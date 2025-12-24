ด่วน! ครม. อนุมัติ 2.3 พันล้าน เยียวยาชาวบ้านชายแดนไทย-กัมพูชา เช็กเงื่อนไขรับเงินสูงสุด 5,000 บาท
เช็กเงื่อนไขรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัย สูงสุดครอบครัวละ 5,000 บาท ครม.ไฟเขียวอนุมัติงบ 2,300 ล้านบาท ช่วยเหลือประชาชนที่อพยพจากเหตุปะทะไทย-กัมพูชา
วันที่ 23 ธันวาคม 2568 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังจากนอกประเทศ ปี 2568 เพื่อเป็นค่าเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ 2,335,640,000 บาท โดยให้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นหน่วยรับงบประมาณและจ่ายเงินแก่ผู้ประสบภัยผ่านธนาคารออมสิน
เดิมมติ ครม. เมื่อ 26 ส.ค.68 เห็นชอบวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือไว้ ดังนี้
- อพยพ 8 วันขึ้นไป ครัวเรือนละ 5,000 บาท
- อพยพไม่เกิน 7 วัน ครัวเรือนละ 2,000 บาท
เพื่อให้การช่วยเหลือทั่วถึงเป็นธรรม ก.มหาดไทย จึงขอทบทวนหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงิน โดยต้องเป็นประชาชนที่อาศัยประจำในพื้นที่ที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว หรือ พื้นที่ปลอดภัย โดยกำหนดให้มีเงื่อนไขในการได้รับเงินเยียวยาเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ดังนี้
1. มีหนังสือรับรองผู้ประสบภัยที่ อปท. ออกให้ (ตาม พ.ร.บ.ปภ.2550 ม.30) และ
2. ได้รับการรับรองว่าเป็นผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จากผู้นำชุมชน หรือ ผู้ใหญ่บ้าน หรือ กำนัน คนใดคนหนึ่ง และ
3. ผ่านการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจาก คกก.ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทั้งระดับอำเภอและจังหวัด
โดยมีคำสั่งให้ทางจังหวัดที่ประสบภัยเร่งตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณ์และช่วยเหลือให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ตั้งแต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
