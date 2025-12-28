เช็กด่วน 6 ราศี ระวังเอกสาร-สัญญา อ่านให้ครบก่อนกดตกลง
6 ราศีดวง “เอกสารเป็นพิษ” ระวังเซ็นสัญญาผิดพลาด โดนหมกเม็ดเงื่อนไข เสียเปรียบระยะยาว ใครจะกู้ จะซื้อ หรือโหลดแอปฯ อ่านให้ดีก่อนกด
ดาวพุธ โคจรในมุมที่ไม่ค่อยเป็นใจ ส่งผลให้ระบบความคิดและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกิดความคลาดเคลื่อนได้ง่าย โดยเฉพาะ 6 ราศีต่อไปนี้ ที่ต้องประกาศภาวะฉุกเฉินเรื่อง “กระดาษและลายเซ็น” ใครส่งอะไรมาให้อ่าน อย่าเพิ่งเชื่อหัวข้อตัวโต ๆ เพราะความร้ายกาจซ่อนอยู่ในรายละเอียดตัวจิ๋ว ๆ
1. ราศีเมษ
ชาวเมษวันนี้ใจร้อนเป็นที่หนึ่ง เห็นปุ่ม “ยอมรับ” หรือ “Agree” เป็นไม่ได้ ต้องรีบกดข้าม ๆ ไปเพื่อให้จบเรื่อง การทำธุรกรรมออนไลน์ แอปพลิเคชัน หรือการสมัครสมาชิกที่ตัดบัตรเครดิตอัตโนมัติ คุณอาจเผลอกดยอมรับเงื่อนไขที่ทำให้เสียเงินรายปีโดยไม่รู้ตัว
ทางแก้: นั่งทับมือตัวเองไว้ก่อน นับ 1-10 แล้วอ่านเงื่อนไขการยกเลิกสัญญาให้ชัดเจน
2. ราศีเมถุน
ดาวประจำตัวเดินไม่ปกติ ทำให้วันนี้ชาวเมถุนอาจเจอเอกสารที่ใช้ภาษาดิ้นได้ หรือตีความได้หลายแง่หลายง่าม สัญญาจ้างงาน สัญญาเช่า หรือข้อตกลงทางธุรกิจที่ระบุขอบเขตงานไม่ชัดเจน ระวังโดนใช้งานเกินหน้าที่ หรือโดนบิดพลิ้วข้อตกลงภายหลัง
ทางแก้: อย่าเกรงใจ ให้ถามย้ำและขอให้ระบุรายละเอียดลงไปในสัญญาให้ชัดเจนที่สุด “เอาให้เคลียร์ ไม่ต้องแปลไทยเป็นไทย”
3. ราศีกันย์
ปกติชาวกันย์รอบคอบ แต่บทจะพลาดวันนี้ดันพลาดเรื่องง่าย ๆ เช่น ตัวเลข วันที่ หรือชื่อนามสกุล เอกสารราชการ การยื่นภาษี หรือใบเสนอราคา (Quotation) การใส่ตัวเลขผิดเพียงหลักเดียว หรือพิมพ์วันที่ผิด อาจทำให้เอกสารเป็นโมฆะ หรือทำให้คุณเสียโอกาสทางธุรกิจครั้งสำคัญ
ทางแก้: ตรวจทาน 3 รอบ หรือให้เพื่อนช่วยดู (Double check) อย่ามั่นใจในสายตาตัวเองวันนี้
4. ราศีตุลย์
ด้วยความประนีประนอมสูง วันนี้ชาวตุลย์อาจถูกยื่นข้อเสนอที่ดูเหมือนแฟร์ แต่จริง ๆ แล้วคุณเสียเปรียบเต็มประตู การเจรจาไกล่เกลี่ย การเซ็นยอมความ หรือสัญญาค้ำประกัน ที่อีกฝ่ายหว่านล้อมว่า “เซ็น ๆ ไปเถอะ ไม่มีอะไรหรอก” นั่นแหละตัวดี!
ทางแก้: อย่าเซ็นเพราะความเกรงใจ หรืออยากให้เรื่องจบ กลับไปนอนคิด 1 คืน ถ้าไม่มั่นใจให้ปรึกษาทนายหรือผู้รู้ทันที
5. ราศีมังกร
ชาวมังกรที่กำลังจะขยับขยายหรือลงทุน วันนี้ระวังเงื่อนไขผูกมัดที่แก้ยากในอนาคต สัญญาผ่อนบ้าน ผ่อนรถ หรือสัญญาธุรกิจที่มีระยะเวลายาวนาน (Long-term contract) ระวังเรื่องดอกเบี้ยลอยตัว หรือค่าปรับมหาโหดหากผิดสัญญาที่ซ่อนอยู่ในหน้าสุดท้าย
ทางแก้: ใช้แว่นขยายส่องทุกบรรทัด โดยเฉพาะเงื่อนไข “ดอกจัน” (*) เล็ก ๆ ด้านล่างสุด
6. ราศีกุมภ์
ชาวกุมภ์ยุคดิจิทัล วันนี้ต้องระวังเรื่อง Privacy Policy หรือการยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล การกรอกข้อมูลสมัครงานออนไลน์ ลิงก์ปลอม หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ขอเข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อและรูปภาพในมือถือคุณเกินความจำเป็น
ทางแก้: อย่าให้ข้อมูลส่วนตัวกับแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ และอ่าน Pop-up แจ้งเตือนทุกครั้งก่อนกด OK
คำแนะนำส่งท้าย
“ช้าคือชัวร์ มั่วคือพัง” หากต้องเซ็นเอกสารสำคัญจริง ๆ ให้ถือเคล็ด “ใช้ปากกาของตัวเอง” ในการเซ็น หรือเลือกฤกษ์สะดวกในช่วงเวลา 10.45 – 12.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่ดาวสติปัญญาทำงานดีที่สุด จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้
