เงินบาทแข็งค่า ใครได้-ใครเสียประโยชน์? หวั่นร่วง 30 บาทต่อดอลลาร์

เงินบาทแข็งค่า รับเช้าวันใหม่ เปิดตลาด 31.10 บาท/ดอลลาร์ ttb ชี้เป้ากรอบวันนี้ 30.90-31.30
24 ธันวาคม 2568 – สถานการณ์ค่าเงินบาทเช้าวันนี้เปิดตลาดในทิศทางแข็งค่าขึ้น สวนทางกับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาแข็งแกร่ง ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบีธนชาต (ttb) รายงานความเคลื่อนไหวล่าสุด พร้อมแนะกลยุทธ์การลงทุน
ฝ่ายธุรกิจตลาดเงินและธุรกรรมระหว่างประเทศ ทีเอ็มบีธนชาต (ttb) เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเช้านี้เปิดตลาดที่ระดับ 31.10 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดเมื่อวานนี้ที่ระดับ 31.12 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ
สาเหตุหลักที่ทำให้เงินบาทแข็งค่าและดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง เกิดจากการคาดการณ์ของตลาดที่มองว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกในปีหน้า
แม้ว่าล่าสุด กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ จะเปิดเผยตัวเลข GDP ไตรมาส 3/2568 ที่ขยายตัวสูงถึง 4.3% (สูงกว่าคาดการณ์ที่ 3.2%) ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่แข็งแกร่ง แต่ก็ยังไม่สามารถหนุนค่าเงินดอลลาร์ให้กลับมาแข็งค่าได้ในขณะนี้
ต่างชาติเดินหน้าเก็บของเข้าพอร์ต ด้านกระแสเงินทุนเคลื่อนย้าย (Fund Flow) เมื่อวานนี้ นักลงทุนต่างชาติยังคงเข้าซื้อสุทธิในตลาดการเงินไทยต่อเนื่อง แบ่งเป็น
ตลาดหุ้น: ซื้อสุทธิ 1,856 ล้านบาท
ตลาดพันธบัตร: ซื้อสุทธิ 293 ล้านบาท
กลยุทธ์และกรอบค่าเงินวันนี้ ttb ประเมินกรอบค่าเงินบาทวันนี้ไว้ที่ 30.90 – 31.30 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ โดยแนะนำให้ทยอยซื้อที่ 30.90 และขายทำกำไรที่ 31.30
เกร็ดความรู้ เงินบาทแข็งค่า ใครได้-ใครเสีย?
หลายท่านอาจสงสัยว่าการที่ “เงินบาทแข็งค่า” (ใช้น้อยลงเพื่อแลก 1 ดอลลาร์) ส่งผลกระทบต่อเราอย่างไร ภาพด้านล่างนี้จากธนาคารแห่งประเทศไทย จะช่วยอธิบายแนวคิดเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนและอำนาจซื้อ
เมื่อเปรียบเทียบอำนาจการซื้อ จะเห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนคือตัวกลางที่เชื่อมมูลค่าของเงินสองสกุลเข้าด้วยกัน และสำหรับสถานการณ์ “เงินบาทแข็งค่า” ในปัจจุบัน กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบมีดังนี้
ผู้ที่ได้ประโยชน์
ผู้นำเข้า: จ่ายเงินบาทเท่าเดิมแต่นำเข้าสินค้าได้มากขึ้น หรือต้นทุนถูกลง
นักลงทุน/ผู้เป็นหนี้ต่างประเทศ: นำเข้าเครื่องจักรได้ถูกลง และใช้เงินบาทน้อยลงในการชำระหนี้
คนไทยเที่ยว/เรียนต่อนอก: ค่าใช้จ่ายถูกลงเมื่อคำนวณเป็นเงินไทย
ผู้ที่เสียประโยชน์
ผู้ส่งออก: ขายของได้ดอลลาร์เท่าเดิม แต่นำมาแลกเป็นเงินบาทได้น้อยลง
แรงงานไทยในต่างแดน: ส่งเงินกลับบ้านแล้วแลกเป็นเงินไทยได้น้อยลง
ธุรกิจท่องเที่ยว: นักท่องเที่ยวต่างชาติรู้สึกว่าเที่ยวไทยแพงขึ้น เพราะเงินเขาแลกบาทได้น้อยลง
