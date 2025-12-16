ข่าวกีฬาฟุตบอล

คาร์ดิฟฟ์ พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 16 ธ.ค. 68

155

16 ธันวาคม 2568 เวลา 03.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล คาราบาว คัพ ฤดูกาล 2025/26 รอบ 8 ทีมสุดท้าย ที่สนาม คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ สเตเดี้ยม คาร์ดิฟฟ์ พบ เชลซี The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด คาราบาวคัพ คาร์ดิฟฟ์ VS เชลซี ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : คาราบาว คัพ 2025/26 รอบ 5 (รอบ 8 ทีมสุดท้าย)
  • แมตช์การแข่งขัน : คาร์ดิฟฟ์ VS เชลซี
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
  • สนาม : คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ สเตเดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Chelsea Football Club

วิเคราะห์บอล คาร์ดิฟฟ์ – เชลซี

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพพิราบสีน้ำเงิน ของกุนซือ ไบรอัน แบร์รี่-เมอร์ฟี่ย์ จะยังไม่มีชื่อของ รูบิน โคลวิลล์ โอลลี่ แทนเนอร์, ยาน อัลน์วิกค์ ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด รวมไปถึง โอมารี่ เคลลีแมน ที่ยืมตัวมาจากเชลซี นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ กาเบรียล โอโช่

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น นาธาน ทรอตต์ พร้อมกองหลัง 4 คน เพอร์รี่ เอ็นจี, วิลล์ ฟิช, คาลัม แชมเบอร์ส, โจเอล บากาน แดนกลางเป็น ไรอัน วินเทิล, เดวิด เทิร์นบูลล์, อเล็กซ์ โรบินสัน ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ เชียน แอชฟอร์ด, ยูเซฟ ซาเลช และ คริส วิลล็อค

Credit : Cardiff City Football Club

เชลซี

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพสิงโตน้ำเงินคราม ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เอ็นโซ่ มาเรสก้า จะยังไม่มีชื่อของ ลีไว โคลวิลล์ และ เลียม ดีแลป ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด รวมไปถึง มาร์ค กิว ที่เคยลงเล่นรายการนี้ให้กับ ซันเดอร์แลนด์ มาก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามคาดว่าเกมนี้จะมีการโรเตชั่นนักเตะส่วนใหญ่ของทีม เพื่อนรักษาสภาพความฟิต

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ฟิลิป ยอร์เกนเซ่น พร้อมกองหลัง 4 คน จอช อาเชียมปง, โตซิน อดาราบิโอโย่, เบอนัวต์ บาเดียชิล, จอร์เรล ฮาโต้ แดนกลางเป็น มอยเซส ไกเซโด้, อังเดรย์ ซานโตส แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เอสเตเวา, ฟากุนโด้ บัวนาน็อตเต้, เจมี่ กิตเท่นส์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ไทริค จอร์จ

Credit : Chelsea Football Club

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ คาร์ดิฟฟ์ VS เชลซี

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 31/03/19 คาร์ดิฟฟ์ 1-2 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
  • 15/09/18 เชลซี 4-1 คาร์ดิฟฟ์ (พรีเมียร์ลีก)
  • 11/05/14 คาร์ดอฟฟ์ 1-2 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
  • 19/10/13 เชลซี 4-1 คาร์ดิฟฟ์ (พรีเมียร์ลีก)
  • 13/02/10 เชลซี 4-1 คาร์ดิฟฟ์ (เอฟเอ คัพ)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

คาร์ดิฟฟ์

  • 13/12/25 ชนะ ดอนคาสเตอร์ 4-2 (ลีกวัน)
  • 09/12/25 ชนะ สเตเวเนจ 1-0 (ลีกวัน)
  • 06/12/25 ชนะ ฮัดเดอร์สฟิลด์ 3-2 (ลีกวัน)
  • 02/12/25 แพ้ วิมเบลดัน 1-5 (ปาป้า จอห์นส โทรฟี่ย์)
  • 29/11/25 ชนะ แมนส์ฟิลด์ 3-0 (ลีกวัน)

เชลซี

  • 13/12/25 ชนะ เอฟเวอร์ตัน 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 09/12/25 แพ้ อตาลันต้า 1-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 06/12/25 เสมอ บอร์นมัธ 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 03/12/25 แพ้ ลีดส์ 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/11/25 เสมอ อาร์เซนอล 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Cardiff City Football Club

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

คาร์ดิฟฟ์ (4-3-3) : นาธาน ทรอตต์ (GK) – เพอร์รี่ เอ็นจี, วิลล์ ฟิช, คาลัม แชมเบอร์ส, โจเอล บากาน – ไรอัน วินเทิล, เดวิด เทิร์นบูลล์, อเล็กซ์ โรบินสัน – เชียน แอชฟอร์ด, ยูเซฟ ซาเลช, คริส วิลล็อค

เชลซี (4-2-3-1) : ฟิลิป ยอร์เกนเซ่น (GK) – จอช อาเชียมปง, โตซิน อดาราบิโอโย่, เบอนัวต์ บาเดียชิล, จอร์เรล ฮาโต้ – มอยเซส ไกเซโด้, อังเดรย์ ซานโตส – เอสเตเวา, ฟากุนโด้ บัวนาน็อตเต้, เจมี่ กิตเท่นส์ – ไทริค จอร์จ

Credit : Chelsea Football Club

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล คาราบาว คัพ

คาร์ดิฟฟ์ 1-3 เชลซี

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

