เช็ก 12 จุดพักรถมอเตอร์เวย์ เที่ยวปีใหม่ 2569 วิ่งฟรี M7-M9 ลดเสี่ยงหลับใน

เผยแพร่: 24 ธ.ค. 2568 13:55 น.| อัปเดต: 24 ธ.ค. 2568 14:10 น.
63
จุดพักรถมอเตอร์เวย์ M9 มีสถานที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
Motorway Thailand

เปิดพิกัดจุดพักรถสายหลัก ทางหลวงพิเศษ M7, M9 และ M6 อีสาน เช็กช่วงเวลาวิ่งฟรี 30 ธ.ค.-5 ม.ค. พร้อมเบอร์ฉุกเฉิน วางแผนเดินทางกลับบ้านปลอดภัย ไม่ต้องลุ้นหลับในกลางทาง

ปลายปีแบบนี้ ถนนไม่ได้เป็นแค่เส้นทางไปเที่ยว แต่มันคือเส้นทางที่พาเรากลับไปหาคนที่รัก แต่ศัตรูตัวจริงของการขับรถทางไกลไม่ใช่รถติด มันคือ ความง่วง ที่มักจะเข้ามาทักทายตอนที่เราคิดว่า ยังไหว ทั้งที่ร่างกายเริ่มประท้วงแล้ว เพื่อต้อนรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ที่รัฐบาลประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ เราจึงรวบรวมพิกัด จุดพักรถบนมอเตอร์เวย์ สายหลักมาให้คุณปักหมุด เพราะจุดพักรถไม่ได้มีไว้แค่แวะเข้าห้องน้ำ แต่มันคือจุด “รีเซ็ตร่างกาย” ให้คุณไปถึงจุดหมายแบบจบทริปสวยๆ ไม่ต้องเสี่ยงหลับใน

พิกัด 12 จุดพักรถ M7-M9 สายตะวันออกและรอบเมือง

ใครใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 และ 9 นี่คือจุดที่คุณเลี้ยวรถเข้าไปพักได้

มอเตอร์เวย์ M9 (วงแหวนฯ บางปะอิน-บางพลี)

  • จุดพักรถทับช้าง 1 ขาเข้า (Rest Stop) กม.49+250
  • จุดพักรถทับช้าง 2 ขาออก (Rest Stop) กม.48+300

มอเตอร์เวย์ M7 (กรุงเทพฯ – บ้านฉาง)

เส้นนี้มีจุดพักรถขนาดใหญ่และจุดบริการกระจายตัวตลอดสาย

  • จุดพักรถลาดกระบัง 1 ขาออก (Rest Stop) กม.21+600
  • จุดพักรถลาดกระบัง 2 ขาเข้า (Rest Stop) กม.21+800
  • สถานที่บริการทางหลวงบางปะกง 1 ขาออก (Service Area) กม.49+300
  • สถานที่บริการทางหลวงบางปะกง 2 ขาเข้า (Service Area) กม.49+300
  • จุดพักรถหนองรี 1 ขาออก (Rest Area) กม. 71+700
  • จุดพักรถหนองรี 2 ขาเข้า (Rest Area) กม. 73+300
  • จุดบริการห้องน้ำ กม.99+200 (หน่วยกู้ภัยแหลมฉบัง มุ่งหน้ามาบตาพุด)
  • จุดบริการห้องน้ำ กม.6+100 (หน่วยสอบสวนบางละมุง มุ่งหน้าพัทยา)
  • จุดพักรถมาบประชัน 2 ขาเข้า (Rest Area) กม.118+450
  • จุดพักรถมาบประชัน 1 ขาออก (Rest Area) กม.119+950
Motorway Thailand

ไฮไลต์ M6 มุ่งหน้าอีสาน วิ่งฟรีพร้อมห้องน้ำ 17 จุด วิ่งฟรีรับปีใหม่ 26 ธ.ค.68 – 5 ม.ค. 69

สำหรับพี่น้องชาวอีสาน ปีใหม่นี้ไฮไลต์อยู่ที่มอเตอร์เวย์ M6 (บางปะอิน-นครราชสีมา) ที่เปิดให้ทดลองใช้ฟรีเพื่อระบายรถ โดยกรมทางหลวงเตรียมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกไว้รองรับ ดังนี้

  • จุดพักรถทับกวาง (ขาออก กม.64+900) และจุดพักรถสีคิ้ว (ทั้งขาเข้า-ออก กม.147+000)
  • มีให้บริการตลอดแนวกว่า 17 จุด ช่วยแก้ปัญหาคลาสสิกเวลาคนในรถถามว่า “อีกไกลไหม ปวดห้องน้ำ”

ปีใหม่ 2569 ฟรีค่าผ่านทาง แต่ไม่ฟรีความง่วง

ช่วงปีใหม่ 2569 รัฐบาล อนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ 9 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ถึง 5 มกราคม 2569 ซึ่งแปลตรง ๆ ว่ารถจะไหลคล่องขึ้น และคนจะไหลตามกันมาแน่นขึ้น โดยเฉพาะช่วงเช้าออกต่างจังหวัดกับช่วงค่ำกลับเข้ากรุงเทพฯ

เบอร์ควรเซฟไว้ก่อนสัญญาณหาย: 1586 และ 1193

เซฟไว้เดี๋ยวนี้ ดีกว่าไปหาตอนสัญญาณเน็ตหาย หากเกิดเหตุไม่คาดฝันหรือรถเสีย

  • 1586 : สายด่วนกรมทางหลวง (สอบถามเส้นทางและข้อมูลมอเตอร์เวย์)
  • 1193 : ตำรวจทางหลวง (ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน)

ปีใหม่ 2569 นี้ ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัย ง่วงต้องจอด เพื่อให้การเดินทางกลับบ้านเป็นความทรงจำที่ดี ไม่ใช่เรื่องเล่าระทึกขวัญที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดครับ

ข้อมูลจาก : Motorway Thailand

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

