ข่าวต่างประเทศ

เจ้าสาวดิ่งตึก ในวันแต่งงาน สังเวยคลุมถุงชน สลด ครอบครัวไม่รับศพ ปล่อยทิ้งไร้ญาติ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 23:05 น.| อัปเดต: 16 ธ.ค. 2568 14:51 น.
192
เจ้าสาวดิ่งตึก ในวันแต่งงาน สังเวยคลุมถุงชน สลด ครอบครัวไม่รับศพ ปล่อยทิ้งไร้ญาติ

เจ้าสาวในจีนดิ่งตึก ในวันแต่งงาน จดหมายลาตายประจานคลุมถุงชน 11 ปี ค่านิยมล้าหลัง สลด ครอบครัวไม่รับศพ ปล่อยทิ้งไร้ญาติ

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม สำนักข่าวจีน รายงาน ที่ผ่านมา ณ อำเภอหลูซาน เมืองผิงติ่งซาน มณฑลเหอหนาน วันที่ควรจะเป็นวันเริ่มต้นชีวิตคู่ที่สดใส กลับกลายเป็นวันสุดท้ายของชีวิต “เว่ย ย่ารุ่ย” (Wei Yarui) ครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ระดับมัธยมปลาย วัย 28 ปี

วันมงคลกลายเป็นวันมหาวิปโยค ในเช้าวันจัดงานแต่งงาน เว่ย ย่ารุ่ย ตัดสินใจกระโดดลงมาจากชั้น 7 ของอาคารที่เป็นเรือนหอ ทั้งที่ยังสวมชุดเจ้าสาวสีขาวบริสุทธิ์ ในมือของเธอกำแน่นไปด้วยเศษเครื่องเคลือบ “หลูซาน” ซึ่งเป็นสื่อการสอนที่เธอใช้เล่าเรื่องราววัฒนธรรมบ้านเกิดให้แก่นักเรียน มันกลายเป็นสิ่งสุดท้ายที่เชื่อมโยงเธอกับโลกใบนี้

ก่อนจบชีวิต เธอได้โพสต์ข้อความสั่งเสียผ่าน WeChat Moments (คล้ายไทม์ไลน์) จดหมายลาตาย 11 ปีแห่งการต่อสู้ที่สูญเปล่า เปิดเผยความจริงอันเจ็บปวดว่า การแต่งงานครั้งนี้ไม่ใช่จุดหมายของความรัก แต่เป็นฟางเส้นสุดท้ายของความอดทน

“คุณค่าสูงสุดของฉันคือการแต่งงาน ฉันต่อสู้มา 11 ปีแล้ว แต่สุดท้ายก็แพ้”

ข้อความระบายความอัดอั้นว่า แท้จริงครูสาวถูกกดดันเรื่องแต่งงานมาตั้งแต่อายุ 17 ปี ท่ามกลางแรงบีบคั้นจากพ่อแม่และญาติพี่น้อง ที่มองว่าผู้หญิงที่ไม่แต่งงานคือความล้มเหลว เธอเคยสู้ เคยร้องไห้ เคยขู่ว่าจะฆ่าตัวตาย แต่กลับได้รับคำด่าทอว่าเป็นลูกอกตัญญู สุดท้ายเธอเลือกที่จะยอมจำนน ไม่ใช่เพราะเห็นด้วย แต่เพราะเหนื่อยเกินกว่าจะสู้ต่อ

ในจดหมายเว่ย ย่ารุ่ยยังเขียนด้วยถ้อยคำที่สงบนิ่งแต่เสียดแทงว่า “พ่อแม่ให้เงิน คู่ชีวิตให้เงิน ญาติชมว่าฉันรู้ความ แค่นี้ฉันก็ตายตาหลับแล้ว” พร้อมสั่งเสียเพื่อนว่าให้เลือกวันที่มีแดดและลมแรง โปรยเถ้ากระดูกของเธอไป เพื่อให้เธอได้สัมผัสคำว่าอิสระอย่างแท้จริงสักครั้ง

