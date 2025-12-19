เกิดอะไรขึ้น? คุณขวัญ ม.ล.พลอยนภัส โพสต์ระบาย หลังสูญเงินกว่า 100 ล้านใน 2 ปี
ช็อกวงการไฮโซ คุณขวัญ ม.ล.พลอยนภัส โพสต์ประสบการชีวิต สูญเงินกว่า 100 ล้านภายใน 2 ปี ชี้เป็นบทเรียนราคาแพง วอนกฎหมายไทยช่วยเหลือผู้เสียหายให้ทันท่วงที
กลายเป็นประเด็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ที่ทำเอาคนในวงการไฮโซนั่งกันไม่ติดเก้าอี้ เมื่อ คุณขวัญ ม.ล.พลอยนภัส ลีนุตพงษ์ นักธุรกิจสาวและภรรยาของ คุณนัท อภิชาติ ลีนุตพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร บจก.เรนาสโซ มอเตอร์ ผู้นำเข้าซูเปอร์คาร์ชื่อดังระดับโลกอย่าง Lamborghini ออกมาเผยถึงความสูญเสียครั้งใหญ่ที่เกิดภายในเวลาแค่ 2 ปี นับเป็นบทเรียนราคาแพงของชีวิต
คุณขวัญ ม.ล.พลอยนภัส ใช้พื้นที่บนอินสตาแกรมส่วนตัวเปิดเผยเรื่องราวที่เธอเรียกว่าเป็นบทเรียนราคาแพง ระบุว่า “อยากแบ่งปันประสบการณ์ ที่มีราคาแพง 100 กว่าล้าน ที่ได้สูญเสียไปใน 2 ปี
คนส่วนใหญ่อาจจะเรียกคุณว่า ผู้เสียหาย หรืออาจจะมีคนเรียกให้เจ็บช้ำกว่านั้น คุณอย่าสนใจ เพราะมันบ่งบอกตัวตนที่แท้จริงของคนที่พูดเหล่านั้นได้ดี
แน่นอนคุณเป็นคนที่กำลังเดือดร้อนที่สุด และจะมีหลายอารมณ์เกิดขึ้น ทั้งความผิดหวัง เสียใจ เศร้า โกรธ รู้สึกผิด สับสน อยากจะบอกว่าอารมณ์เหล่านี้มันมาแค่ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็จะผ่านไป เก็บทุกอย่างไว้เป็นบทเรียน และก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
คุณต้องกล้าออกมายอมรับในความพลาดผิด ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคนอื่นได้เรียนรู้ และป้องกันไม่ให้เกิดกับคนอื่น ๆ ต่อไป ถือเป็นการผ่านทุกข์อย่างกล้าหาญที่คุณควรทำ
หลายครั้งผู้เสียหายจะเก็บเงียบในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง หลัก ๆ คืออาย และไม่อยากเสียเวลา แต่การเงียบของคุณนี้อาจจะทำให้คนอื่นต้องโดนทำร้ายเหมือนที่คุณโดนต่อไปเรื่อย ๆ เหมือนลูกโซ่ เมื่อคุณได้เจอแล้ว คุณอาจจะช่วยหยุดการกระทำผิดต่อเนื่องได้ถ้าคุณกล้าพอ
อยากวิงวอน ระบบกฎหมายไทย เมตตาช่วยคุ้มครองผู้เสียหายอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที เพราะหลายกรณี ผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องเผชิญความเดือดร้อนเป็นเวลานานมาก ในขณะที่กระบวนการยังต้องใช้เวลา
อยากขอบคุณพลังดี ๆ ที่ส่งมาให้ผู้เสียหายในวันที่พวกเขาหมดแรงอย่างที่สุด อยากขอบคุณความช่วยเหลือทุกช่องทางที่มอบให้คนกลุ่มนี้ในวันที่เค้าไม่เห็นแสงสว่าง พวกคุณคงไม่รู้ว่ามันมีค่าต่อเค้ามากเพียงไหน
สุดท้าย อยากฝากบอกผู้เสียหายทุกคนว่า จงอย่าถอดใจในความดี ให้มั่นคงในความดี เงินทองที่สูญเสียไปถือว่าเป็นบทเรียนให้พัฒนาจิตของเราให้สูงขึ้น วันสุดท้ายของชีวิต คุณไม่ต้องการเงินพวกนี้ เท่ากับดวงจิตที่ส่องสว่างหรอก “ทุกอย่างที่เกิดขึ้นดีเสมอ” เป็นธรรมดาของโลกใบนี้ แค่เข้าใจ และมองเห็นทุกข์ตามความเป็นจริง คุณได้บทเรียนที่คุ้มค่าแห่งการเกิดเป็นมนุษย์ในครั้งนี้แล้ว ขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านที่เรียกตัวเองว่าผู้เสียหายด้วยค่ะ”
ทางด้านสามี คุณนัท อภิชาติ ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดียเช่นกัน โดยโพสต์ข้อความให้กำลังใจภรรยาว่า “กับผู้หญิงคนนี้ @kwan_sharich 22 ปีที่ผ่านมา มีค่ามากกว่าช่วงเวลา 28 ปีก่อนหน้าอย่างเทียบกันไม่ได้ เพราะผมได้เรียนรู้เรื่องของการให้ ความเมตตา ความเอาใจใส่ และการสร้างครอบครัวที่อบอุ่น ได้เห็นแบบอย่างของความรัก ความซื่อสัตย์ และความมั่นคงในความดี ที่ไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
ไม่ว่าจะผ่านมากี่ปี ฤดูจะเปลี่ยนไปกี่ครั้ง เรายังคงเดินเคียงข้างกันไป บนเส้นทางชีวิตที่เราวางไว้ร่วมกัน… ปลายทาง คำเดียวสั้น ๆ ที่อธิบายทุกอย่างได้คือ…โชคดีที่มีขวัญ”
อ้างอิงจาก : IG kwan_sharich, natapichat
ติดตาม The Thaiger บน Google News: