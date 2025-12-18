ข่าวดาราบันเทิง

รู้จัก เฉาเทียนไค พระเอกจีนคนดัง พลิกชีวิตจากเทรนเนอร์ฟิตเนส สู่ดาวรุ่งมินิซีรีส์ตัวท็อป

รู้จัก เฉาเทียนไค พระเอกจีนคนดัง พลิกชีวิตจากเทรนเนอร์ฟิตเนส สู่ดาวรุ่งมินิซีรีส์ตัวท็อป

ทำความรู้จัก ประวัติ เฉาเทียนไค พระเอกจีนคนดัง กับเส้นทางชีวิตสุดหักเหจากเทรนเนอร์ฟิตเนส สู่ดาวเด่นมินิซีรีส์แนวตั้งตัวท็อป

ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงประเด็นคำพูดในไลฟ์สดที่กระทบความรู้สึกแฟนชาวไทย ทำให้ชื่อของ เฉาเทียนไค (Cao Tian Kai) พระเอกหนุ่มมาดสุขุมจากซีรีส์จีนแนวตั้งกลายเป็นชื่อที่ถูกค้นหาและพูดถึงมากที่สุดในโลกออนไลน์ขณะนี้ วันนี้ทีมงานจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ หนุ่มหล่อรูปงามแดนมังกรคนนี้กันให้มากขึ้นกันค่ะ

ประวัติ เฉาเทียนไค พระเอกซีรีส์จีนดาวรุ่ง

เฉาเทียนไค (Cao Tian Kai 曹天恺) เกิดวันที่ 1 มิถุนายน 1989 ที่เมืองเจียงอิน มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบันอายุ 36 ปี พื้นเพเป็นชาวเมืองเจียงอิน มณฑลเจียงซู ด้วยรูปร่างที่สูงถึง 183 เซนติเมตร และใบหน้าที่หล่อเหลา ใครจะเชื่อว่าหลังจากจบการศึกษาในปี 2012 เขาเคยทำงานเป็น โปรแกรมเมอร์ มาก่อน เขาเคยเป็นพนักงานออฟฟิศเหมือนชายหนุ่มจบใหม่ทั่ว ๆ ไป ก่อนจะหันมาทุ่มเทให้กับการออกกำลังกายจนผันตัวเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสชื่อดังในเซี่ยงไฮ้

ประวัติ เฉาเทียนไค พระเอกซีรีส์จีน
ภาพจาก : baike.baidu

เส้นทางสู่วงการบันเทิง

จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในปี 2015 เมื่อเขาตัดสินใจมุ่งหน้าสู่ปักกิ่ง และได้รับหน้าที่เป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวให้กับประธานบริษัท Seven Entertainment Media จนได้รับโอกาสก้าวเข้าสู่โลกแฟชั่น ถ่ายนิตยสาร และร่วมรายการวาไรตี้ชื่อดังมากมาย อาทิ “Day Day Up” และ “One Stop to the End”

เฉาเทียนไค ใช้เวลาพิสูจน์ฝีมือประมาณ 2 ปี ก่อนที่เขาจะได้จรดปากกาเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงอาชีพในสังกัดค่าย Seven Entertainment Media เมื่อปี 2016 ที่ผ่านมา

ประวัติ เฉาเทียนไค พระเอกซีรีส์จีน-3

ผลงานสะดุดตา จนติดท็อป 10 ตัวพ่อของวงการ

เฉาเทียนไค โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงแดนมังกรมาแล้วถึง 10 ปี แต่ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา เฉาเทียนไค กลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะพระเอกมินิซีรีส์แนวตั้ง โดยเฉพาะในบทบาทของนักธุรกิจหนุ่มมาดเนี้ยบ หรือนายทหารผู้เคร่งขรึม จนชื่อของเขาสามารถทะยานขึ้นไปติดอันดับท็อป 10 พระเอกมินิซีรีส์ที่มีผลงานโดดเด่นที่สุด

สำหรับผลงานในปี 2025 ที่ส่งให้เขาโด่งดังสุดขีดทั้งในจีนและไทย คือซีรีส์เรื่อง “เงารักในกรงแค้น” และ “รักข้ามเส้นคุณเลขา” (秘色临界) ซึ่งกำลังเป็นกระแสไวรัล

ก่อนจะเกิดกรณีดราม่าพูดด้อยค่าประเทศไทย ว่าไม่กล้ามาเที่ยวเพราะกลัวถูกลักพาตัวไปขาย ด้วยเหตุนี้เองทำให้ความนิยมของเขาในประเทศไทยสั่นคลอนอย่างหนัก เหล่าแฟนคลับชาวไทยแห่เลิกติดตามและเลิกสนับสนุนเขาไปโดยปริยาย

ประวัติ เฉาเทียนไค พระเอกซีรีส์จีน-2

ประวัติ เฉาเทียนไค พระเอกซีรีส์จีน-4

ประวัติ เฉาเทียนไค พระเอกซีรีส์จีน-5

ประวัติ เฉาเทียนไค พระเอกซีรีส์จีน-6

ประวัติ เฉาเทียนไค พระเอกซีรีส์จีน-1
ภาพจาก : IG ctk0601

 

อ้างอิงจาก : FB ฮูหยิน ติดซีรีส์, IG ctk0601

