ศิษย์เศร้า หลวงพ่อสมควร เจ้าอาวาสวัดดัง มรณภาพในกุฏิ คาดโรคประจำตัวกำเริบ
ศิษย์อาลัย ‘หลวงพ่อสมควร’ เจ้าอาวาสวัดบางปลา จ.นครปฐม มรณภาพในกุฏิแล้ว 2-3 วัน คาดโรคประจำตัวกำเริบ สิริอายุ 55 ปี พรรษา 35
นับเป็นข่าวเศร้าของคณะสงฆ์และชาวบ้านในอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม กรณี พระครูปิยธรรมพิมล หรือ หลวงพี่สมควร เพชรเยียน เจ้าอาวาสวัดบางปลา จังหวัดนครปฐม และรองเจ้าคณะอำเภอบางเลน ได้มรณภาพลงอย่างสงบภายในกุฏิ สิริอายุ 55 ปี พรรษา 35
มีรายงานว่าพระลูกวัดในวัดบางปลาสังเกตเห็นความผิดปกติที่พระครูปิยธรรมพิมลไม่ออกจากกุฏิมาปฏิบัติศาสนกิจตามปกติเป็นเวลา 2-3 วัน จึงได้พากันไปตรวจสอบโดยการแง้มหน้าต่างดูและได้พบว่าท่านมรณภาพแล้ว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าท่านอาจมรณภาพมาแล้วประมาณ 2-3 วัน
ส่วนสาเหตุการมรณภาพ คาดว่าเกิดจากโรคประจำตัวที่ท่านต่อสู้และทำการรักษามานานกว่า 2 ปี โดยในวันเกิดเหตุคาดว่าโรคอาจกำเริบหนัก แต่ท่านจำวัดอยู่เพียงลำพังจึงไม่มีผู้ใดให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที ขณะนี้ ร่างของท่านได้ถูกส่งไปยังโรงพยาบาลนครปฐมเพื่อทำการผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการมรณภาพที่แน่ชัด ก่อนที่คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์จะนำร่างกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดบางปลาต่อไป
ขณะที่ สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย โพสต์ข้อความแสงความอาลัย ระบุว่า “ขอถวายความอาลัย พระครูปิยธรรมพิมล (สมควร ปิยํกุโร ) รองเจ้าคณะอำเภอบางเลน เจ้าอาวาสวัดบางปลา จังหวัดนครปฐม คณะพระภิกษุสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา วัดพระธรรมกาย”
สำหรับ พระครูปิยธรรมพิมล หรือที่รู้จักกันในนาม ‘ปีย์กุโร’ เกิดเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2513 ภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ ต.วังกะพงศ์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ถือเป็นพระนักพัฒนาที่สำคัญรูปหนึ่งของจังหวัดนครปฐม ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณกุศลมากมาย และเป็นคณะทำงานคนสำคัญของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม
หลวงพ่อสมควรบรรพชาเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 จากนั้นอุปสมบท 6 เมษายน พ.ศ. 2533 และ วิทยฐานะ เป็น น.ธ.เอก และ พธ.ม. (พุทธศาสตรมหาบัณฑิต) นอกจากนี้ยังมีตำแหน่งทางการปกครองมากมาย โดยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางปลา ในปี พ.ศ. 2540 จากนั้น พ.ศ. 2550 ได้ขึ้นเป็นเจ้าคณะตำบลบางปลา จากนั้นเป็นพระอุปัชฌาย์ ในปี พ.ศ. 2553 และ ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ในปี พ.ศ. 2555
