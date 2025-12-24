ข่าวการเมือง

ลือสะพัด “ตรีนุช เทียนทอง” จ่อถอนชื่อชิงนายกฯ มุ่งคว้าเก้าอี้ สส.สระแก้ว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 ธ.ค. 2568 10:21 น.| อัปเดต: 24 ธ.ค. 2568 10:21 น.
62
ลือสะพัด "ตรีนุช เทียนทอง" จ่อถอนชื่อชิงนายกฯ มุ่งคว้าเก้าอี้ สส.สระแก้ว

สะพัด! “ตรีนุช เทียนทอง” จ่อถอนตัวแคนดิเดตนายกฯ พรรคพลังประชารัฐ ให้เหตุผลขอทุ่มเทเวลาลงพื้นที่ชิงเก้าอี้ สส.สระแก้ว

ความเคลื่อนไหวภายในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่ยังคงจับตามองอย่างต่อเนื่อง หลังจากก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวลือว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค อาจตัดสินใจวางมือทางการเมือง แม้แกนนำพรรคจะรีบออกมาปฏิเสธข่าว แต่ล่าสุดกลับมีรายงานข่าวสะพัดระลอกใหม่เกี่ยวกับแกนนำคนสำคัญของพรรคอีกครั้ง

รายงานระบุว่า น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ และเป็นหนึ่งในรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค เตรียมที่จะประกาศถอนตัวจากการเป็นแคนดิเดตนายกฯ โดยให้เหตุผลสำคัญว่า ต้องการทุ่มเทเวลาและสรรพกำลังทั้งหมดไปกับการลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้ง เพื่อรักษาเก้าอี้ ส.ส.สระแก้ว ฐานที่มั่นสำคัญของตระกูลเทียนทองให้มั่นคงที่สุด

ความชัดเจนในประเด็นนี้คาดว่าจะปรากฏขึ้นภายหลังการประชุมกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ ที่จะมีขึ้นในวันนี้ (24 ธ.ค.) ซึ่งสื่อมวลชนและคอการเมืองต่างเฝ้าติดตามผลการประชุมอย่างใกล้ชิด ว่าทิศทางของพรรคในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไร และการถอนตัวของ น.ส.ตรีนุช จะส่งผลต่อยุทธศาสตร์พรรคมากน้อยเพียงใด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ครูวัยเกษียณในอีสานจบชีวิตเพราะหนี้สินและเงินบำนาญเหลือเพียง 10 บาท ข่าว

ครูวัยเกษียณ จบชีวิตประชดความจน ถูกระบบราชการเมินคำขอช่วย สุดท้ายเหลือเงิน 10 บาทซื้อข้าวกิน

11 วินาที ที่แล้ว
ไรเดอร์กุมขมับ มนุษย์ป้าแกะพัสดุ จนกล่องยับก่อนปฏิเสธของ หัวเราะร่าบอกใส่ถุงคืนไป ข่าว

ไรเดอร์เซ็ง มนุษย์ป้าแกะพัสดุ จนกล่องยับก่อนปฏิเสธของ หัวเราะร่า บอกให้ใส่ถุงคืน

3 นาที ที่แล้ว
ณวัฒน์ เตือน แฟนคลับ ชาล็อต ปกป้องแบบผิดๆ ข่าวดารา

ณวัฒน์ เตือน แฟนคลับ ‘ชาล็อต’ ปกป้องแบบผิด ๆ ลั่น ยิ่งด่าผลเสียตกที่ศิลปิน

7 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ปู มัณฑนา มรสุมชีวิตถาโถม แจ้งข่าวเศร้าสูญเสีย คุณพ่อ จากไปอย่างสงบ

10 นาที ที่แล้ว
แจกฟรี ภาพสวัสดีปีใหม่ 2569/2026 อวยพรปีใหม่ สคส. ให้คนที่รัก ไลฟ์สไตล์

แจกฟรี ภาพสวัสดีปีใหม่ 2569/2026 อวยพรปีใหม่ สคส. ให้คนที่รัก

14 นาที ที่แล้ว
อาลัย &quot;พี่สีแดง&quot; จากไปอย่างสงบ สิ้นตลกดังยุคคาเฟ่รุ่งเรือง อดีตสมาชิกคณะเด๋อดู๋ดี๋ดอนแดง บันเทิง

อาลัย “พี่สีแดง” จากไปอย่างสงบ สิ้นตลกดังยุคคาเฟ่รุ่งเรือง อดีตสมาชิกคณะเด๋อดู๋ดี๋ดอนแดง

30 นาที ที่แล้ว
กาน แทททู หรือ นายสงกรานต์ พานภู่ เป็นคนขับรถที่เกี่ยวข้องกับเหตุยิงบนทางด่วนศรีรัช ข่าวอาชญากรรม

ประวัติ กาน แทททู คนขับ เวลไฟร์ พ่อค้ารถเมืองชล ผู้ต้องสงสัยยิงสนั่น ทางด่วนศรีรัช

32 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เจ้าของน้ำตาร่วง ลูกหมาสุดรักโดนสะเก็ด BM-21 จากกัมพูชา ชาวเน็ตร่วมไว้อาลัย

37 นาที ที่แล้ว
ลือสะพัด &quot;ตรีนุช เทียนทอง&quot; จ่อถอนชื่อชิงนายกฯ มุ่งคว้าเก้าอี้ สส.สระแก้ว ข่าวการเมือง

ลือสะพัด “ตรีนุช เทียนทอง” จ่อถอนชื่อชิงนายกฯ มุ่งคว้าเก้าอี้ สส.สระแก้ว

53 นาที ที่แล้ว
ททท. จ่อปล่อยโฆษณา &quot;ลิซ่า&quot; ต้นมกราคม 69 ปลุกกระแสเที่ยวไทยฟีเวอร์รอบใหม่ บันเทิง

ททท. จ่อปล่อยโฆษณา “ลิซ่า” ต้นมกราคม 69 ปลุกกระแสเที่ยวไทยฟีเวอร์รอบใหม่

54 นาที ที่แล้ว
โพสต์ล่าสุด อั้ม พัชราภา ชาวเน็ตโยงข่าวลือคืนดีแฟนเก่า ข่าวดารา

โพสต์ล่าสุด อั้ม พัชราภา กุมภานี้ไม่หนาว ทำชาวเน็ตแอบลุ้นตรงข่าวลือคืนดีแฟนเก่า

54 นาที ที่แล้ว
รายการลดหย่อนภาษีปี 68 ยื่นปี 69 เศรษฐกิจ

รายการลดหย่อนภาษี 2568 อัปเดตใหม่ ยื่นปี 69 วางแผนดีมีเงินคืน

58 นาที ที่แล้ว
แห่แชร์ เพจดังร่ายยาว &#039;เหตุผลที่ควรค้าน&#039; รถไฟฟ้า 20 บาท อ่านจบพีคทุกข้อ ข่าว

แห่แชร์ เพจดังร่ายยาว ‘เหตุผลที่ควรค้าน’ รถไฟฟ้า 20 บาท อ่านจบพีคทุกข้อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงญี่ปุ่นเลี้ยงแมว 150 ตัวจนล้นบ้าน ปล่อยอดอยากตาย 13 ตัว ศาลสั่งปรับแค่ 2 หมื่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เงินบาทเปิดเช้านี้ 31.10 แข็งค่าเล็กน้อย ตลาดลุ้น “เฟดลดดอกเบี้ย” ปีหน้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เงินบาทแข็งค่า ใครได้-ใครเสียประโยชน์? หวั่นร่วง 30 บาทต่อดอลลาร์ การเงิน

เงินบาทแข็งค่า ใครได้-ใครเสียประโยชน์? หวั่นร่วง 30 บาทต่อดอลลาร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

‘ปวิน’ ยกย่อง ‘เท้ง’ กล้ายืนหยัดนิรโทษฯ 112 -ฟาดเพื่อไทย ไม่เห็นหัวผู้ก่อตั้งพรรค

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ ‘วีร์ ศรีวราธนบูลย์’ แรปเปอร์สาวไฟแรง ความสามารถเพียบ สู่ผู้สมัครชิงเก้าอี้ สส.ครั้งแรก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม. ไฟเขียวงบกลาง 846 ล้าน จัดซื้อ &quot;รถเอกซเรย์&quot; ล้ำสมัย 3 คัน หนุนทัพตำรวจ ข่าว

ครม. ไฟเขียวงบกลาง 846 ล้าน จัดซื้อ “รถเอกซเรย์” ล้ำสมัย 3 คัน หนุนทัพตำรวจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อั๋น ภูวนาท วิเคราะห์เลือกตั้งครั้งหน้า 2569 บันเทิง

อั๋น ภูวนาท เชื่อ ‘อนุทิน’ นั่งนายกฯ ต่อ เตือนสติคนไทย ใครใช้เงินซื้อเสียงคือคนเลว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพบ้านที่ถูกจรวด BM-21 ถล่มจนพังยับเยินในจังหวัดสระแก้ว ข่าว

จรวด BM-21 ถล่มบ้านพัง หนุ่มสระแก้ว โพสต์เศร้า “ไม่มีบ้านให้กลับแล้ว”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขุดประวัติ มือยิงบนทางด่วน หนุ่มชลบุรี สันดานเดิม หมายจับติดตัว &#039;พยายามฆ่า&#039; ข่าวอาชญากรรม

ขุดประวัติ มือยิงบนทางด่วน หนุ่มชลบุรี สันดานเดิม หมายจับติดตัว ‘พยายามฆ่า’

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยออกวันศุกร์ งวดวันขึ้นปีใหม่ 2 ม.ค. 69 ในหมวดเลขท้าย 2-3 ตัว เลขเด็ดออกซ้ำบ่อย ย้อนหลัง 20 ปี เลขเด็ด

สถิติหวยออกวันศุกร์ งวดวันขึ้นปีใหม่ 2 ม.ค. 69 ในหมวดเลขท้าย 2-3 ตัว เลขเด็ดออกซ้ำบ่อย ย้อนหลัง 20 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
งานเคาต์ดาวน์ปีใหม่ 2026 พัทยา ท่องเที่ยว

งานเคาต์ดาวน์ปีใหม่ 2026 พัทยา คอนเสิร์ตฟรี ระเบิดความมันส์ 3 วัน เช็กจุดรถรับ-ส่ง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
คำทำนายซินแสสมปอง ปี 2569: ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงและความอดทน เผยเคล็ดลับรับมือวิกฤตที่คาดไม่ถึง ดูดวง

คำทำนาย ซินแสสมปอง ปี 2569 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง เผยเคล็ด รับมือวิกฤต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 ธ.ค. 2568 10:21 น.| อัปเดต: 24 ธ.ค. 2568 10:21 น.
62
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครูวัยเกษียณในอีสานจบชีวิตเพราะหนี้สินและเงินบำนาญเหลือเพียง 10 บาท

ครูวัยเกษียณ จบชีวิตประชดความจน ถูกระบบราชการเมินคำขอช่วย สุดท้ายเหลือเงิน 10 บาทซื้อข้าวกิน

เผยแพร่: 24 ธันวาคม 2568
ไรเดอร์กุมขมับ มนุษย์ป้าแกะพัสดุ จนกล่องยับก่อนปฏิเสธของ หัวเราะร่าบอกใส่ถุงคืนไป

ไรเดอร์เซ็ง มนุษย์ป้าแกะพัสดุ จนกล่องยับก่อนปฏิเสธของ หัวเราะร่า บอกให้ใส่ถุงคืน

เผยแพร่: 24 ธันวาคม 2568
ณวัฒน์ เตือน แฟนคลับ ชาล็อต ปกป้องแบบผิดๆ

ณวัฒน์ เตือน แฟนคลับ ‘ชาล็อต’ ปกป้องแบบผิด ๆ ลั่น ยิ่งด่าผลเสียตกที่ศิลปิน

เผยแพร่: 24 ธันวาคม 2568

ปู มัณฑนา มรสุมชีวิตถาโถม แจ้งข่าวเศร้าสูญเสีย คุณพ่อ จากไปอย่างสงบ

เผยแพร่: 24 ธันวาคม 2568
Back to top button