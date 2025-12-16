คลิปมัดชายกลัดมัน อนาจารพนง.ขายไอติมวัย 18 ปี ทุกวัน เจ้าทุกข์สุดทนแจ้งสีกากีมารีบจับ
สาวขายไอศกรีมวัย 18 ปี ร้องตำรวจหลังถูกชายแปลกหน้าคุกคามต่อเนื่องทุกวัน อ้างทำทีมาซื้อของก่อนฉวยโอกาสจับเนื้อต้องตัว ครั้งนี้สุดทน พ้อกับเจ้าหน้าที่หนูไม่ไหวแล้วจริงๆ
ความปลอดภัยของผู้หญิงวัยทำงานอยู่ที่ไหน หลังจากล่าสุด น.ส.สุปราณี พนักงานขายไอศกรีม อายุ 18 ปี ตัดสินใจโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ หลังต้องทนทุกข์กับพฤติกรรมของลูกค้าชายรายหนึ่งที่เข้าข่ายโรคจิตและคุกคามทางเพศมาอย่างต่อเนื่อง
เหตุการณ์นี้เปิดเผยขึ้นเมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 15 ธ.ค.68 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยุเมืองนายกได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากผู้เสียหาย บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง ใกล้แยกสัญญาณไฟวัดอุดม ในเขตเทศบาลเมืองนครนายก โดยผู้เสียหายเล่าเหตุการณ์ด้วยความหวาดผวา หลังจากมีชายอายุประมาณ 40 ปี มักจะปั่นรถจักรยานเข้ามาที่ร้าน โดยทำทีเหมือนลูกค้าทั่วไปที่ต้องการซื้อไอศกรีม
แต่ลูกค้าชายร่างท้วมกลับมีพฤติกรรมแอบแฝง โดยจะอาศัยจังหวะที่ผู้เสียหายให้บริการ ฉวยโอกาสเอื้อมมือมาจับแขนและลูบไล้ที่ขาของพนง.สาว
เหตุการณ์ลักษณะนี้ พนง.ขายไอศกรีมยืนยันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว แต่คนร้ายก่อเหตุ “เกือบทุกวัน” จนเธอทนแบกรับความอึดอัดและความหวาดระแวงต่อไปไม่ไหว
หลังรับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ รีบนำกำลังรุดไปยังจุดเกิดเหตุทันที แต่คนร้ายไหวตัวทันและปั่นจักรยานหลบหนีไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึง ขณะนี้ตำรวจได้กระจายกำลังออกติดตามตัวชายที่มีรูปพรรณสัณฐานดังกล่าว เพื่อนำตัวมาสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วน ก่อนที่จะไปก่อเหตุซ้ำหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่หญิงสาวรายอื่นในพื้นที่ (ดูคลิป).
ขอบคุณคลิปจาก : หนังสือพิมพ์รายวัน.สยามประชา
