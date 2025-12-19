บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? คุณขวัญ ม.ล.พลอยนภัส โพสต์ระบาย หลังสูญเงินกว่า 100 ล้านใน 2 ปี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 19 ธ.ค. 2568 10:35 น.| อัปเดต: 19 ธ.ค. 2568 10:33 น.
70

ช็อกวงการไฮโซ คุณขวัญ ม.ล.พลอยนภัส โพสต์ประสบการชีวิต สูญเงินกว่า 100 ล้านภายใน 2 ปี ชี้เป็นบทเรียนราคาแพง วอนกฎหมายไทยช่วยเหลือผู้เสียหายให้ทันท่วงที

กลายเป็นประเด็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ที่ทำเอาคนในวงการไฮโซนั่งกันไม่ติดเก้าอี้ เมื่อ คุณขวัญ ม.ล.พลอยนภัส ลีนุตพงษ์ นักธุรกิจสาวและภรรยาของ คุณนัท อภิชาติ ลีนุตพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร บจก.เรนาสโซ มอเตอร์ ผู้นำเข้าซูเปอร์คาร์ชื่อดังระดับโลกอย่าง Lamborghini ออกมาเผยถึงความสูญเสียครั้งใหญ่ที่เกิดภายในเวลาแค่ 2 ปี นับเป็นบทเรียนราคาแพงของชีวิต

คุณขวัญ ม.ล.พลอยนภัส ใช้พื้นที่บนอินสตาแกรมส่วนตัวเปิดเผยเรื่องราวที่เธอเรียกว่าเป็นบทเรียนราคาแพง ระบุว่า “อยากแบ่งปันประสบการณ์ ที่มีราคาแพง 100 กว่าล้าน ที่ได้สูญเสียไปใน 2 ปี

คนส่วนใหญ่อาจจะเรียกคุณว่า ผู้เสียหาย หรืออาจจะมีคนเรียกให้เจ็บช้ำกว่านั้น คุณอย่าสนใจ เพราะมันบ่งบอกตัวตนที่แท้จริงของคนที่พูดเหล่านั้นได้ดี

แน่นอนคุณเป็นคนที่กำลังเดือดร้อนที่สุด และจะมีหลายอารมณ์เกิดขึ้น ทั้งความผิดหวัง เสียใจ เศร้า โกรธ รู้สึกผิด สับสน อยากจะบอกว่าอารมณ์เหล่านี้มันมาแค่ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็จะผ่านไป เก็บทุกอย่างไว้เป็นบทเรียน และก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

คุณต้องกล้าออกมายอมรับในความพลาดผิด ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคนอื่นได้เรียนรู้ และป้องกันไม่ให้เกิดกับคนอื่น ๆ ต่อไป ถือเป็นการผ่านทุกข์อย่างกล้าหาญที่คุณควรทำ

หลายครั้งผู้เสียหายจะเก็บเงียบในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง หลัก ๆ คืออาย และไม่อยากเสียเวลา แต่การเงียบของคุณนี้อาจจะทำให้คนอื่นต้องโดนทำร้ายเหมือนที่คุณโดนต่อไปเรื่อย ๆ เหมือนลูกโซ่ เมื่อคุณได้เจอแล้ว คุณอาจจะช่วยหยุดการกระทำผิดต่อเนื่องได้ถ้าคุณกล้าพอ

อยากวิงวอน ระบบกฎหมายไทย เมตตาช่วยคุ้มครองผู้เสียหายอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที เพราะหลายกรณี ผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องเผชิญความเดือดร้อนเป็นเวลานานมาก ในขณะที่กระบวนการยังต้องใช้เวลา

อยากขอบคุณพลังดี ๆ ที่ส่งมาให้ผู้เสียหายในวันที่พวกเขาหมดแรงอย่างที่สุด อยากขอบคุณความช่วยเหลือทุกช่องทางที่มอบให้คนกลุ่มนี้ในวันที่เค้าไม่เห็นแสงสว่าง พวกคุณคงไม่รู้ว่ามันมีค่าต่อเค้ามากเพียงไหน

สุดท้าย อยากฝากบอกผู้เสียหายทุกคนว่า จงอย่าถอดใจในความดี ให้มั่นคงในความดี เงินทองที่สูญเสียไปถือว่าเป็นบทเรียนให้พัฒนาจิตของเราให้สูงขึ้น วันสุดท้ายของชีวิต คุณไม่ต้องการเงินพวกนี้ เท่ากับดวงจิตที่ส่องสว่างหรอก “ทุกอย่างที่เกิดขึ้นดีเสมอ” เป็นธรรมดาของโลกใบนี้ แค่เข้าใจ และมองเห็นทุกข์ตามความเป็นจริง คุณได้บทเรียนที่คุ้มค่าแห่งการเกิดเป็นมนุษย์ในครั้งนี้แล้ว ขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านที่เรียกตัวเองว่าผู้เสียหายด้วยค่ะ”

