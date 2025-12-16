อุ๊ย! เบียร์ เดอะวอยซ์ แชร์โพสต์ หนุ่ม กรรชัย ลั่นแคปชั่นแรง ชาวเน็ตงงเกิดอะไรขึ้น

อุ๊ย! เบียร์ เดอะวอยซ์ แชร์โพสต์ หนุ่ม กรรชัย ลั่นแคปชั่นแรงกลางดึก ชาวเน็ตงงเกิดอะไรขึ้นระหว่างสองคนนี้?
กลายเป็นดราม่าที่ทำให้ชาวเน็ตต้องแห่เข้าไปร่วมวงใส่ใจกันอย่างหนัก เมื่อนักร้องสาวสุดแซ่บ เบียร์ เดอะวอยซ์ ได้ออกมาเคลื่อนไหว หลังจากที่พิธีกรดัง หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย โพสต์เดือดกลางดึกว่า “ก่อนจะดูถูกคนอื่น ล้างมือล้างตีน ตัวเองก่อนดีมั้ย ตีนยังดำอยู่เลย”
หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปไม่นาน เบียร์ เดอะวอยซ์ ก็ได้แชร์โพสต์ของพิธีกรดังลงในหน้าเฟซบุ๊กของตัวเองทันที พร้อมเขียนแคปชั่นว่า “รอดตัวไป พอดีตีนกุขาว”
ความเคลื่อนไหวของนักร้องสาวไม่หยุดเพียงเท่านั้น เมื่อเธอโพสต์รูปภาพเพิ่มเติมในช่องคอมเมนต์ ซึ่งเป็นรูปที่ถ่ายให้เห็นช่วงล่างบางส่วน ก่อนจะเขียนข้อความประกอบว่า “มีคนด่า….กู ….กูผิดอะไร มีคนทักมาอยากดูนะเห้ย”
การโต้ตอบดังกล่าวทำเอาชาวเน็ตแห่สงสัยถึงความเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองโพสต์ว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทั้ง หนุ่ม กรรชัย และ เบียร์ เดอะวอยซ์ เคยเป็นคู่อริกันมาก่อน ทำให้การเคลื่อนไหวล่าสุดนี้ยิ่งจุดชนวนให้ชาวเน็ตให้ความสนใจกันมากขึ้น งานนี้คงต้องจับตาว่าดราม่าต่อเนื่องว่าหลังจากนี้ทั้งคู่จะมีอะไรเคลื่อนไหวเพิ่มเติมหรือตอบโต้กันอีกหรือไม่
Bizcuitbeer
