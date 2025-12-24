แก้มบุ๋ม ปรียาดา ยกย่อง กองทัพทหารไทย ลั่น เกิดมา 37 ปีเพิ่งเข้าใจคำว่ารักชาติ
แก้มบุ๋ม ปรียาดา โพสต์เฟซบุ๊กสดุดีความเสียสละของทหารไทย ใช้ร่างกายต้านกระสุนเพื่อปกป้องประเทศ ลั่นประโยคกินใจ “อยู่มา 37 ปีเพิ่งรู้ซึ้งถึงคำว่ารักชาติ”
ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดนักแสดงสาวชื่อดัง แก้มบุ๋ม ปรียาดา สิทธาไชย ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยข้อความสุดซึ้งที่กลั่นออกมาจากใจ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติเหล็กกล้าของชาติที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในแนวหน้า
“คุณเอาร่างกายของตัวเองต้านกระสุน เพื่อปกป้องประเทศชาติจากลูกผู้ชายของใครบางคน ความกล้าหาญแบบนี้…ไม่ใช่ใครก็มี แต่คุณมี และสิ่งที่คุณทำไม่สูญเปล่าเลย เพราะมีคนอีกหลายคน ที่รักชาติมากขึ้น จากการเสียสละของคุณ
37 ปีที่อยู่บนผืนดินนี้ เพิ่งเข้าใจคำว่ารักชาติที่สุดก็ปีนี้เอง พอเห็นทหารยอมแลกชีวิตเสียสละเพื่อปกป้องแผ่นดิน สดุดีทหารไทย”
อ้างอิงจาก : FB Preeyada Sitthachai