เกิดอะไรขึ้น คุณขวัญ ม.ล.พลอยนภัส โพสต์ระบาย หลังสูญเงินกว่า 100 ล้านใน 2 ปี-1

ทางด้านสามี คุณนัท อภิชาติ ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดียเช่นกัน โดยโพสต์ข้อความให้กำลังใจภรรยาว่า “กับผู้หญิงคนนี้ @kwan_sharich 22 ปีที่ผ่านมา มีค่ามากกว่าช่วงเวลา 28 ปีก่อนหน้าอย่างเทียบกันไม่ได้ เพราะผมได้เรียนรู้เรื่องของการให้ ความเมตตา ความเอาใจใส่ และการสร้างครอบครัวที่อบอุ่น ได้เห็นแบบอย่างของความรัก ความซื่อสัตย์ และความมั่นคงในความดี ที่ไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งต่าง ๆ รอบตัว

ไม่ว่าจะผ่านมากี่ปี ฤดูจะเปลี่ยนไปกี่ครั้ง เรายังคงเดินเคียงข้างกันไป บนเส้นทางชีวิตที่เราวางไว้ร่วมกัน… ปลายทาง คำเดียวสั้น ๆ ที่อธิบายทุกอย่างได้คือ…โชคดีที่มีขวัญ”

เกิดอะไรขึ้น คุณขวัญ ม.ล.พลอยนภัส โพสต์ระบาย หลังสูญเงินกว่า 100 ล้านใน 2 ปี-2

เกิดอะไรขึ้น คุณขวัญ ม.ล.พลอยนภัส โพสต์ระบาย หลังสูญเงินกว่า 100 ล้านใน 2 ปี-3

เกิดอะไรขึ้น คุณขวัญ ม.ล.พลอยนภัส โพสต์ระบาย หลังสูญเงินกว่า 100 ล้านใน 2 ปี-4

อ้างอิงจาก : IG kwan_sharich, natapichat

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เศรษฐกิจ

ไทยประกันชีวิต แถลงฉบับ 2 เยียวยาเหยื่อ “จันเกตุ ทับบุญ” อดีตตัวแทนโกงประกัน

22 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพภาค 2 สรุปสถานการณ์ชายแดน 18 ธ.ค. ยังกู้ร่างพลทหารไม่ได้

2 นาที ที่แล้ว
โซจึ้ง! ดิว อริสรา โชว์สกิลแต่งตัวงบจำกัด 1,000 บาท ชาวเน็ตชมไม่ขาดสาย ใส่ชุดหลักร้อยยังดูแพง บันเทิง

โซจึ้ง! ดิว อริสรา โชว์สกิลแต่งตัวงบจำกัด ชาวเน็ตชมไม่ขาดสาย ใส่ชุดหลักร้อยยังดูแพง

4 นาที ที่แล้ว
ผู้ป่วยติดเตียง ได้กลับบ้านแล้ว หลังนอนรักษาตัวนาน 14 ปี จากอุบัติเหตุรถชน ข่าว

ผู้ป่วยติดเตียง ได้กลับบ้านแล้ว หลังนอนรักษาตัวนาน 14 ปี จากอุบัติเหตุรถชน

15 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชาวต่างชาติร่วมเชียร์ ไทยถล่มศูนย์สแกมเมอร์ ไม่มีสายแปลกโทรเข้ามา

20 นาที ที่แล้ว
คลิปเบียร์ในชุดชั้นในตัวจิ๋วสร้างความฮือฮาในโซเชียล บันเทิง

คลิปเด็ด เบียร์ เดอะวอยซ์ ฉลองเอ็มวี “Don’t cha?” ทะลุ 1 ล้านวิว ตอกย้ำความแซ่บ

24 นาที ที่แล้ว
ร้านแกงกะหรี่ Gold Curry แฉฝรั่งล่าเงินรางวัล ข่าว

ร้านแกงกะหรี่ แฉคลิป ฝรั่งโกงแข่งกินจุ คว้าเงินรางวัล 2 หมื่น เตือนร้านอื่นระวัง

34 นาที ที่แล้ว
ผลดีเอ็นเอชี้ ‘Beachy Head Woman’ ไม่ใช่คนผิวดำคนแรกของอังกฤษ แต่เป็นสาวท้องถิ่นเมืองอีสต์บอร์น ข่าวต่างประเทศ

พลิกประวัติศาสตร์! คนผิวดำคนแรกของอังกฤษ DNA ชี้ ไม่ใช่คนดำ

42 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลปลื้ม กรุงเทพ อันดับ 1 เมืองนักท่องเที่ยวมากสุดแห่งปี มากกว่า 30 ล้านคน

44 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

งานนี้เดือดแน่! ‘แอนโทนี โจชัว’ ลั่นขอปิดฉากอาชีพ ‘เจค พอล’ ในศึกประวัติศาสตร์ทาง Netflix

