ไวรัลจีน! ชู้สาว เสี่ยงตาย ปีนตึก 10 ชั้น หนีภรรยาของฝ่ายชาย (คลิป)
กลายเป็นไวรัลในจีน หลังมีคนถ่ายคลิป ชู้สาว เสี่ยงตาย ปีนตึก 10 ชั้น หนีภรรยาของฝ่ายชาย เสียหลักเกือบร่วง โชคดีเกาะเสา และได้รับช่วยเหลือทัน
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม สำนักข่าว SCMP รายงานข่าวไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ของจีน หลังจากที่หญิงชาวจีนได้ตัดสินใจปีนลงจากตึก เพื่อหนีภรรยาของฝ่ายชายของเธอ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่อพาร์ทเมนต์ในมณฑลกวางตุ้ง
โดยอ้างอิงจากสื่อท้องถิ่นระบุว่า หญิงคนดังกล่าวได้ปีนลงมาจากชั้น 10 ของอาคาร เพื่อหนีภรรยาของฝ่ายชาย หลังจากที่ภรรยากลับบ้านมาก่อนกำหนด ซึ่งจากคลิปได้มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ เธอได้เสียหลักและไถลลงมาอยู่ที่ชั้น 9 เคราะห์ดีที่เธอเกาะท่อเหล็กไว้ได้ ทำให้เธอไม่ตกลงไป
เมื่อหญิงคนดังกล่าวรู้ตัวว่าเธอติดและไม่สามารถไปไหนได้ เธอจึงตัดสินใจเคาะหน้าต่างเพื่อขอความช่วยเหลือ ก่อนที่เจ้าของห้องจะดึงเธอเข้าไปได้อย่างปลอดภัย
หลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็ได้เข้ามาแสดงความเห็นกันเป็นอย่างมาก พร้อมล้อเลียนฝ่ายชายว่า ผู้หญิงคนนี้ยอมเสี่ยงตายให้กับผู้ชายที่ไม่ยอมจ่ายเงินเพื่อเปิดห้องโรงแรมเลย และป่านนี้ทุกคนก็คงรู้หมดแล้วว่าผู้ชายคนไหนมีชู้
ขณะที่ชาวเน็ตอีกคนเขียนติดตลกว่าจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนขี้อายก็ไม่ใช่ เพราะเธอกล้าปีนตึกหนี แต่จะบอกว่าเป็นคนใจกล้าก็ไม่ได้อีก เพราะไม่ยอมเผชิญหน้ากับภรรยาของฝ่ายชาย
ขณะที่ทางตำรวจท้องถิ่นระบุว่าพวกเขายังไม่ได้รับรายงานหรือแจ้งความจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใด
ชมคลิปได้ ที่นี่
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สแกมเมอร์จีนหลายร้อยชีวิต ก่อจลาจลในห้องขัง ตม.ตาก พยายามหลบหนี
- ซีอีโอเนสท์เล่ ถูกขับพ้นตำแหน่ง เซ่นสัมพันธ์เชิงชู้สาว กับพนักงานหญิงในบริษัท
- เกือบไม่รอด หนุ่มประชดรักปีนตึก โหนระเบียง หวาดเสียวทั้งคอนโด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: