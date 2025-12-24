ลือสะพัด “ตรีนุช เทียนทอง” จ่อถอนชื่อชิงนายกฯ มุ่งคว้าเก้าอี้ สส.สระแก้ว
สะพัด! “ตรีนุช เทียนทอง” จ่อถอนตัวแคนดิเดตนายกฯ พรรคพลังประชารัฐ ให้เหตุผลขอทุ่มเทเวลาลงพื้นที่ชิงเก้าอี้ สส.สระแก้ว
ความเคลื่อนไหวภายในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่ยังคงจับตามองอย่างต่อเนื่อง หลังจากก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวลือว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค อาจตัดสินใจวางมือทางการเมือง แม้แกนนำพรรคจะรีบออกมาปฏิเสธข่าว แต่ล่าสุดกลับมีรายงานข่าวสะพัดระลอกใหม่เกี่ยวกับแกนนำคนสำคัญของพรรคอีกครั้ง
รายงานระบุว่า น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ และเป็นหนึ่งในรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค เตรียมที่จะประกาศถอนตัวจากการเป็นแคนดิเดตนายกฯ โดยให้เหตุผลสำคัญว่า ต้องการทุ่มเทเวลาและสรรพกำลังทั้งหมดไปกับการลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้ง เพื่อรักษาเก้าอี้ ส.ส.สระแก้ว ฐานที่มั่นสำคัญของตระกูลเทียนทองให้มั่นคงที่สุด
ความชัดเจนในประเด็นนี้คาดว่าจะปรากฏขึ้นภายหลังการประชุมกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ ที่จะมีขึ้นในวันนี้ (24 ธ.ค.) ซึ่งสื่อมวลชนและคอการเมืองต่างเฝ้าติดตามผลการประชุมอย่างใกล้ชิด ว่าทิศทางของพรรคในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไร และการถอนตัวของ น.ส.ตรีนุช จะส่งผลต่อยุทธศาสตร์พรรคมากน้อยเพียงใด
