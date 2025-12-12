กองทัพภาคที่ 2 เบรกหัวทิ่ม ปัดข่าว “เขมรยกธงขาว” เตือน อย่าเพิ่งเฮ
โซเชียลอย่าเพิ่งเฮ ทหารแจงด่วนภาพไวรัลข้าศึกยอมแพ้ “ไม่เป็นความจริง” เตือนประชาชนเช็กข้อมูลให้ชัวร์ สถานการณ์ยังตึงเครียด วอนติดตามข่าวจากเพจทางการเท่านั้น
กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ เมื่อโลกโซเชียลได้แห่แชร์ภาพเหตุการณ์ที่อ้างว่าเป็น ทหารกัมพูชาชูธงขาว เพื่อขอยอมแพ้ ส่งผลให้ชาวเน็ตจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็นและแชร์ต่อด้วยความเข้าใจว่าสถานการณ์การสู้รบได้ยุติลงแล้ว
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดเมื่อเวลาประมาณเที่ยงวันที่ผ่านมา สำนักข่าว ช่อง 7 HD ได้รายงานข้อมูลชี้แจงด่วนจาก กองทัพภาคที่ 2 เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว โดยยืนยันว่าภาพและกระแสข่าวเรื่องการ “ยกธงขาว” ในพื้นที่แนวรบเขาพระวิหารที่ถูกเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียนั้น “ไม่เป็นความจริง”
กองทัพภาคที่ 2 ระบุสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ว่า ณ ขณะนี้ (12 ธ.ค.) ยังคงมีการปะทะและตอบโต้กันด้วยอาวุธระหว่างทหารไทยและกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง และจากการตรวจสอบในพื้นที่จริง “ยังไม่มีพื้นที่ใดมีการโบกธงขาว หรือแสดงสัญลักษณ์การยอมแพ้แต่อย่างใด”
ทั้งนี้ ทางกองทัพได้ฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนและผู้ใช้งานโซเชียลมีเดีย ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารอย่างรอบคอบ ไม่ควรตื่นตระหนกหรือหลงเชื่อข่าวลือที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจน
โดยขอให้ยึดถือข้อมูลข้อเท็จจริงจาก หน่วยงานของรัฐบาล, ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ไทย-กัมพูชา และ เพจหลักกองทัพภาคที่ 2 เป็นหลัก เพื่อความถูกต้องแม่นยำที่สุด