48 นาที ที่แล้ว
Line News

เลขมงคล “พระราชินี” ทรงแข่งเรือใบ คว้าทองประวัติศาสตร์ ซีเกมส์ 2025

56 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

จับตาพรรคภูมิใจไทย เคาะส่งแคนดิเดตนายกฯ ลงเลือกตั้ง 69 ในวันนี้

56 นาที ที่แล้ว
สส.ไอซ์ แสดงความเห็นเกี่ยวกับปฏิทินประกันสังคมที่ไม่จำเป็นในยุคดิจิทัล ข่าว

สส.ไอซ์ แท็กทีม ซีเค เป็นตัวแทนชาวบ้าน ไม่อยากได้ ปฏิทิน ประกันสังคม

57 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? คุณขวัญ ม.ล.พลอยนภัส โพสต์ระบาย หลังสูญเงินกว่า 100 ล้านใน 2 ปี

58 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อไต้หวัน วิเคราะห์เดือด ไทยถล่มกัมพูชา หวังล้างบางสแกมเมอร์ ต้นตอทำลายการท่องเที่ยว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สามีภรรยาญี่ปุ่น ถูกไฟไหม้ดับกลางห้องซาวน่า ร้านชุ่ยปิดระบบขอความช่วยเหลือ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อีลอน มัสก์ ทำนาย อนาคต คนไม่ต้องออมเงิน ความยากจนจะหมดไป เศรษฐกิจ

อีลอน มัสก์ ทำนาย อนาคต คนไม่ต้องออมเงิน ความยากจนจะหมดไป

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา นำทีมเดินขบวนโบกธงชาติ บันเทิง

นางงามกัมพูชา โชว์รอยยิ้มไร้เดียงสาคนเขมร ย้อนถาม ไหนความเกลียดชัง-กระหายสงคราม?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทัพไทย เผย กาสิโนเขมร ทุนเทาออกแบบพิเศษ ถูกยิงแล้วไม่ถล่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิป ทหารเขมรโอด เนิน 350 พังยับ หลังทัพไทยโจมตีหนัก แฉซ้ำยึดอาวุธจีน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 19 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
‘เชอรี่ ชยาภา’ วอนหยุดขุดอดีตโจมตี ‘ยศชนัน’ พี่ชาย ยันหย่าลูก ส.ส.กัมพูชานานกว่า 5 ปี ชี้อย่านำความบอบช้ำของผู้หญิงมาเป็นเครื่องมือการเมือง ข่าวการเมือง

ขุดภาพเก่า น้องสาว ยศชชนัน แต่งงานลูก สส.เขมร ‘ชยาภา’ ยันหย่านานแล้ว วอนเลิกโจมตีการเมือง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตั๊ก มยุรา เผยคลิปนาทีสวมกอด เสี่ยตา ปัญญา หลังกลับมาเจอกันอีกครั้งในรอบหลายปี บันเทิง

ตั๊ก มยุรา เผยคลิปนาทีสวมกอด เสี่ยตา ปัญญา หลังกลับมาเจอกันอีกครั้งในรอบ 13 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไขปริศนา ‘ช่องสะงำ’ จุดเดียวใน 798 กม. ไทย-เขมรไม่ยิงปะทะกันเลย มีอะไรตรงนั้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ชูวิทย์&quot; แฉเล่ห์ &quot;ฮุนเซน&quot; สร้างภาพถูกไทยรังแก เป็นจิ้งจอกเฒ่า ปลุกสงครามชาตินิยม ข่าว

“ชูวิทย์” แฉเล่ห์ “ฮุนเซน” สร้างภาพถูกไทยรังแก เป็นจิ้งจอกเฒ่า ปลุกสงครามชาตินิยม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 19 ธ.ค. 2568 10:35 น.| อัปเดต: 19 ธ.ค. 2568 10:33 น.
70
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไทยประกันชีวิต แถลงฉบับ 2 เยียวยาเหยื่อ “จันเกตุ ทับบุญ” อดีตตัวแทนโกงประกัน

เผยแพร่: 19 ธันวาคม 2568

กองทัพภาค 2 สรุปสถานการณ์ชายแดน 18 ธ.ค. ยังกู้ร่างพลทหารไม่ได้

เผยแพร่: 19 ธันวาคม 2568
ผู้ป่วยติดเตียง ได้กลับบ้านแล้ว หลังนอนรักษาตัวนาน 14 ปี จากอุบัติเหตุรถชน

ผู้ป่วยติดเตียง ได้กลับบ้านแล้ว หลังนอนรักษาตัวนาน 14 ปี จากอุบัติเหตุรถชน

เผยแพร่: 19 ธันวาคม 2568

ชาวต่างชาติร่วมเชียร์ ไทยถล่มศูนย์สแกมเมอร์ ไม่มีสายแปลกโทรเข้ามา

เผยแพร่: 19 ธันวาคม 2568
Back to top button