย “คุณเชน-คุณเท้ง” รับแล้ว ลุ้นอนุทินส่งท้ายปี

43 นาที ที่แล้ว
เอวา ปวรวรรณ ประกาศข่าวดี เตรียมมีบ้าน 13 ชั้นหลังที่ 2 สมฐานะคุณหนูหมื่นล้าน บันเทิง

เอวา ปวรวรรณ ประกาศข่าวดี เตรียมมีบ้าน 13 ชั้นหลังที่ 2 สมฐานะคุณหนูหมื่นล้าน

46 นาที ที่แล้ว
ดราม่า TIIHA แยกทาง &quot;สมาคมฮอกกี้ฯ&quot; สั่งแบนยาว-ถอนตัว 2 นักกีฬาทีมชาติ เกิดอะไรขึ้น ข่าว

เกิดอะไรขึ้น! TIIHA แยกทาง “สมาคมฮอกกี้ฯ” สั่งแบนยาว-ถอนตัว 2 นักกีฬาทีมชาติ

50 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังแฉ “กาน เวลไฟร์” มือยิงบนทางด่วน ตั้งคำถาม ทำไมเลือกเที่ยวกลางคืนที่ชายแดน

56 นาที ที่แล้ว
ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 สำหรับผู้มีสิทธิสอบภาค ค ที่กำลังรอคอย เศรษฐกิจ

ประกาศ ผลสอบท้องถิ่น 68 เช็กรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค ที่นี่ ผ่าน ภาค ก-ข รวม 4.7 หมื่นคน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ล่าหัว กานต์ เวลไฟร์ 3 ข้อหาหนัก เพจดังแฉพิรุธ ชอบข้ามแดนพม่า ข่าวอาชญากรรม

ล่าหัว กานต์ เวลไฟร์ 3 ข้อหาหนัก เพจดังแฉพิรุธ ชอบข้ามแดนพม่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
24 วันคริสต์มาสอีฟ ต่างจากวันคริสต์มาสยังไง กิจกรรม ความสำคัญ ไลฟ์สไตล์

24 วันคริสต์มาสอีฟ ต่างจากวันคริสต์มาสยังไง กิจกรรม ความสำคัญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มัดรวมเกร็ดตัวเลขจากตำนาน 25 ธ.ค. กับ 12 วันแห่งการเฉลิมฉลอง และ 8 เรนเดียร์คู่ใจ เปิดที่มา เลขมงคล-เลขเด็ด จากรากฐานประวัติศาสตร์ ต้อนรับงวดแรกของปี 2 ม.ค. 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด “วันคริสต์มาส” 2568 แกะรอยตำนาน “ซานตาคลอส” ลุ้นโชคปีใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเดวิด เผย ทรัมป์อาการหนัก ทำตัวกร่าง เพราะเศรษฐกิจพังยับ เสี่ยงซ้ำรอยกรุงโรม ข่าว

ครูเดวิด เผย ทรัมป์อาการหนัก ทำตัวกร่าง เพราะเศรษฐกิจพังยับ เสี่ยงซ้ำรอยกรุงโรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ครม. เคาะงบ 2.3 พันล้าน เยียวยาชาวบ้านชายแดนไทย-กัมพูชา เช็กเงื่อนไขรับเงินสูงสุด 5,000 บาท ข่าว

ด่วน! ครม. อนุมัติ 2.3 พันล้าน เยียวยาชาวบ้านชายแดนไทย-กัมพูชา เช็กเงื่อนไขรับเงินสูงสุด 5,000 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สว. โหวตพรึบ “สุชาติ” นั่ง ป.ป.ช. ฉลุย “นันทนา” ซัดแรง หยุดตั้งองค์กรอิสระ หวั่นประโยชน์ทับซ้อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จุดพักรถมอเตอร์เวย์ M9 มีสถานที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ข่าว

เช็ก 12 จุดพักรถมอเตอร์เวย์ เที่ยวปีใหม่ 2569 วิ่งฟรี M7-M9 ลดเสี่ยงหลับใน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
‘อนุทิน’ หลั่งน้ำตา นำ ‘ภูมิใจไทย’ สู้ศึกเลือกตั้ง ชูนโยบาย ‘ทหารอาสา-คนละครึ่งพลัส’ มั่นใจนั่งนายกฯ ข่าวการเมือง

‘อนุทิน’ หลั่งน้ำตา นำ ‘ภูมิใจไทย’ สู้ศึกเลือกตั้ง ชูนโยบาย ‘ทหารอาสา-คนละครึ่งพลัส’ มั่นใจนั่งนายกฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พล.อ.อ.ประภาส เผย ฮุนเซนดูโหนกระแส เตือนระวังข้อมูลหลุด ข่าว

ฮุนเซน ซุ่มดู โหนกระแส ติดโซเชียลไทยหนัก ระวังข้อมูลหลุด ถูกเอาไปใช้ประโยชน์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศิษย์อาลัย “หลวงปู่สี สิริญาโณ” วัดป่าศรีมงคล ละสังขารสงบ สิริอายุ 102 ปี พรรษา 82

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ช็อก! ผู้บัญชาการทหารสูงสุดลิเบียเสียชีวิต จากเหตุเครื่องบินตกที่ตุรกี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาการล่าสุด ต้น จักรกฤษณ์ หลังผ่าเปิดหน้าท้อง ตัดถุงน้ำดีทิ้ง ซูบผอมจำแทบไม่ได้ บันเทิง

อาการล่าสุด ต้น จักรกฤษณ์ หลังผ่าเปิดหน้าท้อง ตัดถุงน้ำดีทิ้ง ซูบผอมจำแทบไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทหารเขมร พกเมียไปรบด้วย นั่งมุดบังเกอร์ หวานฉ่ำกลางสมรภูมิ ไม่กลัวตาย ข่าว

ทหารเขมร พกเมียไปรบด้วย นั่งมุดบังเกอร์ หวานฉ่ำกลางสมรภูมิ ไม่กลัวตาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทองคำแท่งบนโต๊ะ เศรษฐกิจ

เจอแล้วตัวการ “เงินบาทแข็งค่า” เตรียมงัดมาตรการภาษี-ส่งข้อมูลสรรพากรคุมเข้ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สดุดี ส.อ.กัมปนาท วินาทีพลีชีพ รับระเบิดแทนเพื่อน สละร่างปกป้องแผ่นดินไทย ข่าว

สดุดี ส.อ.กัมปนาท วินาทีพลีชีพ รับระเบิดแทนเพื่อน สละร่างปกป้องแผ่นดินไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“หลวงตาสุจ” แจงคลิปเขมรขอสงบศึก ฝีมือคนไทยตัดต่อ หวังให้ถูกไล่พ้นแผ่นดินกัมพูชา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับตาประชุม GBC วันนี้ ที่จันทบุรี ไทยยื่น 3 เงื่อนไขเด็ดขาด บีบกัมพูชาหยุดยิง ข่าว

จับตาประชุม GBC วันนี้ ที่จันทบุรี พร้อมยื่น 3 เงื่อนไขเด็ดขาด บีบกัมพูชาหยุดยิง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 ธ.ค. 2568 14:18 น.| อัปเดต: 24 ธ.ค. 2568 14:18 น.
62
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เอกสารใหม่เผยชื่อ ทรัมป์ ร่วมข่มขืนกับเจฟฟรีย์ เอปสตีน

แฉเอกสารลับคดี “เจฟฟรีย์ เอปสตีน” FBI พบพยานกล่าวหา “ทรัมป์” ร่วมข่มขืน?

เผยแพร่: 24 ธันวาคม 2568
ปุ๊กลุ๊ก ฝนทิพย์ ขึ้นศาลพร้อมทนายแก้ว

รู้สาเหตุ ปุ๊กลุ๊ก ฝนทิพย์ ขึ้นศาลพร้อม ‘ทนายแก้ว’ ชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจ

เผยแพร่: 24 ธันวาคม 2568
ซีเค ชวน 3 หัวหน้าพรรคการเมืองดังพูดคุยกลยุทธ์เศรษฐกิจ

ซีเค ผุดไอเดีย จับเข่าคุย 3 หัวหน้าพรรคดัง เผย “คุณเชน-คุณเท้ง” รับแล้ว ลุ้นอนุทินส่งท้ายปี

เผยแพร่: 24 ธันวาคม 2568
เอวา ปวรวรรณ ประกาศข่าวดี เตรียมมีบ้าน 13 ชั้นหลังที่ 2 สมฐานะคุณหนูหมื่นล้าน

เอวา ปวรวรรณ ประกาศข่าวดี เตรียมมีบ้าน 13 ชั้นหลังที่ 2 สมฐานะคุณหนูหมื่นล้าน

เผยแพร่: 24 ธันวาคม 2568
Back to top button