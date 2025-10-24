ข่าว

ศิษย์เศร้า หลวงพ่อสมควร เจ้าอาวาสวัดดัง มรณภาพในกุฏิ คาดโรคประจำตัวกำเริบ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 ต.ค. 2568 13:18 น.| อัปเดต: 24 ต.ค. 2568 13:18 น.
79
พระครูปิยธรรมพิมล เจ้าอาวาสวัดบางปลาเสียชีวิต

ศิษย์อาลัย ‘หลวงพ่อสมควร’ เจ้าอาวาสวัดบางปลา จ.นครปฐม มรณภาพในกุฏิแล้ว 2-3 วัน คาดโรคประจำตัวกำเริบ สิริอายุ 55 ปี พรรษา 35

นับเป็นข่าวเศร้าของคณะสงฆ์และชาวบ้านในอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม กรณี พระครูปิยธรรมพิมล หรือ หลวงพี่สมควร เพชรเยียน เจ้าอาวาสวัดบางปลา จังหวัดนครปฐม และรองเจ้าคณะอำเภอบางเลน ได้มรณภาพลงอย่างสงบภายในกุฏิ สิริอายุ 55 ปี พรรษา 35

มีรายงานว่าพระลูกวัดในวัดบางปลาสังเกตเห็นความผิดปกติที่พระครูปิยธรรมพิมลไม่ออกจากกุฏิมาปฏิบัติศาสนกิจตามปกติเป็นเวลา 2-3 วัน จึงได้พากันไปตรวจสอบโดยการแง้มหน้าต่างดูและได้พบว่าท่านมรณภาพแล้ว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าท่านอาจมรณภาพมาแล้วประมาณ 2-3 วัน

ส่วนสาเหตุการมรณภาพ คาดว่าเกิดจากโรคประจำตัวที่ท่านต่อสู้และทำการรักษามานานกว่า 2 ปี โดยในวันเกิดเหตุคาดว่าโรคอาจกำเริบหนัก แต่ท่านจำวัดอยู่เพียงลำพังจึงไม่มีผู้ใดให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที ขณะนี้ ร่างของท่านได้ถูกส่งไปยังโรงพยาบาลนครปฐมเพื่อทำการผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการมรณภาพที่แน่ชัด ก่อนที่คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์จะนำร่างกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดบางปลาต่อไป

ขณะที่ สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย โพสต์ข้อความแสงความอาลัย ระบุว่า “ขอถวายความอาลัย พระครูปิยธรรมพิมล (สมควร ปิยํกุโร ) รองเจ้าคณะอำเภอบางเลน เจ้าอาวาสวัดบางปลา จังหวัดนครปฐม คณะพระภิกษุสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา วัดพระธรรมกาย”

วัดพระธรรมกาย อาลัย เจ้าอาวาสวัดนครปฐมเสียชีวิต
ภาพจาก Facebook : สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย

สำหรับ พระครูปิยธรรมพิมล หรือที่รู้จักกันในนาม ‘ปีย์กุโร’ เกิดเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2513 ภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ ต.วังกะพงศ์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ถือเป็นพระนักพัฒนาที่สำคัญรูปหนึ่งของจังหวัดนครปฐม ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณกุศลมากมาย และเป็นคณะทำงานคนสำคัญของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

หลวงพ่อสมควรบรรพชาเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 จากนั้นอุปสมบท 6 เมษายน พ.ศ. 2533 และ วิทยฐานะ เป็น น.ธ.เอก และ พธ.ม. (พุทธศาสตรมหาบัณฑิต) นอกจากนี้ยังมีตำแหน่งทางการปกครองมากมาย โดยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางปลา ในปี พ.ศ. 2540 จากนั้น พ.ศ. 2550 ได้ขึ้นเป็นเจ้าคณะตำบลบางปลา จากนั้นเป็นพระอุปัชฌาย์ ในปี พ.ศ. 2553 และ ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ในปี พ.ศ. 2555

พระครูปิยธรรมพิมล

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ไอซ์ รักชนก ถาม นายกฯ อนุทิน ตั้ง ธรรมนัส รมว.เกษตรฯ ปราบสแกมเมอร์ ข่าว

ไอซ์ รักชนก จี้ถาม นายกฯ ตั้ง ‘ธรรมนัส’ ปราบสแกมเมอร์ ลั่น มีความรู้-เชี่ยวชาญอะไร

11 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” เผย “ไทย-กัมพูชา” ร่วมลงนาม 26 ต.ค. ชูปราบสแกมเมอร์

15 นาที ที่แล้ว
&quot;ธนกร&quot; ยันไม่เกี่ยว ปมถอนอายัดเหล็ก &quot;ซินเคอหยวน&quot; แจงไทม์ไลน์เหตุเกิดก่อนนั่ง รมว.อุตฯ ข่าว

“ธนกร” ยันไม่เกี่ยว ปมถอนอายัดเหล็ก “ซินเคอหยวน” แจงไทม์ไลน์เหตุเกิดก่อนนั่ง รมว.อุตฯ

21 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พบร่างหนูน้อยวัย 6 ขวบ เหยื่อแผ่นดินไหวญี่ปุ่น หลังสูญหายนาน 14 ปี

32 นาที ที่แล้ว
พระครูปิยธรรมพิมล เจ้าอาวาสวัดบางปลาเสียชีวิต ข่าว

ศิษย์เศร้า หลวงพ่อสมควร เจ้าอาวาสวัดดัง มรณภาพในกุฏิ คาดโรคประจำตัวกำเริบ

49 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

“กฤตย์ รัตนรักษ์” ประธานกรรมการ ช่อง 7 ถึงแก่อนิจกรรมด้วยวัย 80 ปี

53 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เจ๊เอ๋ โพสต์รัว ๆ ระหว่าง กันจอมพลัง ตั้งโต๊ะแถลงดราม่ามูลนิธิฯ

58 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ “กาญจนา สถาวร” นักกิจกรรมเพื่อสังคม ผู้ปรากฏชื่อเป็นประธาน “มูลนิธิกันจอมพลัง”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ลงนามถอนสัญชาติไทย “ลียง พัด” สว.กัมพูชา เอี่ยวค้ามนุษย์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ณัฐพงษ์&quot; ชง 4 ข้อเสนอถึง &quot;อนุทิน&quot; จี้ไทยใช้เวทีอาเซียน เป็นเจ้าภาพปราบสแกมเมอร์ ข่าว

“ณัฐพงษ์” ชง 4 ข้อเสนอถึง “อนุทิน” จี้ไทยใช้เวทีอาเซียน เป็นเจ้าภาพปราบสแกมเมอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านไอศกรีมแบรนด์ดัง ประกาศปิดสาขาแรก ศาลาแดง 1 ชวนลูกค้าร่วมเก็บความทรงจำครั้งสุดท้าย เศรษฐกิจ

ร้านไอศกรีมแบรนด์ดัง ประกาศปิดสาขาแรก ศาลาแดง 1 ชวนลูกค้าร่วมเก็บความทรงจำครั้งสุดท้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“จิรัฏฐ์” ลุ้น! นัดพิพากษาคดีปลอมใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.43 เดือนธันวา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอส ณวัฒน์ บุกถามกลางวงแถลง กัน จอมพลัง คืนเงินบริจาคได้ไหม ข่าว

ณวัฒน์ ปะทะเดือด กัน จอมพลัง ขอเงินบริจาคมูลนิธิคืน ชี้ปิดบังข้อมูล-ไม่โปร่งใส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ธรรมนัส” ไม่รู้เรื่อง “กัน จอมพลัง” เขียนยกให้มูลนิธิตน ชี้ทำอะไรไม่ค่อยคิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ช็อก! ร้านบุฟเฟต์ต็อกบกกี เจ้าดังจากเกาหลี ประกาศปิดสาขาในห้างดัง 28 ต.ค.นี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจ้าหน้าที่ DSI บุกตึกซิโน-ไทย สอบผู้ถือหุ้นคนไทย 2 คน ปม “ปรินซ์ อินเตอร์ฯ”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เข้าพบ กกต.ถกจัดประชามติ ร่าง รธน.ยกเลิก MOU 43-44 วันเดียวเลือกตั้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ไอซ์ รักชนก” โผล่จี้ถาม “กัน จอมพลัง” ทำไมต้องโกหกว่าไม่สนิท “ธรรมนัส”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รู้แล้ว! สาเหตุ กันจอมพลัง ไม่มีชื่อเป็น ประธานมูลนิธิฯ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนปัจจุบัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“มูลนิธิกันจอมพลัง” ตอบทำไมเลือก “มูลนิธิธรรมนัส” แจงเหลือเงินกี่บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ โพสต์ปริศนา ไม่แน่วันนึงอาจถึงคราวตัวเอง บันเทิง

พูดถึงใคร? เบียร์ เดอะวอยซ์ ลั่น วันนึงอาจถึงคราวตัวเอง ก่อนเฉลยประโยคนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตร.อินโดกวาดล้าง 34 เกย์ จัดปาร์ตี้สวิงกิ้ง เอาตัวแถลงข่าวประจาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจแห่งชาติ ไม่นิ่งนอนใจ ปมรายงาน ปชช.เกาหลีถูกลักพาตัวที่ไทย 11 คน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ ศิลปินคนสำคัญเชียงราย เสียชีวิต ข่าว

รำลึก อ.ศรีวรรณ ผู้ก่อตั้งหอศิลป์ศรีดอนมูล จากไปอย่างสงบวัย 72 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“หมิว ลลิตา” ภรรยา “กัน” ลั่นคนดีตรวจสอบได้ วันนี้ 10 โมงเจอกัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 ต.ค. 2568 13:18 น.| อัปเดต: 24 ต.ค. 2568 13:18 น.
79
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“สีหศักดิ์” เผย “ไทย-กัมพูชา” ร่วมลงนาม 26 ต.ค. ชูปราบสแกมเมอร์

เผยแพร่: 24 ตุลาคม 2568

พบร่างหนูน้อยวัย 6 ขวบ เหยื่อแผ่นดินไหวญี่ปุ่น หลังสูญหายนาน 14 ปี

เผยแพร่: 24 ตุลาคม 2568

“กฤตย์ รัตนรักษ์” ประธานกรรมการ ช่อง 7 ถึงแก่อนิจกรรมด้วยวัย 80 ปี

เผยแพร่: 24 ตุลาคม 2568

“อนุทิน” ลงนามถอนสัญชาติไทย “ลียง พัด” สว.กัมพูชา เอี่ยวค้ามนุษย์

เผยแพร่: 24 ตุลาคม 2568
Back to top button