กรมอุตุฯ ตอบแล้ว ภาคไหนสัมผัสลมหนาว-เจอฝนซ้ำ พยากรณ์อากาศ 17-23 ธ.ค.68
กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศ 17-23 ธ.ค. 68 เผยเหนือ-อีสานเจอฝนก่อนอุณหภูมิลดฮวบ ยอดดอยลุ้นน้ำค้างแข็ง เตือนใต้ระวังน้ำท่วมฉับพลันถึง 18 ธ.ค.นี้ คนกรุงยังได้สัมผัสลมเย็นยามเช้า
เข้าสู่ช่วงกลางเดือนธันวาคมแต่เหมือนลมหนาวจะผ่านไปเร็ว จนหลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าอากาศดี ๆ จะกลับมาอีกไหม หรือถึงเวลาต้องเก็บเสื้อกันหนาวเข้าตู้แล้วหรือยัง? อย่าเพิ่งรีบร้อนถอดใจเพราะกรมอุตุนิยมวิทยา และ อุตุนิยมวิทยาเกษตร เผยข้อมูลพยากรณ์อากาศระหว่างวันที่ 17 – 23 ธันวาคม 2568 สัปดาห์นี้มีความแปรปรวนพอสมควร โดยเฉพาะภาคเหนือและอีสานที่ต้องเตรียมรับมือกับฝนก่อนหนาว ขณะที่ภาคใต้ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในช่วงแรก สรุปแล้วไทยยังหนาวอยู่ไหม? ไปตรวจสอบรายละเอียดกันชัด ๆ
กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานและคาดหมายสภาวะอากาศ แบ่งสถานการณ์ออกเป็นแต่ละพื้นที่ ดังนี้
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ช่วงแรก 17-18 ธ.ค. 68 จะมีฝนตกในบางพื้นที่ก่อน หลังจากฝนผ่านพ้นไป อุณหภูมิจะลดลงอีกครั้ง ทำให้อากาศกลับมาหนาวเย็น และมีโอกาสเกิดน้ำค้างแข็งบนยอดดอยสูงได้
ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ยังคงได้สัมผัสบรรยากาศฤดูหนาวอยู่บ้าง โดยจะมีอากาศเย็นในช่วงเวลาเช้า เหมาะแก่การทำกิจกรรมกลางแจ้งก่อนแดดออก
ภาคใต้ ช่วงแรก 17-18 ธ.ค. 68 ภาคใต้ตอนล่างยังคงต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนัก อาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ ชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ต่อมาในช่วงคลี่คลาย (19 – 23 ธ.ค.) ข่าวดีคือสถานการณ์ฝนและคลื่นลมจะเริ่มลดกำลังลงกลับเข้าสู่สภาวะปกติมากขึ้น
คำเตือนสำหรับเกษตรกร เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ขอให้เกษตรกรดูแลรักษาสุขภาพของตนเองเป็นพิเศษ รวมถึงเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับพืชผลทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงจากภาวะอากาศหนาวเย็นด้วย
ข้อมูลจาก : กรมอุตุนิยมวิทยา
