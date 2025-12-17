นิวคาสเซิล พบ ฟูแล่ม ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 17 ธ.ค. 68

17 ธันวาคม 2568 เวลา 03.15 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล คาราบาว คัพ ฤดูกาล 2025/26 รอบ 8 ทีมสุดท้าย ที่สนาม เซนต์ เจมส์ พาร์ค นิวคาสเซิล พบ ฟูแล่ม The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด คาราบาวคัพ นิวคาสเซิล VS ฟูแล่ม ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : คาราบาว คัพ 2025/26 รอบ 5 (รอบ 8 ทีมสุดท้าย)
- แมตช์การแข่งขัน : นิวคาสเซิล VS ฟูแล่ม
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2568 เวลา 03.15 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : เซนต์ เจมส์ พาร์ค
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล นิวคาสเซิล – ฟูแล่ม
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
นิวคาสเซิล
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพสาลิกาดง ของกุนซือ เอ็ดดี้ ฮาว จะยังไม่มีชื่อของ แดน เบิร์น, นิค โป๊ป, คีแรน ทริปเปียร์, สเวน บอตแมน และ วิลเลี่ยม โอซูล่า ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง โอมาร์ มาร์มูช กับ รายาน ไอต์-นูริ ที่ติดภารกิจทีมชาติ นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ เจเรมี่ โดกู
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น อารอน แรมส์เดล พร้อมกองหลัง 4 คน ติโน่ ลิฟราเมนโต้, ฟาเบียน แชร์, มาธิว เจา, ลูอิส ฮอลล์ แดนกลางเป็น ลูอิส ไมลี่ย์, บรูโน่ กีมาไรส์, โจลินตอน ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ จาค็อบ เมอร์ฟี่ย์, โยอัน วิสซ่า และ ฮาร์วี่ย์ บาร์นส์
ฟูแล่ม
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพเจ้าสัวน้อย ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ มาร์โก ซิลวา จะไม่มีชื่อของ โรดริโก้ มูนิซ กับ ไรอัน เซสซิญง ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง คัลวิน บาสซี่, ซามูเอล ชุควูเอเซ่ และ อเล็กซ์ อิโวบี้ ที่ติดภารกิจทีมชาติ
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น แบรนด์ เลโน่ พร้อมกองหลัง 4 คน เคนนี่ เตเต้, โยอาคิม แอนเดอร์เซ่น, จอร์จ กูเอนก้า, ทิโมธี่ กาสตาญ แดนกลางเป็น ซานเดอร์ เบอร์เก้, ซาซ่า ลูคิช ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ แฮร์รี่ วิลสัน, จอช คิง, เควิน ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ราอูล กิเมเนซ
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ นิวคาสเซิล VS ฟูแล่ม
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 25/10/25 นิวคาสเซิล 2-1 ฟูแล่ม (พรีเมียร์ลีก)
- 01/02/25 นิวคาสเซิล 1-2 ฟูแล่ม (พรีเมียร์ลีก)
- 21/09/24 ฟูแล่ม 3-1 นิวคาสเซิล (พรีเมียร์ลีก)
- 06/04/24 ฟูแล่ม 0-1 นิวคาสเซิล (พรีเมียร์ลีก)
- 27/01/24 ฟูแล่ม 0-2 นิวคาสเซิล (เอฟเอ คัพ)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
นิวคาสเซิล
- 14/12/25 แพ้ ซันเดอร์แลนด์ 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 10/12/25 เสมอ เลเวอร์คูเซ่น 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 06/12/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 02/12/25 เสมอ สเปอร์ส 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 29/11/25 ชนะ เอฟเวอร์ตัน 4-1 (พรีเมียร์ลีก)
ฟูแล่ม
- 13/12/25 ชนะ เบิร์นลี่ร์ 3-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 07/12/25 แพ้ คริสคัล พาเลซ 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 02/12/25 แพ้ แมนฯ ซิตี้ 4-5 (พรีเมียร์ลีก)
- 29/11/25 ชนะ สเปอร์ส 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 22/11/25 ชนะ ซันเดอร์แลนด์ 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
นิวคาสเซิล (4-3-3) : อารอน แรมส์เดล (GK) – ติโน่ ลิฟราเมนโต้, ฟาเบียน แชร์, มาธิว เจา, ลูอิส ฮอลล์ – ลูอิส ไมลี่ย์, บรูโน่ กีมาไรส์, โจลินตอน – จาค็อบ เมอร์ฟี่ย์, โยอัน วิสซ่า, ฮาร์วี่ย์ บาร์นส์
ฟูแล่ม (4-2-3-1) : แบรนด์ เลโน่ (GK) – เคนนี่ เตเต้, โยอาคิม แอนเดอร์เซ่น, จอร์จ กูเอนก้า, ทิโมธี่ กาสตาญ – ซานเดอร์ เบอร์เก้, ซาซ่า ลูคิช – แฮร์รี่ วิลสัน, จอช คิง, เควิน – ราอูล กิเมเนซ
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล คาราบาว คัพ
นิวคาสเซิล 2-1 ฟูแล่ม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: