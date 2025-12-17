นิวคาสเซิล พบ ฟูแล่ม ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 17 ธ.ค. 68

ข่าวกีฬาฟุตบอล

17 ธันวาคม 2568 เวลา 03.15 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล คาราบาว คัพ ฤดูกาล 2025/26 รอบ 8 ทีมสุดท้าย ที่สนาม เซนต์ เจมส์ พาร์ค นิวคาสเซิล พบ ฟูแล่ม The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด คาราบาวคัพ นิวคาสเซิล VS ฟูแล่ม ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : คาราบาว คัพ 2025/26 รอบ 5 (รอบ 8 ทีมสุดท้าย)
  • แมตช์การแข่งขัน : นิวคาสเซิล VS ฟูแล่ม
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2568 เวลา 03.15 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
  • สนาม : เซนต์ เจมส์ พาร์ค
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Newcastle United

วิเคราะห์บอล นิวคาสเซิล – ฟูแล่ม

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

นิวคาสเซิล

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพสาลิกาดง ของกุนซือ เอ็ดดี้ ฮาว จะยังไม่มีชื่อของ แดน เบิร์น, นิค โป๊ป, คีแรน ทริปเปียร์, สเวน บอตแมน และ วิลเลี่ยม โอซูล่า ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง โอมาร์ มาร์มูช กับ รายาน ไอต์-นูริ ที่ติดภารกิจทีมชาติ นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ เจเรมี่ โดกู

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น อารอน แรมส์เดล พร้อมกองหลัง 4 คน ติโน่ ลิฟราเมนโต้, ฟาเบียน แชร์, มาธิว เจา, ลูอิส ฮอลล์ แดนกลางเป็น ลูอิส ไมลี่ย์, บรูโน่ กีมาไรส์, โจลินตอน ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ จาค็อบ เมอร์ฟี่ย์, โยอัน วิสซ่า และ ฮาร์วี่ย์ บาร์นส์

Credit : Newcastle United

ฟูแล่ม

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพเจ้าสัวน้อย ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ มาร์โก ซิลวา จะไม่มีชื่อของ โรดริโก้ มูนิซ กับ ไรอัน เซสซิญง ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง คัลวิน บาสซี่, ซามูเอล ชุควูเอเซ่ และ อเล็กซ์ อิโวบี้ ที่ติดภารกิจทีมชาติ

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น แบรนด์ เลโน่ พร้อมกองหลัง 4 คน เคนนี่ เตเต้, โยอาคิม แอนเดอร์เซ่น, จอร์จ กูเอนก้า, ทิโมธี่ กาสตาญ แดนกลางเป็น ซานเดอร์ เบอร์เก้, ซาซ่า ลูคิช ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ แฮร์รี่ วิลสัน, จอช คิง, เควิน ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ราอูล กิเมเนซ

Credit : Fulham FC Official

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ นิวคาสเซิล VS ฟูแล่ม

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 25/10/25 นิวคาสเซิล 2-1 ฟูแล่ม (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/02/25 นิวคาสเซิล 1-2 ฟูแล่ม (พรีเมียร์ลีก)
  • 21/09/24 ฟูแล่ม 3-1 นิวคาสเซิล (พรีเมียร์ลีก)
  • 06/04/24 ฟูแล่ม 0-1 นิวคาสเซิล (พรีเมียร์ลีก)
  • 27/01/24 ฟูแล่ม 0-2 นิวคาสเซิล (เอฟเอ คัพ)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

นิวคาสเซิล

  • 14/12/25 แพ้ ซันเดอร์แลนด์ 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 10/12/25 เสมอ เลเวอร์คูเซ่น 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 06/12/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 02/12/25 เสมอ สเปอร์ส 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 29/11/25 ชนะ เอฟเวอร์ตัน 4-1 (พรีเมียร์ลีก)

ฟูแล่ม

  • 13/12/25 ชนะ เบิร์นลี่ร์ 3-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 07/12/25 แพ้ คริสคัล พาเลซ 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 02/12/25 แพ้ แมนฯ ซิตี้ 4-5 (พรีเมียร์ลีก)
  • 29/11/25 ชนะ สเปอร์ส 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 22/11/25 ชนะ ซันเดอร์แลนด์ 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Newcastle United

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

นิวคาสเซิล (4-3-3) : อารอน แรมส์เดล (GK) – ติโน่ ลิฟราเมนโต้, ฟาเบียน แชร์, มาธิว เจา, ลูอิส ฮอลล์ – ลูอิส ไมลี่ย์, บรูโน่ กีมาไรส์, โจลินตอน – จาค็อบ เมอร์ฟี่ย์, โยอัน วิสซ่า, ฮาร์วี่ย์ บาร์นส์

ฟูแล่ม (4-2-3-1) : แบรนด์ เลโน่ (GK) – เคนนี่ เตเต้, โยอาคิม แอนเดอร์เซ่น, จอร์จ กูเอนก้า, ทิโมธี่ กาสตาญ – ซานเดอร์ เบอร์เก้, ซาซ่า ลูคิช – แฮร์รี่ วิลสัน, จอช คิง, เควิน – ราอูล กิเมเนซ

Credit : Fulham FC Official

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล คาราบาว คัพ

นิวคาสเซิล 2-1 ฟูแล่ม

 