เว่ย ย่ารุ่ย คือครูข้าราชการที่มีอนาคตไกล เป็นที่รักของลูกศิษย์และได้รับคำชมจากผู้ปกครอง ในห้องเรียนเธอสอนนักเรียนเรื่องการปลดแอกของคนหนุ่มสาวยุค 54 ให้กล้าต่อสู้กับอำนาจเก่าและแสวงหาเสรีภาพ แต่ในชีวิตจริง เธอกลับถูกจองจำด้วยค่านิยมโบราณที่มองว่าผู้หญิงต้องแต่งงานเท่านั้นจึงจะสมบูรณ์

สิ่งที่น่าสลดใจยิ่งกว่าการจบชีวิต คือปฏิกิริยาของคนในครอบครัวหลังเกิดเหตุ รายงานระบุว่าศพของเธอถูกทิ้งไว้ที่พื้นด้านล่างอาคารนานเกือบ 24 ชั่วโมง โดยไม่มีใครเข้ามาจัดการ ฝั่งบ้านเจ้าสาว พ่อแม่แท้ๆ ปฏิเสธความรับผิดชอบด้วยคำกล่าวที่ว่า “ลูกสาวแต่งงานออกไปแล้ว เหมือนน้ำที่สาดออกไป” ฝั่งบ้านเจ้าบ่าวปฏิเสธด้วยเหตุผลว่า “พิธีแต่งงานยังไม่เสร็จสิ้น ยังไม่นับว่าเป็นคนของบ้านเรา”

สุดท้าย ทั้งสองฝ่ายต่างเกี่ยงกันรับศพ ปล่อยให้ร่างไร้วิญญาณของผู้หญิงคนหนึ่งที่พวกเขากดดันให้แต่งงาน ต้องนอนตากลมอย่างเดียวดาย ก่อนจะถูกส่งไปโรงเก็บศพในที่สุด

ภาพเจ้าสาวในจีนที่กระโดดตึกวันแต่งงาน แสดงถึงความทุกข์ใจ ภาพเจ้าสาวในจีนที่เผชิญกับค่านิยมโบราณในวันแต่งงาน เจ้าสาวในจีนโพสต์จดหมายลาตายก่อนกระโดดตึกในวันแต่งงาน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ดูดวงวันนี้ 17/12/68 ดูดวง

4 ราศี ดวงได้เลื่อนตำแหน่ง ผู้ใหญ่เห็นผลงาน

2 นาที ที่แล้ว
เจ้าสาวดิ่งตึก ในวันแต่งงาน สังเวยคลุมถุงชน สลด ครอบครัวไม่รับศพ ปล่อยทิ้งไร้ญาติ ข่าวต่างประเทศ

เจ้าสาวดิ่งตึก ในวันแต่งงาน สังเวยคลุมถุงชน สลด ครอบครัวไม่รับศพ ปล่อยทิ้งไร้ญาติ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ใจฟู! ลูกค้าประจำรุ่นพ่อกินร้านเดิม 10 ปี พอหายไป เชฟออกตามหาก่อนช่วยชีวิตเขาไว้ได้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 17 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปใจสลาย สุนัขสุดซื่อสัตย์ยืนเฝ้าร่างเจ้าของ เหยื่อกราดยิง ‘บอนได’ ออสเตรเลีย ข่าวต่างประเทศ

คลิปใจสลาย สุนัขสุดซื่อสัตย์ยืนเฝ้าร่างเจ้าของ ไม่กลัวตาย เหยื่อกราดยิง ‘บอนได’ ออสเตรเลีย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบสาวนิวซีแลนด์ขโมยของเล่นผู้ใหญ่-ขโมย “ขาแกะ” มาใช้ขู่พนักงานขนส่ง ก่อนฉกเงินในรถ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึก! เครื่องบินเจ็ตบลูหวิดชนเครื่องบินทหารสหรัฐฯ กลางอากาศ เผยเครื่องบินทหารปิดเครื่องระบุตำแหน่ง

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกชาย &quot;อองซานซูจี&quot; หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว ข่าวต่างประเทศ

ลูกชาย “อองซานซูจี” หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน บันเทิง

ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
อันดับกองทัพโลกปี 2025 เศรษฐกิจ

อันดับกองทัพโลก 2025 เช็ก Top 10 ครองแชมป์เหนียวแน่น ส่องสถานะไทยไม่น้อยหน้า

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 16 ธ.ค. 68 ไทยฟอร์มร้อนแรงไม่มีแผ่ว

