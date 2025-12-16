คาร์ดิฟฟ์ พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 16 ธ.ค. 68

16 ธันวาคม 2568 เวลา 03.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล คาราบาว คัพ ฤดูกาล 2025/26 รอบ 8 ทีมสุดท้าย ที่สนาม คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ สเตเดี้ยม คาร์ดิฟฟ์ พบ เชลซี The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด คาราบาวคัพ คาร์ดิฟฟ์ VS เชลซี ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : คาราบาว คัพ 2025/26 รอบ 5 (รอบ 8 ทีมสุดท้าย)
- แมตช์การแข่งขัน : คาร์ดิฟฟ์ VS เชลซี
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
- สนาม : คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล คาร์ดิฟฟ์ – เชลซี
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพพิราบสีน้ำเงิน ของกุนซือ ไบรอัน แบร์รี่-เมอร์ฟี่ย์ จะยังไม่มีชื่อของ รูบิน โคลวิลล์ โอลลี่ แทนเนอร์, ยาน อัลน์วิกค์ ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด รวมไปถึง โอมารี่ เคลลีแมน ที่ยืมตัวมาจากเชลซี นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ กาเบรียล โอโช่
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น นาธาน ทรอตต์ พร้อมกองหลัง 4 คน เพอร์รี่ เอ็นจี, วิลล์ ฟิช, คาลัม แชมเบอร์ส, โจเอล บากาน แดนกลางเป็น ไรอัน วินเทิล, เดวิด เทิร์นบูลล์, อเล็กซ์ โรบินสัน ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ เชียน แอชฟอร์ด, ยูเซฟ ซาเลช และ คริส วิลล็อค
เชลซี
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพสิงโตน้ำเงินคราม ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เอ็นโซ่ มาเรสก้า จะยังไม่มีชื่อของ ลีไว โคลวิลล์ และ เลียม ดีแลป ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด รวมไปถึง มาร์ค กิว ที่เคยลงเล่นรายการนี้ให้กับ ซันเดอร์แลนด์ มาก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามคาดว่าเกมนี้จะมีการโรเตชั่นนักเตะส่วนใหญ่ของทีม เพื่อนรักษาสภาพความฟิต
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ฟิลิป ยอร์เกนเซ่น พร้อมกองหลัง 4 คน จอช อาเชียมปง, โตซิน อดาราบิโอโย่, เบอนัวต์ บาเดียชิล, จอร์เรล ฮาโต้ แดนกลางเป็น มอยเซส ไกเซโด้, อังเดรย์ ซานโตส แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เอสเตเวา, ฟากุนโด้ บัวนาน็อตเต้, เจมี่ กิตเท่นส์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ไทริค จอร์จ
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ คาร์ดิฟฟ์ VS เชลซี
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 31/03/19 คาร์ดิฟฟ์ 1-2 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
- 15/09/18 เชลซี 4-1 คาร์ดิฟฟ์ (พรีเมียร์ลีก)
- 11/05/14 คาร์ดอฟฟ์ 1-2 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
- 19/10/13 เชลซี 4-1 คาร์ดิฟฟ์ (พรีเมียร์ลีก)
- 13/02/10 เชลซี 4-1 คาร์ดิฟฟ์ (เอฟเอ คัพ)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
คาร์ดิฟฟ์
- 13/12/25 ชนะ ดอนคาสเตอร์ 4-2 (ลีกวัน)
- 09/12/25 ชนะ สเตเวเนจ 1-0 (ลีกวัน)
- 06/12/25 ชนะ ฮัดเดอร์สฟิลด์ 3-2 (ลีกวัน)
- 02/12/25 แพ้ วิมเบลดัน 1-5 (ปาป้า จอห์นส โทรฟี่ย์)
- 29/11/25 ชนะ แมนส์ฟิลด์ 3-0 (ลีกวัน)
เชลซี
- 13/12/25 ชนะ เอฟเวอร์ตัน 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 09/12/25 แพ้ อตาลันต้า 1-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 06/12/25 เสมอ บอร์นมัธ 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 03/12/25 แพ้ ลีดส์ 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/11/25 เสมอ อาร์เซนอล 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
คาร์ดิฟฟ์ (4-3-3) : นาธาน ทรอตต์ (GK) – เพอร์รี่ เอ็นจี, วิลล์ ฟิช, คาลัม แชมเบอร์ส, โจเอล บากาน – ไรอัน วินเทิล, เดวิด เทิร์นบูลล์, อเล็กซ์ โรบินสัน – เชียน แอชฟอร์ด, ยูเซฟ ซาเลช, คริส วิลล็อค
เชลซี (4-2-3-1) : ฟิลิป ยอร์เกนเซ่น (GK) – จอช อาเชียมปง, โตซิน อดาราบิโอโย่, เบอนัวต์ บาเดียชิล, จอร์เรล ฮาโต้ – มอยเซส ไกเซโด้, อังเดรย์ ซานโตส – เอสเตเวา, ฟากุนโด้ บัวนาน็อตเต้, เจมี่ กิตเท่นส์ – ไทริค จอร์จ
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล คาราบาว คัพ
คาร์ดิฟฟ์ 1-3 เชลซี
