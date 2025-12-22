ไวรัล หนุ่มญี่ปุ่นคลั่งไคล้รถไฟ ถึงขั้นซื้อ “ประตูรถไฟของจริง” มาไว้ที่ห้อง เผยมีแผนทำบ้านเป็นรถไฟ
โพสต์ไวรัลชั่วข้ามคืน เมื่อหนุ่มญี่ปุ่นที่คลั่งไคล้รถไฟเอามาก ลงทุนซื้อ “ประตูรถไฟของจริง” มาไว้ที่บ้าน ก่อนจะเผยว่ามีแผนทำบ้านให้เป็นรถไฟสเกล 1 ต่อ 1
กลายเป็นประเด็นที่กลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์ของญี่ปุ่น เมื่อบัญชีผู้ใช้งาน X ชื่อว่า Chibaina0420 ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพที่ทำเอาใครหลายคนถึงกับอ้าปากค้าง เมื่อเขาตัดสินใจซื้อ “ประตูรถไฟของจริง” มาไว้ที่บ้าน พร้อมแคปชั่นว่า “เผลอซื้อประตูรถไฟฟ้ามาซะแล้ว และตอนนี้ผมกำลังคิดว่าจะหาข้อแก้ตัวกับครอบครัวอย่างไรดี?”
電車のドアを買ってしましました。
今、家族への言い訳を考えています。 pic.twitter.com/r2lPykp9V8
— ちばいな (@Chibaina0420) December 21, 2025
แม้ว่าโพสต์ดังกล่าวจะเพิ่งโพสต์ไปเมื่อวานนี้ (21 ธันวาคม) แต่จนถึงตอนนี้มีขาวเน็ตเข้ามากดดูโพสต์นี้มากกว่า 8.7 ล้านครั้ง พร้อมกับความคิดเห็นมากมาย เช่น
“มันก็เป็นแบบนั้นแหละ (เรื่องปกติ) เพราะฉะนั้นไม่เป็นไรหรอก”
“นึกข้อแก้ตัวไม่ออกเลยจริงๆ ครับ ก็เพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ที่จะเอาไปทำอะไรได้เลยนี่นา”
“การซื้อประตูคือการแสดงออกถึงสัญชาตญาณในการขีดเส้นแบ่งระหว่างตัวเรากับโลกแห่งความเป็นจริง เพราะในส่วนลึกของหัวใจ ทุกคนต่างมีประตูบานหนึ่งที่ปิดตายและไม่มีวันเปิดออก แต่เราก็ยังคงเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับมันตลอดไป”
“นี่มันน่าตกใจสุดๆ เลยนะครับเนี่ย! เก็บไว้เป็นของสะสมล้ำค่าไปตลอดชีวิตได้เลยนะ”
“ดูเหมือนว่าสิ่งที่ซื้อมาจะไม่ใช่แค่ประตูอย่างเดียวซะแล้วนะครับเนี่ย แบบนี้คงไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากต้องตามเก็บส่วนประกอบที่เหลือให้ครบชุด แล้วจัดวางตกแต่งให้ดูดีมีสไตล์ไปเลย!”
อย่างไรก็ตาม ประตูรถไฟของจริงที่เจ้าของโพสต์ซื้อมานั้นไม่ได้แพงอย่างที่ใครคิด เพราะมันราคาเพียงแค่ 35,000 เยนเท่านั้น (ประมาณ 6,900 บาท)