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
คู่รักแย่งปืน กราดยิงบอนไดล่าสุด ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิปนาทีชีวิต คู่รักรัสเซียสู้มือปืนบอนได แย่งอาวุธปกป้องฝูงชนก่อนถูกยิงเสียชีวิต

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮุนเซน โต้ข่าวลือ ยันกัมพูชา ไร้ทหารรับจ้างต่างชาติ ร่วมรบปมขัดแย้งไทย ข่าวต่างประเทศ

ฮุนเซน โต้ข่าวลือ ยันกัมพูชา ไร้ทหารรับจ้างต่างชาติ ร่วมรบปมขัดแย้งไทย

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้อมูลรายได้ของบริษัท ภูมิธนเกียรติ จำกัด ปี 2567 แสดงรายได้ 14.8 ล้าน. เศรษฐกิจ

เปิดรายได้ บริษัท ภูมิธนเกียรติ จำกัด ปี 2567 โกย 14.8 ล้าน

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 กับลอตเตอรี่พลัส 8 ใบ 48 ล้าน หนุ่มชลบุรี รับเละคนเดียว 30 ล้าน เลขเด็ด

เศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 กับลอตเตอรี่พลัส 8 ใบ 48 ล้าน หนุ่มชลบุรี รับเละคนเดียว 30 ล้าน

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เชตวัน งงตาแตก จิรัฏฐ์ คุก 2 ปี คดีใบ สด.43 ปลอม แต่เอกสารออกโดยกองทัพ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
Netflix ยุติการสร้าง Boots หลังจบซีซั่นแรก บันเทิง

Boots ซีซั่น 2 ไม่ได้ไปต่อ แม้เปิดตัวติดชาร์ต Netflix ตัดจบซีรีส์ทหารเกย์

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัปตัน RoV หญิงทีมชาติ เปิดใจ เคยสงสัยก่อนแข่ง แต่ทำอะไรไม่ได้ ซ้ำถูกโมโหกลบเกลื่อน ข่าวกีฬา

กัปตัน RoV หญิงทีมชาติ เปิดใจเคยสงสัย Tokyogurl ก่อนแข่ง แต่ทำอะไรไม่ได้ ซ้ำถูกโมโหกลบเกลื่อน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ประกันสังคมเปิดให้ ผู้ประกันตน เปลี่ยนรพ. ประจำปี 69 แบบออนไลน์-ยื่นเองแล้ววันนี้ ข่าว

ด่วน! ประกันสังคมเปิดให้ ผู้ประกันตน เปลี่ยนรพ. ประจำปี 69 แบบออนไลน์-ยื่นเองแล้ววันนี้

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชมคลิป TokyoGurl โชว์ฝีมือเทพ การันตีอดีตแรงก์ 1 หญิงระดับประเทศ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คาร์ดิฟฟ์ พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 16 ธ.ค. 68

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานขายไอติมนครนายก ข่าวอาชญากรรม

คลิปมัดชายกลัดมัน อนาจารพนง.ขายไอติมวัย 18 ปี ทุกวัน เจ้าทุกข์สุดทนแจ้งสีกากีมารีบจับ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยออกศุกร์ ตรวจหวย

สถิติหวยออก 30 ธันวาคม ย้อนหลัง 10 ปี ก่อนหวยออก งวดสุดท้ายของปี

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

‘พระราชินีฯ’ ทรงนำทัพนักกีฬาเรือใบไทย คว้าชัย 2 เรซติด ขึ้นเป็นที่ 1 ของตาราง “ซีเกมส์ ครั้งที่ 33”

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลรางวัลสลากดิจิทัลเป่าตัง งวด 16 ธ.ค. 68 เลขเด็ด

ดวงเศรษฐีพุ่ง เป๋าตังรางวัลที่ 1 แตก 28 ใบ คนเดียวรับเละ 30 ล้าน สลากดิจิทัล 16/12/68

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 23:05 น.| อัปเดต: 16 ธ.ค. 2568 14:51 น.
192
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูดวงวันนี้ 17/12/68

4 ราศี ดวงได้เลื่อนตำแหน่ง ผู้ใหญ่เห็นผลงาน

เผยแพร่: 17 ธันวาคม 2568

ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 17 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
ลูกชาย &quot;อองซานซูจี&quot; หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว

ลูกชาย “อองซานซูจี” หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน

ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
Back to top button