ไวรัล หนุ่มญี่ปุ่นคลั่งไคล้รถไฟ ถึงขั้นซื้อ “ประตูรถไฟของจริง” มาไว้ที่ห้อง เผยมีแผนทำบ้านเป็นรถไฟ

เผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 16:53 น.| อัปเดต: 22 ธ.ค. 2568 16:53 น.
54

โพสต์ไวรัลชั่วข้ามคืน เมื่อหนุ่มญี่ปุ่นที่คลั่งไคล้รถไฟเอามาก ลงทุนซื้อ “ประตูรถไฟของจริง” มาไว้ที่บ้าน ก่อนจะเผยว่ามีแผนทำบ้านให้เป็นรถไฟสเกล 1 ต่อ 1

กลายเป็นประเด็นที่กลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์ของญี่ปุ่น เมื่อบัญชีผู้ใช้งาน X ชื่อว่า Chibaina0420 ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพที่ทำเอาใครหลายคนถึงกับอ้าปากค้าง เมื่อเขาตัดสินใจซื้อ “ประตูรถไฟของจริง” มาไว้ที่บ้าน พร้อมแคปชั่นว่า “เผลอซื้อประตูรถไฟฟ้ามาซะแล้ว และตอนนี้ผมกำลังคิดว่าจะหาข้อแก้ตัวกับครอบครัวอย่างไรดี?”

แม้ว่าโพสต์ดังกล่าวจะเพิ่งโพสต์ไปเมื่อวานนี้ (21 ธันวาคม) แต่จนถึงตอนนี้มีขาวเน็ตเข้ามากดดูโพสต์นี้มากกว่า 8.7 ล้านครั้ง พร้อมกับความคิดเห็นมากมาย เช่น

“มันก็เป็นแบบนั้นแหละ (เรื่องปกติ) เพราะฉะนั้นไม่เป็นไรหรอก”

“นึกข้อแก้ตัวไม่ออกเลยจริงๆ ครับ ก็เพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ที่จะเอาไปทำอะไรได้เลยนี่นา”

“การซื้อประตูคือการแสดงออกถึงสัญชาตญาณในการขีดเส้นแบ่งระหว่างตัวเรากับโลกแห่งความเป็นจริง เพราะในส่วนลึกของหัวใจ ทุกคนต่างมีประตูบานหนึ่งที่ปิดตายและไม่มีวันเปิดออก แต่เราก็ยังคงเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับมันตลอดไป”

“นี่มันน่าตกใจสุดๆ เลยนะครับเนี่ย! เก็บไว้เป็นของสะสมล้ำค่าไปตลอดชีวิตได้เลยนะ”

“ดูเหมือนว่าสิ่งที่ซื้อมาจะไม่ใช่แค่ประตูอย่างเดียวซะแล้วนะครับเนี่ย แบบนี้คงไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากต้องตามเก็บส่วนประกอบที่เหลือให้ครบชุด แล้วจัดวางตกแต่งให้ดูดีมีสไตล์ไปเลย!”

อย่างไรก็ตาม ประตูรถไฟของจริงที่เจ้าของโพสต์ซื้อมานั้นไม่ได้แพงอย่างที่ใครคิด เพราะมันราคาเพียงแค่ 35,000 เยนเท่านั้น (ประมาณ 6,900 บาท)

อ้างอิง : X @Chibaina0420

 

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

