เช็ก 12 จุดพักรถมอเตอร์เวย์ เที่ยวปีใหม่ 2569 วิ่งฟรี M7-M9 ลดเสี่ยงหลับใน
เปิดพิกัดจุดพักรถสายหลัก ทางหลวงพิเศษ M7, M9 และ M6 อีสาน เช็กช่วงเวลาวิ่งฟรี 30 ธ.ค.-5 ม.ค. พร้อมเบอร์ฉุกเฉิน วางแผนเดินทางกลับบ้านปลอดภัย ไม่ต้องลุ้นหลับในกลางทาง
ปลายปีแบบนี้ ถนนไม่ได้เป็นแค่เส้นทางไปเที่ยว แต่มันคือเส้นทางที่พาเรากลับไปหาคนที่รัก แต่ศัตรูตัวจริงของการขับรถทางไกลไม่ใช่รถติด มันคือ ความง่วง ที่มักจะเข้ามาทักทายตอนที่เราคิดว่า ยังไหว ทั้งที่ร่างกายเริ่มประท้วงแล้ว เพื่อต้อนรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ที่รัฐบาลประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ เราจึงรวบรวมพิกัด จุดพักรถบนมอเตอร์เวย์ สายหลักมาให้คุณปักหมุด เพราะจุดพักรถไม่ได้มีไว้แค่แวะเข้าห้องน้ำ แต่มันคือจุด “รีเซ็ตร่างกาย” ให้คุณไปถึงจุดหมายแบบจบทริปสวยๆ ไม่ต้องเสี่ยงหลับใน
พิกัด 12 จุดพักรถ M7-M9 สายตะวันออกและรอบเมือง
ใครใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 และ 9 นี่คือจุดที่คุณเลี้ยวรถเข้าไปพักได้
มอเตอร์เวย์ M9 (วงแหวนฯ บางปะอิน-บางพลี)
- จุดพักรถทับช้าง 1 ขาเข้า (Rest Stop) กม.49+250
- จุดพักรถทับช้าง 2 ขาออก (Rest Stop) กม.48+300
มอเตอร์เวย์ M7 (กรุงเทพฯ – บ้านฉาง)
เส้นนี้มีจุดพักรถขนาดใหญ่และจุดบริการกระจายตัวตลอดสาย
- จุดพักรถลาดกระบัง 1 ขาออก (Rest Stop) กม.21+600
- จุดพักรถลาดกระบัง 2 ขาเข้า (Rest Stop) กม.21+800
- สถานที่บริการทางหลวงบางปะกง 1 ขาออก (Service Area) กม.49+300
- สถานที่บริการทางหลวงบางปะกง 2 ขาเข้า (Service Area) กม.49+300
- จุดพักรถหนองรี 1 ขาออก (Rest Area) กม. 71+700
- จุดพักรถหนองรี 2 ขาเข้า (Rest Area) กม. 73+300
- จุดบริการห้องน้ำ กม.99+200 (หน่วยกู้ภัยแหลมฉบัง มุ่งหน้ามาบตาพุด)
- จุดบริการห้องน้ำ กม.6+100 (หน่วยสอบสวนบางละมุง มุ่งหน้าพัทยา)
- จุดพักรถมาบประชัน 2 ขาเข้า (Rest Area) กม.118+450
- จุดพักรถมาบประชัน 1 ขาออก (Rest Area) กม.119+950
ไฮไลต์ M6 มุ่งหน้าอีสาน วิ่งฟรีพร้อมห้องน้ำ 17 จุด วิ่งฟรีรับปีใหม่ 26 ธ.ค.68 – 5 ม.ค. 69
สำหรับพี่น้องชาวอีสาน ปีใหม่นี้ไฮไลต์อยู่ที่มอเตอร์เวย์ M6 (บางปะอิน-นครราชสีมา) ที่เปิดให้ทดลองใช้ฟรีเพื่อระบายรถ โดยกรมทางหลวงเตรียมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกไว้รองรับ ดังนี้
- จุดพักรถทับกวาง (ขาออก กม.64+900) และจุดพักรถสีคิ้ว (ทั้งขาเข้า-ออก กม.147+000)
- มีให้บริการตลอดแนวกว่า 17 จุด ช่วยแก้ปัญหาคลาสสิกเวลาคนในรถถามว่า “อีกไกลไหม ปวดห้องน้ำ”
ปีใหม่ 2569 ฟรีค่าผ่านทาง แต่ไม่ฟรีความง่วง
ช่วงปีใหม่ 2569 รัฐบาล อนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ 9 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ถึง 5 มกราคม 2569 ซึ่งแปลตรง ๆ ว่ารถจะไหลคล่องขึ้น และคนจะไหลตามกันมาแน่นขึ้น โดยเฉพาะช่วงเช้าออกต่างจังหวัดกับช่วงค่ำกลับเข้ากรุงเทพฯ
เบอร์ควรเซฟไว้ก่อนสัญญาณหาย: 1586 และ 1193
เซฟไว้เดี๋ยวนี้ ดีกว่าไปหาตอนสัญญาณเน็ตหาย หากเกิดเหตุไม่คาดฝันหรือรถเสีย
- 1586 : สายด่วนกรมทางหลวง (สอบถามเส้นทางและข้อมูลมอเตอร์เวย์)
- 1193 : ตำรวจทางหลวง (ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน)
ปีใหม่ 2569 นี้ ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัย ง่วงต้องจอด เพื่อให้การเดินทางกลับบ้านเป็นความทรงจำที่ดี ไม่ใช่เรื่องเล่าระทึกขวัญที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดครับ
ข้อมูลจาก : Motorway Thailand
