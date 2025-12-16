ข่าวกีฬาซีเกมส์

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 16 ธ.ค. 68 ไทยฟอร์มร้อนแรงไม่มีแผ่ว

Photo of Bas Basเผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 18:03 น.| อัปเดต: 16 ธ.ค. 2568 18:03 น.
สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 (อัปเดตข้อมูลล่าสุด เวลา 18:00 น.) ทัพนักกีฬาทีมชาติไทย ยังเดินหน้าโกยเหรียญทองแบบไม่มีหยุด ด้านอินโดนีเซียเริ่มทิ้งห่างเวียดนามแล้ว

ทัพนักกีฬา “ทีมชาติไทย” ยังคงทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่อง ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และยังกวาดเหรียญรางวัลที่คาดหวังได้แบบต่อเนื่อง ส่งผลให้ ทีมชาติไทย คว้าไปแล้ว 152 เหรียญทอง 91 เหรียญเงิน 64 เหรียญทองแดง

ขณะที่อันดับที่ 2 อย่าง อินโดนีเซีย เก็บเพิ่มเป็น 59 เหรียญทอง ทิ้งห่างอันดับที่ 3 อย่าง เวียดนาม ที่คว้าเหรียญทองมาแล้ว 41 เหรียญทอง เป็น 18 เหรียญ

ส่วนอันดับที่ 4 เป็นของ สิงคโปร์ ที่ 34 เหรียญทอง อันดับที่ 5 มาเลเซีย คว้าไป 28 เหรียญทอง ต่อด้วย ฟิลิปปินส์ อันดับที่ 6 ที่หายใจรดต้นคอที่ 27 เหรียญทอง

ขณะที่ เมียนมา มี 3 เหรียญทอง ลาว มี 2 เหรียญทองในขณะที่ บรูไน มี 1 เหรียญทอง และ ติมอร์-เลสเต มี 2 เหรียญทองแดง

วิเคราะห์สถานการณ์ล่าสุด ภาพรวมซีเกมส์ 2025

แม้ว่ายังเหลือการแข่งขันอีก 4 วัน แต่เชื่อว่าเจ้าภาพอย่าง ไทย น่าจะครองเจ้าเหรียญทองในการแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ได้อย่างแน่นอน ตอนนี้ลุ้นอย่างเดียวว่าจะสามารถคว้าเหรียญทองแตะหลัก 200 ได้หรือไม่ แต่นั่นอาจเป็นเป้าที่ใหญ่เกินไป

ส่วนอันดับที่ 2 ที่เคยไล่บี้กันมาอย่าง อินโดนีเซีย กับ เวียดนาม ในตอนนี้กลายเป็นทัพกีฬาจากแดนอิเหนาที่เริ่มทิ้งห่างออกไปในช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งขัน และอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจก็คือการแข่งอันดับที่ 5 ระหว่าง มาเลเซีย กับ ฟิลิปปินส์ ที่ในตอนนี้ห่างกันแค่ 1 เหรียญทองเท่านั้น

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

