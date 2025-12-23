รวบ 4 หนุ่มเมียนมา บินโดรนป่วนสุวรรณภูมิ อ้างมาซื้อจากไทย เพื่อขายต่อกองทัพเมียนมา
รวบทันควัน! 4 หนุ่มเมียนมา บินโดรนป่วนสุวรรณภูมิ ยึดของกลาง 10 ลำ มูลค่ากว่า 7.5 ล้านบาท สารภาพเตรียมส่งออกไปขายต่อกองทัพเมียนมา พบคนไทยตัวกลางสั่งซื้อ
ความคืบหน้ากรณีโดรนปริศนาบินป่วนน่านฟ้าสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อคืนวันที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา ล่าสุด พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. นำกำลังชุดสืบสวนบุกเข้าตรวจค้นโรงแรมแห่งหนึ่งในซอยลาดกระบัง 30/4 ก่อนรวบตัวผู้ต้องหาชาวเมียนมาได้ยกแก๊งรวม 4 ราย พร้อมของกลางโดรนประสิทธิภาพสูงจำนวน 10 ลำ
จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพว่า ได้รับคำสั่งจากนายทุนสัญชาติเดียวกันชื่อ “นายเควินโช” ให้มารอรับโดรนในประเทศไทยเพื่อนำกลับไปประเทศเมียนมา โดยใช้วิธีแยกชิ้นส่วนบรรจุลงกล่องเพื่อหิ้วขึ้นเครื่องบินโดยสารตามปกติคนละ 2-3 กล่อง และจะนำไปขายต่อให้กับกองทัพในประเทศเมียนมาอีกทอดหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ขยายผลพบว่า ผู้สั่งซื้อโดรนทั้งหมดคือ นายรัชพล ชายชาวจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งปัจจุบันทำงานอยู่ที่ประเทศโอมาน โดยนายรัชพลได้รับคำขอจาก นายเควินโช ซึ่งเป็นเพื่อนสมัยเคยทำงานบริษัทเดียวกัน ให้ช่วยจัดหาโดรนรุ่น DJI FLYCart 30 จำนวน 10 ลำ ในราคารวมภาษีสูงถึง 7.5 ล้านบาท ซึ่งนายรัชพลได้โอนเงินชำระค่าสินค้าอย่างถูกต้องผ่านบริษัทในไทย ก่อนจะนัดแนะให้มีการส่งมอบกันที่โรงแรมจุดเกิดเหตุ
ข้อมูลการสืบสวนเชิงลึกพบว่า นายรัชพล เป็นบุคคลที่เชี่ยวชาญเรื่องโดรนเป็นพิเศษ และเคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับทีม Anti Drone ของบริษัทแห่งหนึ่งที่เคยถูก กสทช. เข้าตรวจค้นและยึดของกลางมาแล้วเมื่อช่วงวันที่ 8 ส.ค.2568 ที่ผ่านมา
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการยึดโดรนทั้งหมดไว้ตรวจสอบ พร้อมดำเนินการเพิกถอนวีซ่าชาวเมียนมาทั้ง 4 ราย และเตรียมเรียกตัวนายรัชพลมาสอบปากคำทันทีที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลถึงเครือข่ายที่เหลือต่อไป
